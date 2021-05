Valikoima päivän menoja.

Konsertit

Konsertti: Suomalainen barokkiorkesteri: Bachin Collegium Musicum. Suomalaisen barokkiorkesterin konsertissa sopraano Kajsa Dahlbäck ja FiBO Players esittävät musiikkia, joka on soinut Leipzigin 1700-luvun alun tunnetuimman konserttipaikan Café Zimmermannin salongissa J. S. Bachin johdolla. Ohjelmassa on Bachin ohella pikkuserkku J. B. Bachin ja Händelin teoksia. Konsertin tallenne on katsottavissa Tikettistream-palvelussa 14.5. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 40 e.

Konsertti: Being Alive. Näyttelijä-laulaja Miika Laakso ja pianotaiteilija-säveltäjä Jukka Nykänen viettävät tunnin musikaalien, jazzin ja muuten vain hyvien biisien parissa. Musiikki­teatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Kupliva Wappu. Sopraano Angelika Klasin ja mezzosopraano Essi Luttisen kupliva konsertti virittää kevyesti kevään ja työn juhlan tunnelmiin. Taltioidussa konsertissa mukana musisoivat saksofonisti William Suvanne sekä pianistit Janne Hovi ja Petri Haapasalo. Vappustriimi on katseltavissa 30.4. klo 18:sta kalkki.tapahtumiin.fi -alustalla 31.5. asti. Liput 4,99 e.

Keikka: Ruuskanen Railio Klubi: Tuure Kilpeläinen. Ruuskanen Railio Klubilla esiintyy laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen tunnelmallisella klubikeikalla, jossa kuullaan hänen omia sävellyksiään sekä muita rakastettuja hittejä. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Keikka: Kehäkettu & Setä Koponen. Suomalaisen hiphopin kulttiräppäreihin kuuluvien Kehäkettu & Setä Koposen eksklusiivista materiaalia sisältävä livekeikkataltiointi on katsottavissa Urban Espoossa osoitteessa urban­espoo.fi/lava 21.5. asti. Vapaa pääsy.

Lastenkonsertti: Veikon kevätkeikaus. Ilmassa on ihania tuoksuja. Ja Veikkoa viedään! Korkkikseen, karkuteille laulavaksi laivakoiraksi ja konnalammen kautta kirppusirkukseen. Tuija Rantalainen, laulu, piano ja Vahtikoira Veikkona Veini Nupponen. Musiikki­teatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e.

Lastenteatteri: Kevätfestari: Aika alkaa nyt. Teatteriryhmä Valon (12–14-v.) kuunnelma Aika alkaa nyt kertoo tarinoita elämästä ja sen suunnista, kun kohtalo tarjoaa jatkoaikaa. Tallenne julkaistaan Annantalon You­tube-kanavalla ja Facebook-sivulla ja tallenne on verkossa kaksi viikkoa julkaisupäivästä. Vapaa pääsy.

Utelias mieli: Claes Anderssonin elämä. Työväenkirjaston ystävät ry:n tilaisuudessa kirjailija Riitta Kylänpäätä teoksestaan Utelias mieli: Claes Anderssonin elämä haastattelee Veli-Pekka Leppänen. Tilaisuuden avaa yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Arajärvi. Tapahtuma suoratoistetaan Työväenliikkeen ystävät ry:n Youtube-kanavalla (youtube.com/tyovaki) klo 17. Vapaa pääsy.

Seven of Seven: Performanssiviikko. Galleria Myymälä2:n Seven of Seven -performanssi ja elävän taiteen viikolla nähdään joka ilta eri performanssi. Illan artistivieraana Tea Andreoletti. Tapahtuma lähetetään suorana Myymälä2:n Youtube-kanavalla klo 18–20. Vapaa pääsy.

Savoy puhuu: Kärsimysten kautta voittoon? Kulttuuri-, ravintola- ja matkailuala ovat kärsineet korona-ajasta eniten. Miten tästä eteenpäin? Keskustelemassa kokki ja ravintoloiden omistaja Henri Alén, kitaristi Mikko Kosonen ja hotellinjohtaja Saija Syväjärvi. Keskustelua vetää Savoy-teatterin johtaja Päivi Loponen-Kyrönseppä. House Bandina Jukka Eskola, trumpetti, Lenni-Kalle Taipale, piano, Osmo Ikonen, basso ja Kalle Torniainen, rummut. Solistina Elise-Juliette. Tapahtuma nähdään suorana Helsinki-kanavalla klo 14. Vapaa pääsy.

Luento: Sisätilat ihmistä varten. Sisustusarkkitehtuuri Kaija ja Heikki Sirenin töissä. Yksinkertaisuuden kauneus -luentosarja koostuu seitsemästä modernia arkkitehtuuria käsittelevästä luennosta, joissa tutustutaan Kaija ja Heikki Sirenin elämään. Filo­sofian tohtori Susanna Aaltonen luennoi. Luento nähdään Espoon kaupunginmuseon Youtube-kanavalla klo 12, ja sarjan luennot ovat katsottavissa Youtube-kanavalla syyskuun alkuun asti. Vapaa pääsy.

Luento: Nykypäivän gnostilaisuus. Teologian maisteri Janne Joutsenjoen luennolla sukelletaan salaperäisenäkin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

Luento: Tutkijoiden tuokiokuvia 1960-luvun Helsingistä. Helsingin kaupunginmuseon ja Helsingin seudun kesäyliopiston tuottamassa luento­kokonaisuudessa filosofian tohtori Johanna Björkman, dosentti Minna Sarantola-Weiss, filosofian tohtori Sandra Hagman sekä tohtorikoulutettava Mikael Huhtamäki kertovat 1960-luvun Helsingistä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen ennakkoon Helsingin seudun kesäyliopiston verkkosivuilla. Tapahtuma järjestetään etäluentona Teamsissa klo 18–20.15. Vapaa pääsy.

Luento: Hyvän tulevaisuus. Filosofian maisteri Lassi Raunio luennoi aiheesta Yhteiskunnallisia ideoita ja utopioita Platonista haittatulleihin. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Liikuttavia linkkivinkkejä senioreille. Tutustutaan senioreiden liikuntasuosituksiin, ja etsitään linkkejä ja vinkkejä suositusten toteuttamiseksi sekä voiman, tasapainon ja liikkuvuuden parantamiseen. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 10.30. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali 7.5.–31.5. Kallion kävelyfestivaali järjestetään tänä keväänä omatoimi- ja virtuaali­kävely -tapahtumana. Kallio kukkii -kävelyfestivaali on samalla osa valtakunnallista Kävelykipinä-kampanjaa, jonka järjestävät Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura. Kävelyfestivaalin koko ohjelma osoitteessa: www.kallionkavely­festivaali.fi. Vapaa pääsy.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.