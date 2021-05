Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Sinfonia Lahti. Sinfonia Lahti johtajanaan Dalia Stasevska. Solisteina Maaria Leino ja Mikaela Palmu, viulu, ja Jess Gillam, saksofoni. Reichin, Bryarsin ja Sibeliuksen musiikkia. Konsertti lähetetään suorana verkkokonserttina Sinfonia Lahden Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Kaija Saariahon lauluja. Musiikkitieteilijä Liisamaija Hautsalo keskustelee sopraano Anu Komsin ja säveltäjä Kaija Saariahon kanssa Saariahon laulumusiikista. Kuulemme myös Kaija Saariahon lauluja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian laulu- ja piano­musiikin opiskelijoiden esittäminä. Tapahtuma lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 15. Vapaa pääsy.

Keikka: Katri Ylander. Katri Ylanderin konsertin tallenne on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa 7.5. saakka. Vapaa pääsy.

Keikka: Stoa Black Box: Ibe, Cavallini. Lavalla nähdään räppäri Ibe ja afro­musiikkia esittävä Cavallini. Keikan tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla 6.5. saakka. Vapaa pääsy.

Keikka: Fafa's Replugged: Ilta. Fafa's Replugged @Lerin paja on Leri Leskisen juontama musiikkiohjelma, joka välitetään Leskisen studiolta. Esiintymässä Ilta. Tapahtuma nähdään osoitteessa Fafas.fi klo 19. Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen kannatuslippu.

Keikka: Eclipse-klubi: Piennar. Kuulasta pop/rockia lauluntekijä Tiina Koskisen sävelin esittävä tamperelainen Piennar on kokeneiden muusikoiden projekti. Eclipse Studion konsertin tallenne on nähtävillä keikalla.fi-palvelussa 6.5. saakka. Liput 9,90 e.

Teatteri: Toksinen kabaree. Vuosi 2031: elämä maapallolla on muuttunut mahdottomaksi. Ihmiskunta ei ole kyennyt vastaamaan ajan haasteisiin; ekokatastrofiin ja pandemian lailla leviävään toksisuuteen. Operaatio Tähtihiisi on ihmiskunnan viimeinen mahdollisuus. Q-teatterin kabaree tarjoaa musiikkinumeroita, improteatteria sekä otteita kirjallisuuden kuolemattomista klassikoista. Esitys on saatavilla myös tulkattuna suomenkieliselle viittomakielelle. Esitys lähetettään suorana TikettiStream-palvelussa klo 19. Liput 15 e. Kannatuslippu 35 e.

Teatteri: Juoksuhaudantie. Kari Hotakaisen romaani kertoo rakkaudesta, parisuhteesta ja suomalaisesta oma­kotitalounelmasta. Red Nose Companyn versiossa nousevat esiin tarinan kepeämmät sävyt. Tarinaa rytmittävät näyttelijöiden tulkinnat rock-klassikoista: U2:sta Neil Youngiin ja Johnny Cashiin. Esityksen on ohjannut Otso Kautto. Lavalla nähdään Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama. Red Nose Companyn ja Que Vadiksen näytöksen esittää Karanteeniteatteri. Näytelmä nähdään suorana Tikettistream-palvelussa klo 19. Liput 12 e.

Teatteri: Hitler ja Blondi. Seela Sellan ja Verneri Liljan tähdittämän, Michael Baranin kirjoittaman ja ohjaaman esityksen taltioinnin voi katsoa keikalla.fi -palvelun kautta 31.7. asti. Lisätietoa ja käytännön ohjeita voi lukea keikalla.fi-verkkosivulta. Liput 25 e.

Teatteri: Rikinkeltainen taivas. Juhana von Baghin ohjaama ja Michael Baranin dramatisoima esitys tuo Kjell Westön samannimisen romaanin näyttämölle visionäärisenä ja aistivoimaisena näyttämöteoksena. Kansallisteatterin suurella näyttämöllä helmikuussa taltioitu esitys on nähtävillä keikalla.fi -palvelussa 31.7 saakka. Liput 20 ja 30 e.

Teatteri: Kevätfestari: Fu & Onko siellä mitään. Teatteriryhmä Vire (15–17-v.) on kirjoittanut tulevaisuudesta kaksi näytelmää, jotka kuullaan äänitteinä. Kuunnelmat julkaistaan Annantalon You­tube-kanavalla ja Facebook-sivulla ja tallenteet ovat verkossa kaksi viikkoa. Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Santeri Sammakon seikkailut. Tanssiteatteri MD:n vuorovaikutteisessa esityksessä Santeri Sammakko kutsuu lapset mukaan leikkiin. Santeri Sammakon seikkailut on perheen pienimmille suunnattu esitys. Esitystallenne on katsottavissa keikalla.fi-sivustolla 31.5. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e.

Tanssi: Flock ja Golden. Kansallisbaletilla kaksi nykytanssin ensi-iltaa verkossa. Stage24-palvelussa ensi-iltansa saavat Javier Torresin koreografia Flock ja Emrecan Tanışin koreografia Golden. Molempien teosten tanssijoina nähdään Kansallisbaletin nuoria tanssijoita. Aleksanterin teatterin näyttämöllä taltioitujen esitysten ensi-illat Kansallisoopperan Stage24-palvelussa kello 19 ja 19.30 alkaen. Teokset ovat katsottavissa kuusi kuukautta. Vapaa pääsy.

Season Film Festival 5.–9.5. Season Film Festival järjestetään tänä vuonna verkkofestivaalina. Mukana on 10 pitkää indie-elokuvaa kahdeksasta eri maasta. Liput verkkonäytöksiin ostetaan Festival Scope -katselualustan kautta. Lisätiedot festivaalin verkko­sivuilta osoitteesta hiff.fi/seasonfilmfestival. Liput 8 e.

Keskusteluja kryptassa. Keskusteluja kryptassa -sarjassa puhutaan aiheesta toivo ylilääkäri Juha Hännisen ja kirjailija Sirpa Kähkösen kanssa. Keskustelua vetää kirjailija, toimittaja Elina Hirvonen. Keskustelu suoratoistetaan Helsingin tuomiokirkon kryptasta, ja se on katsottavissa Kirkko ja kaupunki -me­dian Facebook-sivulla sekä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Youtube-kanavalla klo 17.30. Vapaa pääsy.

Luento: Kun maksa sairastaa. Mu­nuais- ja maksaliiton Maksaviikon luennolla gastroenterologi Timo Blomster kertoo maksan toiminnasta ja sen tehtävistä sekä yleisimmistä maksasairauksista kuten rasvamaksasta ja maksakirroosista. Blomster valottaa, miten maksan toiminnan heikkeneminen vaikuttaa terveyteen. Suora­toistettavan luennon osallistumislinkit tulevat sivulle www.maksa.fi/maksa­viikko. Verkkotapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

Luento: Naamioteatteri. Ainutlaatuisella luennolla italialainen naamionäyttelijä Matteo Fantoni kertoo naamio­teatterin saloista ja esittelee rakentamiaan kokonaamioita. Matteota haastattelee fyysisen teatterin opettaja Mirjami Heikkinen, joka myös kääntää luennon sisällön englannista suomeksi. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

