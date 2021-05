Tiedekeskus Heureka on toistaiseksi avoinna vierailijoille viikonloppuisin. Tarjolla on yhdeksän vuorovaikutteista näyttelyä sisällä sekä näyttelyalue tiedepuisto Galilei ulkona. Esimerkiksi Suoliston salaisuus -näyttelyssä tutkaillaan havainnollisella tavalla suoliston toimintaa ja Superpuu-näyttely esittelee puun hienoja ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia sekä tarjoaa moni­aistisen elämyksen. Tiedepuiston kävijämäärää on rajoitettu, ja pääsyliput tulee hankkia ennakkoon verkkokaupasta osoitteesta heureka.fi.Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) klo 10–18. Liput 15 ja 22 e.