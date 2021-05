Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Konsertti: HKO & Slobodeniouk & Rummukainen. Helsingin kaupunginorkesterin Dima Slobodenioukin johtamassa konsertissa on ranskalaista eleganssia, ohikiitävän hetken mystiikkaa sekä neuvostovenäläistä sydänverta tihkuva sellokonsertto, solistina Tšaikovski-kilpailun finalisti Senja Rummukainen. Konsertti kuullaan suorana lähetyksenä orkesterin koti­sivuilla ja HKO Screen -mobiilisovelluksessa klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Suor Angelica & L’amico Fritz. Kahden oopperan illassa esitetään Giacomo Puccinin suuria tunteita nostattava Suor Angelica sekä Pietro Mascagnin koominen ooppera L’Amico Fritz. Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen opiskelijoiden oopperoiden ensi-ilta lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 18. Vapaa pääsy.

Konsertti: Suomalainen barokkiorkesteri: Bachin Collegium Musicum. Suomalaisen barokkiorkesterin konsertissa sopraano Kajsa Dahlbäck ja FiBO Players esittävät musiikkia, joka on soinut Leipzigin 1700-luvun alun tunnetuimman konserttipaikan Café Zimmermannin salongissa J. S. Bachin johdolla. Ohjelmassa on Bachin ohella pikkuserkku J. B. Bachin ja Händelin teoksia. Konsertti lähetetään suorana Tiketti­stream-palvelussa klo 19. Liput 15 e. Kannatuslippu 40 e.

Konsertti: Perjantain klassinen iltasoitto: Mestari-Bach ja viuluvirtuoosi-Pisendel. Anna Rainio, viulu, Louna Hosia, sello ja Laura Ollberg, cembalo. Konsertissa kuullaan J. S. Bachin sekä viuluvirtuoosi J. G. Pisendelin sonaatteja 1700-luvulta viululle ja continuolle. Sonaattien lisäksi konsertissa kuullaan partita, joka on koottu molempien säveltäjien soolosonaateista ja -sarjoista viululle, sellolle ja cembalolle. Konserttia voi seurata suorana lähetyksenä Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden Youtube-kanavalta klo 18. Tallenteen voi katsoa myös jälkikäteen. Vapaa pääsy.

Keikka: Kehäkettu & Setä Koponen. Suomalaisen hiphopin kulttiräppäreihin kuuluvien Kehäkettu & Setä Koposen eksklusiivista materiaalia sisältävä livekeikkataltiointi on katsottavissa Urban Espoossa klo 19 osoitteessa urbanespoo.fi/lava. Vapaa pääsy.

Keikka: Katri Ylander. Konsertin tallenne on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa 7.5. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra: Awakening – New Music for Jazz Orchestra. UMO esittelee nuoria ja lahjakkaita eurooppalaisia big band -säveltäjiä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta sekä itävaltalaisen Grazin musiikin ja esittävien taiteiden yliopistosta. Kapellimestarina toimii Ed Partyka. Konsertin voi katsoa UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa tallenteena 31.5. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Santeri Sammakon seikkailut. Tanssiteatteri MD:n vuorovaikutteisessa esityksessä Santeri Sammakko kutsuu lapset mukaan leikkiin. Santeri Sammakon seikkailut on perheen pienimmille suunnattu esitys. Esitystallenne on katsottavissa keikalla.fi-sivustolla 31.5. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e.

Teatteri: Jakomökki. Vantaan Näyttämön Jakomökki on näytelmä kahdesta pariskunnasta, jotka vuokraavat yhdessä kesämökin. Leppoisan lomailun ja rauhallisen mökillä oleilun sijaan ohjelmassa on yllätysvieraita sekä väärinkäsityksiä. Videotallenne on kuvattu syksyltä 2019 Vantaan Näyttämöllä, ja tallenteessa ei ole kelausmahdollisuutta. Tallenne on katsottavissa Netticket.fi-palvelun kautta, ja lähetyksen katsomisen voi aloittaa esityspäivänä klo 17–22 välisenä aikana. Liput 11,50 e. Kannatuslippu 50 e.

Teatteri: NSFW. Lucy Kirkwoodin kirjoittama esitys on ajankohtainen musta komedia skandaalijournalismista, valtapeleistä, kiristyksestä sekä yksityisyydestä mediassa ja sen ulkopuolella. Mikä ihme saa älykkäät ja koulutetut ihmiset luopumaan periaatteistaan ja arvoistaan? Esitys nähdään suoratoistona Koko-teatterista TikettiStream-palvelussa klo 19.Liput 12,70 e.

Teatteri: Juoksuhaudantie. Kari Hotakaisen romaani kertoo rakkaudesta, parisuhteesta ja suomalaisesta oma­kotitalounelmasta. Red Nose Companyn versiossa nousevat esiin tarinan kepeämmät sävyt. Tarinaa rytmittävät näyttelijöiden tulkinnat rock-klassikoista: U2:sta Neil Youngiin ja Johnny Cashiin. Esityksen on ohjannut Otso Kautto. Lavalla nähdään Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama. Red Nose Comapanyn ja Que Vadiksen näytöksen esittää Karanteeniteatteri. Näytelmän tallenne on katsottavissa Tiketti­stream-palvelussa 10.5. saakka.

Liput 12 e.

Kallio kukkii -kävelyfestivaali 7.5.–31.5. Kallio kukkii -tapahtuma järjestetään tänä keväänä omatoimi- ja virtuaali­kävelytapahtumana. Koko ohjelma löytyy osoitteesta www.kallionkavelyfestivaali.fi. Vapaa pääsy.

Season Film Festival 5.–9.5. Season Film Festival järjestetään tänä vuonna verkkofestivaalina. Mukana on 10 pitkää indie-elokuvaa kahdeksasta eri maasta. Festivaalin tärkeinä teemoina esillä ovat tasa-arvo, identiteetti ja vallankäyttö. Liput verkkonäytöksiin ostetaan Festival Scope -katselualustan kautta. Lisätiedot festivaalin verkko­sivuilta osoitteesta hiff.fi/seasonfilmfestival. Liput 8 e.

Muinaisuuden tekijät -juhlaseminaari. Kulttuuriperinnön olemassaolo edellyttää sen eteen tehtyä työtä, jota tehdään esimerkiksi yhdistyksissä, tutkimushankkeissa, museoissa ja muissa muistiorganisaatioissa. Kansallismu­seon webinaarissa kolme kulttuuri­perinnön asiantuntijaa kertoo työstään: filosofian tohtorit Tuija Kirkinen ja Julia Donner sekä filosofian maisteri Mikko Teräsvirta. Tauon jälkeen keskustelemassa kulttuuriperinnön roolista tulevaisuuden tekijänä ovat filosofian tohtorit Tytti Steel ja Johanna Enqvist, professori Heikki Hanka ja amanuenssi Mari Immonen. Seminaari lähetetään suorana Kansallismuseo verkkosivulla klo 13.–15.30. Vapaa pääsy.

Luento: Verkkoyhteydet ja WiFi. Eeva Peltonen kertoo aiheesta Älypuhelimen internet-yhteyden jakaminen muille laitteille: hotspot, mobiilitukiasema – näytetään nettiyhteyden jakaminen puhelimelta muille laitteille ja puhutaan siihen liittyvistä asetuksista. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 10. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa