Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: RSO – Dalia Stasevska & Petri Kumela. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Dalia Stasevska, solistina Petri Kumela, kitara. Kuullaan Antti Auvisen kitarakonsertto ja Beethovenin Kohtalonsinfonia. Konsertti lähetetään suorana Yle Radio 1:ssä, Yle Areenassa, Yle Teemalla ja Yle TV 1:ssä klo 20. Vapaa pääsy.

Konsertti: Musiikkia: Sakari Kauppinen, laulu. Sakari Kauppisen pop/jazz -laulun taiteellinen ohjelmasuoritus. Konsertti lähetetään suorana Taide­yliopiston Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 14. Vapaa pääsy.

Konsertti: Musiikkia: Antti Puumala, laulu. Antti Puumalan pop/jazz -laulun taiteellinen ohjelmasuoritus Home by the C. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 15.30. Vapaa pääsy.

Konsertti: Musiikkia: Tuuli Kainulainen, laulu. Tuuli Kainulaisen pop/jazz -laulun taiteellinen ohjelmasuoritus. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 17. Vapaa pääsy.

Konsertti: Sointi Jazz Orchestra: Sinfonia Concertante – Music of Timo Alakotila. Alakotilan musiikille omistetussa konsertissa kuullaan big bandille ja harmonikalle sävelletty moniosainen Sinfonia Concertante, jonka solistiksi saapuu harmonikkataiteilija Kaisa Ristiluoma. Lisäksi yhtye esittää Ala­kotilan big bandille säveltämää tuotantoa sekä Sointi Jazz Orchestralle tilatun uuden teoksen. Konsertin tallenne on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Stoa Black Box: M, Hulda Huima & Hitaat sekunnit. Lavalla nähdään kaksi omaäänistä artistia, jotka tekevät musiikkia suomen kielellä. Suora lähetys keikasta Helsinki-kanavalla klo 19. Tallenne on nähtävillä seitsemän päivän ajan. Vapaa pääsy.

Lastenkonsertti: Veikon kevätkeikaus. Ilmassa on ihania tuoksuja. Ja Veikkoa viedään! Korkkikseen, karkuteille laulavaksi laivakoiraksi ja konnalammen kautta kirppusirkukseen. Tuija Rantalainen, laulu, piano ja laulujen sävellykset, ja Vahtikoira Veikkona Veini Nupponen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Teatteri: NSFW. Lucy Kirkwoodin kirjoittama esitys on ajankohtainen musta komedia skandaalijournalismista, valtapeleistä, kiristyksestä sekä yksityisyydestä mediassa ja sen ulkopuolella. Mikä saa älykkäät ja koulutetut ihmiset luopumaan periaatteistaan ja arvoistaan? Esitys nähdään suoratoistona Koko-teatterista Tiketti­stream-palvelussa klo 19. Liput 12,70 e.

Teatteri: Maailman ympäri 80 päivässä. Kapsäkin tulkinnassa viisi näyttelijää sukeltaa pelottomasti ja ennakkoluulottomasti tekoviiksiä, takkeja ja mantereita tiuhaan vaihtaen jännityksen täyteiseen seikkailuun. Jussi Nikkilän ohjaama esityksessä Jules Vernen klassikko saapuu vuoteen 2021. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e.

Lastenteatteri: Karanteeniteatterin Muksufestarit 26.4.–3.5. Karanteeniteatterin yksivuotisjuhlissa luvassa kolme tallennetta, jotka ovat vuokrattavissa viikon ajan juuri silloin kuin lapsille parhaiten sopii. Festivaalin ohjelmassa on Tuija Nuojuan esitys Maatilan elämää. Musiikilla höystetyssä esityksessä tutustutaan maatilan eläimiin ja elämänmenoon. Pirkko Uiton viitotussa esityksessä Kuka lohduttaisi Nyytiä Tove Janssonin iätön kertomus herää eloon valloittavalla tavalla. Maltti ja Valtti -show'ssa lasten liikennepuistokonstaapelit ratkovat innolla elämisen pikku koukeroita ja musisoiva, ja samalla tulevat tärkeät liikenneasiat tutuiksi ihan vaivihkaa. Karanteeniteatterin esitykset ovat katsottavissa Tiketti­stream-palvelussa 3.5. saakka. Liput

10 e. Festivaalipassi 25 e.

Tanssi: Flamencosauna Katja Lundén Company. Tulinen flamenco kohtaa suomalaisen saunan. Mitä tapahtuu suomalaisessa saunassa, kun lauteilla viisi hikistä flamencotanssijaa vihtovat koputuksia Kimmo Pohjosen musiikin tahtiin? Löylyä kiukaalle heittää koreografi-tanssija Katja Lundénin lisäksi ohjaaja Kari Heiskanen. Tallenne esityksestä on katsottavissa Helsinki-kanavalla 29.4. saakka. Vapaa pääsy.

Näyttely: Hannu Väisänen kertoo Ateneumin näyttelystään. Kirjailija Hannu Väisänen kertoo Fokus-salissa pian avautuvasta näyttelystään ko­toaan Ranskasta käsin. Näyttelyssä Hannu Väisänen ja Schillmark-variaa­tiot nähdään Väisäsen variaatioita Nils Schillmarkin maalauksesta Mansikkatyttö (1782). Teams-sovelletuksen kautta nähtävän tapahtuman linkki ja lisätiedot osoitteesta ateneum.fi/tapahtumat. Tapahtuma klo 17–18. Vapaa pääsy.

Luento: Oikeudenmukaisuuden haaste. Dosentti Teppo Eskelinen luennoi aiheesta Osaammeko jakaa resursseja oikein? Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Game Amos -virtuaaliseminaari. Game Amos on poikkitaiteellinen virtuaali­tapahtuma, jossa törmäytetään pelit ja muut taiteen alat. Digitaaliset pelit ovat vuosikymmenten saatossa nousseet marginaalista viihteen ja kulttuurin ytimeen. Tapahtumassa esitellään pelien monimuotoisuutta ja moniulotteisuutta. Aamupäivällä suomalaiset tekijät puhuvat omasta taiteestaan. Iltapäivän englanninkielisissä sessioissa rakennetaan siltoja pelien ja muiden taiteenlajien välille. Tapahtuman linkki löytyy tapahtumapäivänä Amos Rex -museon verkkosivulta. Seminaari klo 9–16. Vapaa pääsy.

Eroisille valtakunnallinen vertaisryhmä. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry järjestää viisiosaisen, ammattilaisten alustuksilla toteutetun vertaisryhmän verkossa eroa pohtiville tai eron kokeneille miehille. Alustusten aiheet liikkuvat eroon liittyvistä tunteista eron juridiikkaan, palveluverkostoihin ja oman äänen kuuluviin saamiseen sekä lasten ja nuorten näkökulmaan erossa. Alustuksen jälkeen vapaata keskustelua vertaisohjaajan johdolla. Aiheena on Välikädessä? – Lapset ja nuoret erossa. Vertaisryhmät toteutetaan Teams-alustalla. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.yvpl.fi tai p. 0400 441 708. Tapahtuma alkaa klo 18. Vapaa pääsy.