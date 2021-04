Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Konsertti: Kupliva Wappu. Sopraano Angelika Klasin ja mezzosopraano Essi Luttisen kupliva konsertti virittää kevyesti kevään ja työn juhlan tunnelmiin. Taltioidussa konsertissa mukana musisoivat saksofonisti William Suvanne sekä pianistit Janne Hovi ja Petri Haapasalo. Vappukonsertti lähetetään suorana kalkki.tapahtumiin.fi -alustalla klo 18. Liput 4,99 e.

Konsertti: Iloinen pornolaulu­konsertti. Turun kaupunginteatterin näyttelijäyhdistyksen järjestämässä vapputapahtumassa mukana on tuttuja ja tuoreita näyttelijöitä, eikä häpeä kuulu kenenkään sanavarastoon. Näyttelijöitä säestämässä on Jussi Vahvaselkä. Konsertin on tarkoitus kuumottaa vain aikuisten korvia (K18). Konsertti nähdään suorana keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 14,90 e.

Konsertti: Musiikkia: Sarah Devoyon, laulu. Sarah Devoyonin pop/jazz -laulun taiteellinen ohjelmasuoritus Just make it a good one. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 14. Vapaa pääsy.

Konsertti: Musiikkia: Kalervo Kontio, laulu. Kalervo Kontion pop/jazz -laulun taiteellinen ohjelmasuoritus. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 15.30. Vapaa pääsy.

Konsertti: Musiikkia: Antti Vuorenmaa, laulu. Antti Vuorenmaan pop/jazz -laulun taiteellinen ohjelmasuoritus Anna tukan valuu vaan – Rakkauskirje Love Recordsin musiikille. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 17. Vapaa pääsy.

Keikka: Vapun päällä vappu. Vappuaattoa juhlitaan Apulannan ja Stigin keikalla virtuaalisessa Helsingissä. Konsertti lähetetään suorana tele­visiossa Nelosella ja Ruudussa klo 19. Vapaa pääsy.

Keikka: Wappubileet – Dj Oku Luukkainen. Mukana esiintymässä Pasi ja Anssi, Hesaäijä, K-System, Portion Boys, Chorale, Millennium Project ja Dj Ice K. Hyvinkää-salista lähetettävä tapahtuma nähdään suorana Korva­mato.fi-sivustolla klo 20–24. Liput 15 e.

Keikka: Litkun simadisco. Litku Klemetin levynjulkaisukonsertissa yhtye soittaa maaliskuussa julkaistun Kukkia muovipussissa -levyn kappaleita. Hetkeksi Tuntematon numero -yhtye vaihtaa sähkökitarat syntikoihin ja antautuu italopopin sykkeeseen. Keikan juontaa ja yhtyettä haastattelee Veli Kauppinen. Konsertti nähdään suorana keikalla.fi-palvelussa klo 20. Liput 9,90 e.

Keikka: Martti Servo & Napander: Vappuexit 2021. Keikka lähetetään suorana Joutsan Taidekeskus Haihatuksen lavalta ja se on nähtävissä Gigsaver-palvelussa klo 19. Liput 9,99 e.

Keikka: Jukka Tolonen & Ramblin' Jazz Quartet. Keväällä 2020 Tolonen toi nykyisen yhtyeensä Ramblin’ Jazz Quartetin Vuotaloon. Kahden intensiivisen päivän aikana taltioitiin livesoittoa sekä kerrattiin Tolosen uraa ja elämää. Tallenne julkaistaan Helsinki-kanavalla vapunaattona. Vapaa pääsy.

Keikka: PK Keränen ja Leija Lautamaja -duo. 22-Pistepirkosta tunnettu rockmuusikko PK Keränen esiintyy etäkeikalla yhdessä harmonikkataiteilija Leija Lautamajan kanssa. Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa tallennetulla keikalla kuultavat Keräsen kappaleet polveilevat karkeasta tundrabluesista tummasävyiseen poppiin. Keikka on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa 5.5. saakka. Vapaa pääsy.

Keikka: Eclipse-klubi: Piennar. Kuulasta pop/rockia lauluntekijä Tiina Koskisen sävelin esittävä tamperelainen Piennar on kokeneiden muusikoiden projekti. Studionnauhoitetun konsertin tallenne on nähtävillä ­keikalla.fi-palvelussa 6.5. saakka.

Liput 9,90 e.

Teatteri: Mars vs. Venus. Koomikot Riku Suokas ja Johanna Tohni etsivät vastauksia ikuiseen mysteeriin toinen toistensa aiheita kommentoiden. He kertovat saman tarinan kaksi eri puolta. TTT-Klubin stand up -parisuhdekomedia nähdään suorana keikalla.fi-palvelussa klo 18. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e.

Teatteri: Vappuimpro. Lappeenrannan kaupunginteatterin Vappuimprossa näyttelijät heittäytyvät viihdyttävästi ja rohkeasti kohti tuntematonta. Luvassa on improvisoituja kohtauksia, yllättäviä tilanteita ja musiikkia. Esitys lähetetään suorana keikalla.fi-palvelussa klo 18.Liput 12,50 e.

Luento: Verkkoyhteydet ja WiFi. Millaisen nettiyhteyden hankkisin kotiin tai mökille? Luennoilla käydään läpi terminologiaa, millaisia yhteyksiä on tarjolla ja millaiset asetukset. Helsingin työväenopisto järjestää. Eeva Peltonen kertoo aiheesta Verkkolaitteet ja niiden tärkeimmät asetukset: modeemi, langaton tukiasema, kytkin ja niiden asetusten hallinta. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 10. Vapaa pääsy.

Vappukonsertti lapsille: Satu Sopanen ja Tuttiorkesteri. Tervetuloa koko perheen voimin Vappuna laulamaan ihania ja rakastettuja lastenlauluja – nyt on laulujuhlan aika! Konsertti on katsottavissa perjantaista 30.4. klo 9 perjantaihin 14.5. klo 9 osoitteessa urbanespoo.fi/lava. Vapaa pääsy.

Karanteeniteatterin Muksufestarit 26.4.–3.5. Karanteeniteatterin yksivuotisjuhlissa luvassa kolme tallennetta, jotka ovat vuokrattavissa viikon ajan juuri silloin kuin lapsille parhaiten sopii. Festivaalin ohjelmassa on Tuija Nuo­juan esitys Maatilan elämää. Musiikilla höystetyssä esityksessä tutustutaan maatilan eläimiin ja elämänmenoon. Pirkko Uiton viitotussa ja läpisävellettyssä esityksessä Kuka lohduttaisi Nyytiä Tove Janssonin iätön kertomus herää eloon valloittavalla tavalla. Maltti ja Valtti -show'ssa lasten liikennepuistokonstaapelit ratkovat innolla elämisen pikku koukeroita ja musisoiva, ja samalla tulevat tärkeät liikenneasiat tutuiksi ihan vaivihkaa. Karanteeniteatterin esitykset ovat katsottavissa TikettiStream-palvelussa 3.5. saakka. Liput 10 e. Festivaalipassi 25 e.

Hulivili ja oikkuileva ilmasto. Tiina Nygårdin kirjaan pohjautuvassa esityksen teemana on ilmastonmuutos. Osallistavassa esityksessä lapset ovat mukana liikkumassa, ideoimassa ja tekemässä hyviä tekoja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Tanssiteatteri Raatikon esitys nähdään tallenteena 31.5. saakka keikalla.fi-palvelussa. Liput 6,90 e.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa