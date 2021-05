Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Nuorisokoulutuksen matinea. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijat esiintyvät. Konsertti lähetetään suorana Youtubessa. Linkki suoratoistoon Musiikkitalon sivulta lähempänä konserttia. Konsertti alkaa klo 15. Vapaa pääsy.

Konsertti: Parhain päin. Lauluilta perustuu kirjailija Jukka Itkosen runoihin ja lauluteksteihin, jotka Jukka Nykänen on säveltänyt. Laulujen tulkkina Ari-Matti Hedman ja pianistina Jukka Nykänen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Suor Angelica & L’amico Fritz. Kahden oopperan illassa esitetään Giacomo Puccinin suuria tunteita nostattava Suor Angelica sekä Pietro Mascagnin koominen ooppera L’Amico Fritz. Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen opiskelijoiden oopperoiden tallenteet ovat katsottavissa Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla 4.6. saakka. Vapaa pääsy.

Suomalainen barokkiorkesteri: Bachin Collegium Musicum. Suomalaisen barokkiorkesterin konsertissa sopraano Kajsa Dahlbäck ja FiBO Players esittävät musiikkia, joka on soinut Leipzigin 1700-luvun alun tunnetuimman konserttipaikan Café Zimmermannin salongissa J.S. Bachin johdolla. Ohjelmassa on Bachin ohella pikkuserkku J. B. Bachin ja Händelin teoksia. Konsertin tallenne on katsottavissa Tiketti­stream-palvelussa 14. 5. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 40 e.

Keikka: Kehäkettu & Setä Koponen. Suomalaisen hiphopin kulttiräppäreihin kuuluvien, Kehäkettu & Setä Koposen, eksklusiivista materiaalia sisältävä livekeikkataltiointi on katsottavissa Urban Espoossa 21.5. asti. Vapaa pääsy.

Teatteri: Jakomökki. Vantaan Näyttämön Jakomökki on näytelmä kahdesta pariskunnasta, jotka vuokraavat yhdessä kesämökin. Leppoisan lomailun ja rauhallisen mökillä oleilun sijaan ohjelmassa on yllätysvieraita, sekä väärinkäsityksiä. Videotallenne on kuvattu syksyltä 2019 Vantaan Näyttämöllä, ja tallenteessa ei ole kelausmahdollisuutta. Tallenne on katsottavissa Netticket.fi-palvelun kautta, ja lähetyksen katsomisen voi aloittaa esityspäivänä klo 17--22 välisenä aikana. Liput 11,50 e. Kannatuslippu 50 e.

Teatteri: NSFW. Lucy Kirkwoodin kirjoittama esitys on musta komedia skandaalijournalismista, valtapeleistä, kiristyksestä sekä yksityisyydestä mediassa ja sen ulkopuolella. Mikä ihme saa älykkäät ja koulutetut ihmiset luopumaan periaatteistaan ja arvoistaan? Esitys nähdään suoratoistona Koko-teatterista TikettiStream-palvelussa klo 14. Liput 12,70 e.

Teatteri: Juoksuhaudantie. Kari Hotakaisen romaani kertoo rakkaudesta, parisuhteesta ja suomalaisesta oma­kotitalounelmasta. Red Nose Companyn versiossa nousevat esiin tarinan kepeämmät sävyt. Tarinaa rytmittävät näyttelijöiden tulkinnat rock-klassikoista: U2:sta Neil Youngiin ja Johnny Cashiin. Esityksen on ohjannut Otso Kautto. Lavalla nähdään koomikot Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama. Red Nose Comapanyn ja Que Vadiksen näytöksen esittää Karanteeniteatteri. Näytelmän tallenne on katsottavissa Tiketti­stream-palvelussa 10.5. saakka. Liput 12 e.

Tanssi: Flock ja Golden. Kansallisbaletilla kaksi nykytanssin ensi-iltaa verkossa- Stage24-palvelussa ensi-iltansa saavat Javier Torresin koreografia Flock ja Emrecan Tanışin koreografia Golden. Molempien teosten tanssijoina nähdään Kansallisbaletin nuoria tanssijoita. Aleksanterin teatterin näyttämöllä taltioidut esitykset ovat katsottavissa Kansallisoopperan Stage24-palvelussa marraskuun alkuun. Vapaa pääsy.

Kallio kukkii -kävelyfestivaali 7.5.–31.5. Kallio kukkii -tapahtuma järjestetään tänä keväänä omatoimi- ja virtuaalikävely -tapahtumana. Kallion kukkii -kävelyfestivaali on samalla osa valtakunnallista Kävelykipinä-kampanjaa, jonka järjestävät Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura. Kampanjan tarkoituksena on haastaa kaikki suomalaiset kävelemään. Kävelyfestivaalin koko ohjelma osoitteessa: www.kallionkavelyfestivaali.fi. Vapaa pääsy.

Season Film Festival 5.–9.5. Season Film Festival järjestetään tänä vuonna verkkofestivaalina. Mukana on 10 pitkää indie-elokuvaa kahdeksasta eri maasta. Festivaalin tärkeinä teemoina esillä ovat tasa-arvo, identiteetti ja vallankäyttö. Liput verkkonäytöksiin ostetaan Festival Scope -katselualustan kautta. Lisätiedot festivaalin verkkosivuilta osoitteesta hiff.fi/seasonfilmfestival. Liput 8 e.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Tutustakin teoksesta paljastuu näin uusia puolia: siveltimenvetoja, tehostevärejä ja yllättäviä yksityiskohtia. Voit katsella elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Vappukonsertti: Satu Sopanen ja Tuttiorkesteri. Tervetuloa koko perheen voimin laulamaan ihania ja rakastettuja lastenlauluja – nyt on laulujuhlan aika! Konsertti on katsottavissa osoitteessa urbanespoo.fi/lava 14.5. saakka. Vapaa pääsy.

Hulivili ja oikkuileva ilmasto. Tiina Nygårdin kirjaan pohjautuvassa esityksen teemana on ilmastonmuutos. Osallistavassa esityksessä lapset ovat mukana liikkumassa, ideoimassa ja tekemässä hyviä tekoja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Tanssi­teatteri Raatikon esitys nähdään tallenteena 31.5. saakka keikalla.fi-palvelussa. Liput 6,90 e.

Annantalon Kevätfestari: Omalla vastuulla ja Ihmeiden aika. Teatteriryhmä Jupiterin (15–18-v.) kuunnelma Omalla vastuulla on ryhmälähtöisesti työstetty kuunnelma rajoista, vastuusta, itsenäistymisestä ja yksilön autonomiasta. Teatteriryhmä Saturnuksen (9–11-v.) Ihmeiden aika on ryhmälähtöisesti työstetty mosaiikkimainen kuunnelma ajasta, kasvamisesta ja niistä ihmeellisyyksistä, jotka näihin molempiin liittyvät. Kuunnelmat julkaistaan Annantalon Youtube-kanavalla ja Facebook-sivulla ja tallenteet ovat verkossa kaksi viikkoa julkaisupäivästä. Vapaa pääsy.