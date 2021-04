Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Sointi Jazz Orchestra: Sinfonia Concertante – Music of Timo Alakotila. Alakotilan musiikille omistetussa konsertissa kuullaan big bandille ja harmonikalle sävelletty moniosainen Sinfonia Concertante, jonka solistiksi saapuu harmonikkataiteilija Kaisa Ristiluoma. Lisäksi yhtye esittää Alakotilan big bandille säveltämää tuotantoa sekä Sointi Jazz Orchestralle tilatun uuden teoksen. Konsertti lähetetään suorana live.keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Kvartettoja kevätiltana. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijoista koostuva Briosa-kvartetti konsertoi Cameratassa. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Kuolema tanssii ja laulaa. Musiikkidraama pohjaa venäläisen säveltäjän Modest Musorgskin laulusarjaan. Esityksessä lied-musiikki, teatteri ja visuaalinen taide sulautuvat luoden uuden ja monisävyisen maailman. Esiintymässä Joonas Asikainen ja Milla von Weissenberg. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu konsertti on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 8.7. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Ruuskanen Railio Klubi: Tuure Kilpeläinen. Ruuskanen Railio Klubilla esiintyy laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen tunnelmallisella klubikeikalla, jossa kuullaan hänen omia sävellyksiään sekä muita rakastettuja hittejä. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Konsertti: PK Keränen ja Leija Lautamaja -duo. 22-Pistepirkosta tunnettu rockmuusikko PK Keränen esiintyy etäkeikalla yhdessä harmonikka­taiteilija Leija Lautamajan kanssa. Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa tallennetulla keikalla kuultavat Keräsen kappaleet polveilevat karkeasta tundra­bluesista tummasävyiseen poppiin. Keikka on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa 5.5. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Katri Ylander. Katri Ylanderin konsertin tallenne on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa 7.5. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Juurilla: Susanna Haavisto. Juki Välipakan ja The Rooty Toot Toot Bandin isännöimällä Juurilla-klubilla vierailee huhtikuussa näyttelijä, sydämeltään laulaja ja tarinankertoja Susanna Haavisto. Konsertin tallenne on nähtävillä Helsinki-kanavalla 2.5. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: NSFW. Lucy Kirkwoodin kirjoittama esitys on ajankohtainen musta komedia skandaalijournalismista, valtapeleistä, kiristyksestä sekä yksityisyydestä mediassa ja sen ulkopuolella. Mikä ihme saa älykkäät ja koulutetut ihmiset luopumaan periaatteistaan ja arvoistaan? Esitys nähdään suoratoistona Koko-teatterista Tiketti­Stream-palvelussa klo 19. Liput 12,70 e.

Lastenteatteri: Karanteeniteatterin Muksufestarit 26.4.–3.5. Karanteeni­teatterin yksivuotisjuhlissa luvassa kolme tallennetta, jotka ovat vuokrattavissa viikon ajan juuri silloin kuin lapsille parhaiten sopii. Festivaalin ohjelmassa on Tuija Nuojuan esitys Maatilan elämää. Musiikilla höystetyssä esityksessä tutustutaan maatilan eläimiin ja elämänmenoon. Pirkko Uiton viitotussa ja läpisävelletyssä esityksessä Kuka lohduttaisi Nyytiä Tove Janssonin iätön kertomus herää eloon valloittavalla tavalla. Maltti ja Valtti -show'ssa lasten liikennepuistokonstaapelit ratkovat innolla elämisen pikku koukeroita ja samalla tulevat liikenneasiat tutuiksi. Karanteeniteatterin esitykset ovat katsottavissa Tiketti­Stream-palvelussa 3.5. saakka. Liput 10 e. Festivaalipassi 25 e.

Taidekoti Kirpilän etäopastus. Taidekoti Kirpilän opas, filosofian maisteri Karoliina Arola kertoo lääketieteen lisensiaatti Juhani Kirpilästä ja tämän taidekokoelmasta. Teams-kokouksena järjestettävän opastuksen linkki löytyy Taidekoti Kirpilän verkkosivulta (taidekotikirpila.fi). Opastus alkaa klo 16. Vapaa pääsy.

Luento: Gnostilaisia koulukuntia. Teologian maisteri Janne Joutsenjoen luennolla sukelletaan salaperäisenäkin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

Luento: Veritas Forum: On toivon ja toiminnan aika – kolme näkökulmaa ympäristökriisiin. Maantieteen professori Ari Lehtinen hahmottaa toivon nousevan degrowth-ajattelusta, oikeudenmukaisuusliikkeistä ja ympäristökansalaisuuden vahvistamisesta. Teologian tohtori ja tietokirjailija Pauliina Kainulainen saa toivoa ihmisen syvemmästä muutoksesta. THL:n ympäristöanalytiikan dosentti Panu Rantakokon mukaan joudumme aina tyytymään ympäristöongelmien hallinnointiin tekniikoilla, jotka usein ratkaistessaan yhden ongelman luovat suuremman tai pienemmän toisaalle. Keskustelu lähetetään suorana Veritas Forum Finlandin Youtube-kanavalla klo 17. Vapaa pääsy.

Eduskunnan kirjasto kouluttaa: Lainsäädäntöprosessin tiedonlähteet. Koulutuksessa tutustutaan lainsäädäntö­prosessin eri vaiheisiin esivalmistelusta säädöksen julkaisuun asti. Lainsäädäntöhankkeista ja niiden vaiheista on tietoa monissa eri verkkolähteissä. Koulutuksessa perehdytään tärkeimpiin verkkolähteisiin ja annetaan vinkkejä käytännön tiedonhakuun. Tutustutaan myös Eduskunnan kirjaston Lakihankkeiden tietopaketit -palveluun, jossa on kootusti tietoa valikoiduista lainsäädäntöhankkeista. Koulutus on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Seuraa koulutusta Eduskunnan kirjaston Youtube-kanavalla klo 10–11. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä. Tallenteet ovat katsottavissa osoitteessa helsinki­kanava.fi, josta ne löytyvät parhaiten hakusanalla Kirjasto kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

