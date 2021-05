Valikoima menoja.

Verkkotapahtumia

SUNNUNTAI

Konsertti: Igor Bezrodnyn muisto­konsertti – Viulumusiikin helmiä. Igor Bezrodnyn muistoa kunnioittamaan saapuu runsas joukko hänen entisiä oppilaitaan, ystäviään ja kollegoitaan. Konsertin avaa selloprofessori emeritus Erkki Rautio. Bezrodnyn muisto-orkesterin johtaa Jorma Panula, ja solisteina ovat Anna-Liisa Bezrodny, Pekka Kauppinen ja Päivyt Meller, viulu. Esiintymässä myös suuri joukko viulisteja ja pianisteja. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 16–19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Hetkiä VI: J.S. Bach. Tapiola Sinfoniettan järjestämässä kamari­musiikkikonsertissa Barokkiyhtye Baccano esittää aarioita, sinfonioita ja koraaleita J.S. Bachin kantaateista. Konsertti lähetetään suorana Tapiola Sinfoniettan Youtube-kanavalla klo 15. Vapaa pääsy.

Konsertti: Äideistä parhain. Petri Laaksonen, laulu ja piano, Petri Hatakka, koskettimet ja laulu, sekä Make Perttilä, kitara ja laulu. Laulaja-säveltäjä Petri Laaksonen konsertti Malmin kirkosta suoratoistetaan Tikettistream-palvelussa klo 18. Liput 15 e.

Konsertti: Vauhdikas äitienpäiväkonsertti. Kahvia legoilla sekä muita arjen anekdootteja – Koko perheen äitienpäiväkonsertissa luvassa on hersyvää musiikkia ipanapa-klassikoista ja uusista lastenlauluista jazziin ja groovempaan menoon. Esiintymässä Inka Tiitinen ja Anna-Maija Jalkanen, laulu, Arttu Takalo, vibrafoni, Timo Hirvonen, basso, ja Jussi Lehtonen, rummut. Konsertti on katsottavissa Tikettistream-palvelussa klo 9:stä aina klo 23 asti. Perhelippu 20 e. Kannatuslippu 40 e.

Konsertti: Suomalainen barokkiorkesteri: Bachin Collegium Musicum. Suomalaisen barokkiorkesterin konsertissa sopraano Kajsa Dahlbäck ja FiBO Players esittävät musiikkia, joka on soinut Leipzigin 1700-luvun alun tunnetuimman konserttipaikan Café Zimmermannin salongissa J. S. Bachin johdolla. Ohjelmassa on Bachin ohella pikkuserkku J. B. Bachin ja Händelin teoksia. Konsertin tallenne on katsottavissa Tikettistream-palvelussa 14. 5. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 40 e.

Keikka: Kehäkettu & Setä Koponen. Suomalaisen hiphopin kulttiräppäreihin kuuluvien, Kehäkettu & Setä Koposen, eksklusiivista materiaalia sisältävä livekeikkataltiointi on katsottavissa Urban Espoossa osoitteessa urbanespoo.fi/lava 21.5. asti. Vapaa pääsy.

Keikka: Virtuaalinen Malmitalo: Rotko. Rotko on kolmen muusikon, improvisoijan ja säveltäjän yhteen sulauma. Saksofonisti Pauli Lyytinen, basisti Jori Huhtala ja rumpali Olavi Louhivuori tunnetaan rohkeina ja ahkerina musiikintekijöinä, Suora lähetys Jazz'n'Jam-keikasta nähdään Helsinki-kanavalla ja Malmitalon Facebook-sivulla klo 16. Vapaa pääsy.

Teatteri: Jakomökki. Vantaan Näyttämön Jakomökki on näytelmä kahdesta pariskunnasta, jotka vuokraavat yhdessä kesämökin. Tallenne on katsottavissa Netticket.fi-palvelun kautta, ja lähetyksen katsomisen voi aloittaa esityspäivänä klo 17--22 välisenä aikana. Liput 11,50 e. Kannatuslippu 50 e.

Teatteri: Juoksuhaudantie. Kari Hotakaisen romaani kertoo rakkaudesta, parisuhteesta ja suomalaisesta omakotitalounelmasta. Red Nose Companyn versiossa nousevat esiin tarinan kepeämmät sävyt. Tarinaa rytmittävät näyttelijöiden tulkinnat rock-klassikoista: U2:sta Neil Youngiin ja Johnny Cashiin. Esityksen on ohjannut Otso Kautto. Lavalla nähdään Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama. Red Nose Comapanyn ja Que Vadiksen näytöksen esittää Karanteeniteatteri. Näytelmän tallenne on katsottavissa Tikettistream-palvelussa 10.5. saakka. Liput 12 e.

Season Film Festival 5.–9.5. Season Film Festival järjestetään tänä vuonna verkkofestivaalina. Mukana on 10 pitkää indie-elokuvaa kahdeksasta eri maasta. Festivaalin tärkeinä teemoina esillä ovat tasa-arvo, identiteetti ja vallankäyttö. Liput verkkonäytöksiin ostetaan Festival Scope -katselualustan kautta. Lisätiedot festivaalin verkkosivuilta osoitteesta hiff.fi/seasonfilmfestival. Liput 8 e.

Heurekan näyttelyt. Tarjolla on yhdeksän vuorovaikutteista näyttelyä ja paljon tekemistä koko perheelle. Myös ulkonäyttelyalue tiedepuisto Galilei on auki. Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna klo 10–18. Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Pääsyliput tulee hankkia ennakkoon verkkokaupasta.

MAANANTAI

Teatteri: NSFW. Lucy Kirkwoodin kirjoittama esitys on ajankohtainen musta komedia skandaalijournalismista, valtapeleistä, kiristyksestä sekä yksityisyydestä mediassa ja sen ulkopuolella. Mikä ihme saa älykkäät ja koulutetut ihmiset luopumaan periaatteistaan ja arvoistaan? Esitys nähdään Koko-teatterista TikettiStream-palvelussa klo 19. Liput 12,70 e.

Lastenteatteri: Hulivili ja oikkuileva ilmasto. Tiina Nygårdin kirjaan pohjautuvassa esityksen teemana on ilmastonmuutos. Osallistavassa esityksessä lapset ovat mukana liikkumassa, ideoimassa ja tekemässä hyviä tekoja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Tanssiteatteri Raatikon esitys nähdään tallenteena 31.5. saakka keikalla.fi-palvelussa. Liput 6,90 e.

Seven of Seven: Performanssiviikko. Galleria Myymälä2:n Seven of Seven -performanssi ja elävän taiteen viikolla nähdään joka ilta eri performanssi. Illan artistivieraana Willem Wilhelmus. Tapahtuma lähetetään suorana Myymälä2:n Youtube-kanavalla klo 18–20. Vapaa pääsy.

Keskustelu: Pilaako liika sensitiivisyys taiteen? Taideyliopiston Taidepiste-tapahtumassa puhutaan siitä, onko taiteen oltava poliittisesti sensitiivistä ja miksi keskustelu aiheesta on niin tulenarkaa. Sensitiivisyydestä taiteen tekemisessä ja opettamisessa keskustelevat dramaturgi ja näytelmäkirjailija Ilja Lehtinen, yliopistonlehtori Leena-Maija Rossi, näyttelijä Miiko Toiviainen sekä Taideyliopiston esitystaiteen ja -teorian opiskelija Suvi Tuominen. Keskustelu lähetetään suorana Taideyliopiston Youtube-kanavalla klo 17.30. Vapaa pääsy.

