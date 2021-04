Valikoima päivien menoja.

Verkkotapahtumia

SUNNUNTAI

Konsertti: Iltasoitto. Sole Mustonen, oboe, Hanna Renvall ja Iiris Renvall, viulu, Joanna Rinne, sello, ja Kristian Roine, piano. Beethovenin, Griegin ja Martinun musiikkia. Konsertti suoratoistetaan Leppävaaran kirkosta Leppävaaran seurakunnan Youtube-kanavalla klo 18. Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Arvaa mitä? Arvaa mitä! Tanssiteatteri Hurjaruuthin40-vuotisjuhlan kunniaksi kolme tanssitaiteilijaa toteuttaa yhdessä oman versionsa Hurjaruuthin maailmaa kiertäneestä klassikkoesityksestä. Katutanssin ja nykytanssin liikekielistä ammentava uudelleentulkinnan toteuttavat tanssitaiteilijat Selma Kauppinen, Pie Kär ja Marika Peura sekä muusikko-runoilija Laura Palanne. Liput ja linkit lippu.fi-palvelusta tai Hurjaruuthin verkkosivuilta. Näytös suoratoistetaan Zoom-palvelussa klo 15. Liput 8 e. Kannatusliput 20 ja 25 e.

Teatteri: TM. Belgialainen esittävän taiteen ryhmän Ontroerend Goedin esitys on ainutlaatuinen yhteisöllinen kokemus yhdelle näyttelijälle ja yhdelle katsojalle kerrallaan. Kysymysten ja tehtävien kautta esiintyjä pyrkii selvittämään, onko katsoja sopiva kandidaatti TM-organisaatioon. Esitys on englanninkielinen. Se tapahtuu verkossa ja vaatii Internet-yhteyden, Chrome-selaimen sekä kameran ja mikrofonin. Liput tulee varta etukäteen Espoon kaupunginteatterin verkkosivulta. Esitykset 21.–25.4. klo 15–23. Liput 20 e.

Tanssi: Flamencosauna Katja Lundén Company. Tulinen flamenco kohtaa suomalaisen saunan. Mitä tapahtuu suomalaisessa saunassa vuonna 2020 kun lauteilla viisi hikistä flamencotanssijaa vihtovat koputuksia Kimmo Pohjosen musiikin tahtiin? Löylyä kiukaalle heittää koreografi-tanssija Katja Lundénin lisäksi ohjaaja Kari Heiskanen. Tallenne esityksestä on katsottavissa Helsinki-kanavalla 26.4. saakka. Vapaa pääsy.

Luento: Virtuaalimatkakohteena Italia. Good Guide -matkaoppaat kertovat Italiasta matkakohteena, kauniista luonnosta, nähtävyyksistä ja italialaisesta elämänmenosta. Ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen goodguidefinland@gmail.com. Sähköpostin vastauksena saat tilinumeron maksua varten ja sekä linkin virtuaaliluentoon Zoom-ohjelmassa. Luento klo 17. Liput 10 e.

Ruokamessut netissä 23.–25.4. Mukana messuilla on suomalaisia yrityksiä, yhdistyksiä ja tuotemerkkejä, joiden tuotteet tai palvelut liittyvät ruokaan tai juomaan. Messujen tapahtumapaikka on Ruokamessujen verkkosivut ruokamessutnetissa.fi sekä Facebook-sivut ja -ryhmä. Vapaa pääsy.

Virtuaalinen Sydänpäivä. Virtuaalisessa sydänpäivässä keskitytään omahoitoon. Ohjelmassa on tietoiskuja kardiologeilta ja muilta asiantuntijoilta sekä mielenkiintoisia haastatteluja ja taukoliikuntaa. Aiheina on muun muassa eteisvärinän tunnistaminen, verenpaineen- ja kolesterolin hallinta, sydänpotilaan liikunta, diabeteksen vaara valtimotaudeissa. Lähetys on katsottavissa kokonaisuudessaan Sydänviikon aikana19.–25.4. osoitteessa sydan.fi/sydanpaiva. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Konsertti: Musiikkia: Emmi Hakala, laulu. Emmi Hakalan kandikonsertti La Haka: Toiset on luotuja tuntemaan. Konsertti lähetetään suorana Taide­yliopiston Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 14. Vapaa pääsy.

Konsertti: Musiikkia: Sanni Tuomi, laulu. Sanni Tuomen pop/jazz -laulun taiteellinen ohjelmasuoritus Before It,s Over. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 15.30. Vapaa pääsy.

Konsertti: Musiikkia: Tuuli Mäkiranta, laulu. Tuuli Mäkirannan taiteellinen ohjelmasuoritus Kauaksi kotoain. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 17. Vapaa pääsy.

Konsertti: Kansanmusiikkia Taideyliopistosta. Jonna Lankisen kandikonsertti, Viulupelimannin sydämellä, sisältää perinnesävelmiä Pohjanmaalta sekä itse sävellettyä musiikkia. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Työväenkirjaston ystävät ry:n kirjallisuustilaisuus. Tutkija Riikka Ylitaloa kertoo teoksestaan Sanamaagikko. Arvo Salon koetut vaiheet. Haastattelijana Risto Kolanen. Työväenkirjaston ystävät ry:n tilaisuutta voi seurata klo 17 osoitteessa youtube.com/tyovaki. Vapaa pääsy.

Keskustelu: Covid-19 ja viestintä. Englanninkielisessä keskustelutilaisuudessa aiheena on Covid-19 ja sen aiheuttama pandemian viestintä. Mitä kanavia viestinnässä käytetään ja miten tavoittaa ne, jotka eivät seuraa mediaa. Tapahtuma koostuu neljästä lyhyestä esitelmästä, jotka tulkataan suomenkieliselle viittomakielelle ja kirjoitustulkkeeksi. Tilaisuus järjestetään Zoom-alustan välityksellä. Linkki ja ilmoittauminen löytyvät Goethe-Institut Finnlandin verkkosivun tapahtumakalenterista. Keskustelu klo 16. Vapaa pääsy.

Luento: Kieli luontosuhteen peilinä. Filosofian maisteri Viivi Välttilä luennoi Äidinkielen ja filosofian äärellä -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Verkkoyhteydet ja WiFi. Eeva Peltonen kertoo tietoverkkojen toiminnasta: periaatteet verkoista ja internetin toiminnasta. Mikä on nimipalvelin ja IP-osoite ja monet muut käsitteet. Linkki luennolle ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 10. Vapaa pääsy.

Luento: Tarvaspäästä Tuusulaan – pääkaupunkiseudun kuuluisat taiteilijakodit. Filosofian maisteri Soili Poikonen tutustuttaa taiteilijoiden koteihin. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 12. Vapaa pääsy.

Luento: Etruskien haudat, uskonto ja kukistuminen. Filsofian lisensiaatti Eero Muurimäki luennoi-Linkki luennolle ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Karanteeniteatterin Muksufestarit 26.4.–3.5. Luvassa kolme tallennetta: Tuija Nuojuan esitys Maatilan elämää. Pirkko Uiton Kuka lohduttaisi Nyytiä ja Maltti ja Valtti -show. Karanteeniteatterin esitykset ovat katsottavissa TikettiStream-palvelussa 3.5. saakka. Liput 10 e. Festivaalipassi 25 e.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa