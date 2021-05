Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Duoresitaali. Annemarie Åström, viulu, ja Anna Kuvaja, piano. Muusikot ovat koonneet ohjelman klassismin ja romantiikan ajalta Annan soittaessa Erard-flyygeliä, Annemarie suolikielin. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: HKO & UMO Helsinki. Helsingin kaupunginorkesteri ja Umo Helsinki Jazz Orchestra johtajanaan Ed Partyka. Klarinetti loistaa parrasvaloissa, kun klassinen musiikki ja jazz iskevät silmää toisilleen. Leonard Bernstein liitti barokkimuodostelmiensa perään jazz-riffejä, Billy Strayhornin Chelsea Bridgessa on kuultu muistumia Ravelista ja Igor Stravinsky kirjoitti Ebony-konserttonsa Woody Hermanin jazzyhtyeelle. Konsertti on katsottavissa ilmaiseksi verkossa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Keikka: Katri Ylander. Katri Ylanderin konsertin tallenne on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa 7.5. saakka. Vapaa pääsy.

Keikka: Stoa Black Box: Ibe, Cavallini. Lavalla nähdään räppäri Ibe ja afro­musiikkia esittävä Cavallini. Keikan tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla 6.5. saakka. Vapaa pääsy.

Keikka: PK Keränen ja Leija Lautamaja -duo. 22-Pistepirkosta tunnettu rockmuusikko PK Keränen esiintyy etäkeikalla yhdessä harmonikkataiteilija Leija Lautamajan kanssa. Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa tallennetulla keikalla kuultavat Keräsen kappaleet polveilevat karkeasta tundrabluesista tummasävyiseen poppiin. Keikka on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa 5.5. saakka. Vapaa pääsy.

Keikka: Eclipse-klubi: Piennar. Kuulasta pop/rockia lauluntekijä Tiina Koskisen sävelin esittävä tamperelainen Piennar on kokeneiden muusikoiden projekti. Eclipse Studion konsertin tallenne on nähtävillä keikalla.fi-palvelussa 6.5. saakka. Liput 9,90 e.

Lastenkonsertti: Veikon kevätkeikaus. Ilmassa on ihania tuoksuja. Ja Veikkoa viedään! Korkkikseen, karkuteille laulavaksi laivakoiraksi ja konnalammen kautta kirppusirkukseen. Tuija Rantalainen, laulu ja piano, Vahtikoira Veikkona Veini Nupponen. Musiikki­teatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e.

Lastenteatteri: Tohtori Zeiffal, tohtori Zeigal ja virtahepo, jota ei koskaan saatu kiinni. Koko perheen komedia, jossa kaksi hupaisaa virtahepotutkijaa esittelevät tutkimuskohdettaan yleisölle. Lavalla Jouni Bäckström ja Taina Mäki-Iso. Musiikkiteatteri Kapsäkissä huhtikuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 15.7. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Lastenteatteri: Kevätfestari: Maailman kaunein laulu. Nukketeatteriryhmä Lumouksen (8–11-v.) varjoteatteriesityksessä kuningatar näkee unen ja unessa on puu, ja puussa on lintu. Esitys pohjautuu Max Bolligerin ja Jindra Capekin kirjaan. Esityksen tallenne julkaistaan Annantalon Youtube-kanavalla ja Facebook-sivulla 4.5. ja se on katsottavissa kaksi viikkoa. Vapaa pääsy.

Hullunviulu – Olavi Uusivirran salonki. Hullunviulu on suoratoistettava iltamasarja, jossa näyttelijä, muusikko Olavi Uusivirta kutsuu joukon ihailemiaan taiteentekijöitä keskustelemaan, kokeilemaan ja esiintymään kanssaan. Espoon Kaupunginteatterin Revontulihalli-näyttämöllä vieraana lauluntekijä Samuli Putro. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun chatin välityksellä. Tapahtuma lähetetään suorana keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 17,50 e.

Luento: Ostarit – 1960-luvun uusinta arkkitehtuuria. Yksinkertaisuuden kauneus -luentosarja koostuu seitsemästä modernia arkkitehtuuria käsittelevästä luennosta, joissa tutustutaan mm. Kotkan ruusun ja pikkusireenin eli Kaija ja Heikki Sirenin elämään. Filo­sofian tohtori Juha Lahti luennoi. Luento nähdään Espoon kaupunginmuseon Youtube -kanavalla klo 12, ja sarjan luennot ovat katsottavissa Youtube-kanavalla syyskuun alkuun asti. Vapaa pääsy.

Luento: Ruoka ja elämänkatsomukset. Tilaisuudessa pohditaan mitä yhteiskunnallisia, eettisiä ja hengellisiä ulottuvuuksia ruoka kätkee sisälleen. Keskustelemassa tohtorikoulutettavat Helga West, Panu-Matti Pöykkö, Rosa Huotari ja Sami Koponen. Tilaisuus järjestetään webinaarina Zoomissa, ja se on osa teologisen tiedekunnan järjestämää Ymmärrä uskontoa – ymmärrä maailmaa -tapahtumasarjaa. Lisätietoa tapahtumasta ja ja Zoom-linkki julkaistaan Teologisen tiedekunnan verkkosivulla. Tapahtuma klo 17–19. Vapaa pääsy.

Luento: Gnostilaisia kirjoituksia. Teologian maisteri Janne Joutsenjoen luennolla sukelletaan salaperäisenäkin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

Luento: Youtube-videopalvelu tutuksi senioreille. Merja Lindén kertoo kuinka palveluun voi lisätä omia videoitaan, sekä katsoa ja kommentoida muiden videoita. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 10.30. Vapaa pääsy.

Star Wars -päivän etätapahtuma. Helmet-kirjastojen yhteinen etäohjelma sisältää ennakkoon kilpailuja, aineistovinkkejä, tapahtumapäivänä aukeavan virtuaalisen pulmapelin sekä paljon katsottavaa ja osallistuttavaa. Sisältöä löytyy kaikenikäisille lapsista varttuneempiin faneihin. Tapahtuman ohjelmaa ja sisältöjä tarjolla myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Tapahtuma on katsottavissa Helmet-kirjastojen verkko­sivulla (www.helmet.fi/starwars) klo 10–24. Vapaa pääsy.

Eduskunnan kirjasto kouluttaa: Finlex ja muut kotimaiset säädöslähteet. Koulutuksessa esitellään, kuinka kansalliset lait ja muut säädökset löytyvät maksuttomasta Finlex-palvelusta. Aluksi käsitellään lyhyesti normihierarkiaa ja painettuja säädöslähteitä. Tutustutaan myös kaupallisten oikeudellisten verkkopalvelujen Edilexin ja Suomen Laki -hakupalvelun lainsäädäntöosioihin. Seuraa koulutusta Eduskunnan kirjaston Youtube-kanavalla klo 10–11. Vapaa pääsy.

