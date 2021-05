Kallio kukkii -tapahtuma järjestetään tänä keväänä omatoimi- ja virtuaalikävely- tapahtumana. Tarjolla on erilaisia reittejä, joilla voi harrastaa vaikkapa ennen ja nyt -valokuvausta. Reittien aiheina on muun muassa Kallion entiset maitokaupat, kadonneet elokuvateatterit, julkinen taide, muistolaattasuunnistus ja Hämeentien historiakävely. Kävelyfestivaali on samalla osa valtakunnallista Kävelykipinä-kampanjaa, jolla muistetaan vuoden 1941 Maaottelumarssia. Kampanjan tarkoituksena on haastaa kaikki suomalaiset kävelemään ja tehdä kävelystä maan tapa.Kävelyfestivaalin koko ohjelma löytyy osoitteessa www.kallionkavelyfestivaali. fi. Vapaa pääsy.