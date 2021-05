Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: HKO & Mälkki & Gerstein. Helsingin kaupunginorkesterin johtajanaan Susanna Mälkki. Solistina Kirill Gerstein, piano. Ohjelmistossa on Kaija Saariahon Vista, joka neljän filharmonisen huippuorkesterin yhteistilaus. Lisäksi kuullaan Schumannin piano­konsertto. Konsertti kuullaan suorana lähetyksenä orkesterin kotisivuilla ja HKO Screen -mobiilisovelluksessa klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Naurua kolmannella. Konsertissa kuullaan kotimaisen huumorimusiikin klassikoita. Suomalaisen huumorimusiikin vaiheita käsitellään humoristisin juonnoin. Historian siipien havinasta huolimatta pääpaino musiikki­esityksissä on 1960-luvun jälkeen syntyneissä artisteissa. Lavalla Martti Suosalo, Mikko Kivinen ja Otto Kanerva sekä kapellimestari Kalle Torniainen muusikoineen. Karanteeniteatterin esitys nähdään suorana Tikettistream-palvelussa klo 19. Liput 12 e.

Konsertti: Suor Angelica & L'amico Fritz. Kahden oopperan illassa esitetään Giacomo Puccinin suuria tunteita nostattava Suor Angelica sekä Pietro Mascagnin koominen ooppera L'Amico Fritz. Sibelius-Akatemian ooppera­koulutuksen opiskelijoiden oopperoiden tallenteet ovat katsottavissa Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla 4.6. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: HKO & UMO Helsinki. Helsingin kaupunginorkesteri ja Umo Helsinki Jazz Orchestra johtajanaan Ed Partyka. Klarinetti loistaa parrasvaloissa, kun klassinen musiikki ja jazz iskevät silmää toisilleen. Leonard Bernstein liitti barokkimuodostelmiensa perään jazz-riffejä, Billy Strayhornin Chelsea Bridgessa on kuultu muistumia Ravelista ja Igor Stravinsky kirjoitti Ebony-konserttonsa Woody Hermanin jazzyhtyeelle. Konsertti on katsottavissa verkossa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Keikka: Virtuaalinen Malmitalo: Rotko. Rotko on kolmen muusikon, improvisoijan ja säveltäjän yhteen sulauma. Saksofonisti Pauli Lyytinen, basisti Jori Huhtala ja rumpali Olavi Louhivuori tunnetaan rohkeina ja ahkerina musiikintekijöinä. Jazz'n'Jam-keikan tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla ja Malmitalon Facebook-sivulla 22.5. saakka. Vapaa pääsy.

Keikka: Kehäkettu & Setä Koponen. Suomalaisen hiphopin kulttiräppäreihin kuuluvien, Kehäkettu & Setä Koposen, eksklusiivista materiaalia sisältävä livekeikkataltiointi on katsottavissa Urban Espoossa osoitteessa urban­espoo.fi/lava 21.5. Vapaa pääsy.

Teatteri: Maailman ympäri 80 päivässä. Kapsäkin tulkinnassa viisi näyttelijää sukeltaa pelottomasti ja ennakkoluulottomasti tekoviiksiä, takkeja ja mantereita tiuhaan vaihtaen jännityksen täyteiseen seikkailuun. Jussi Nikkilän ohjaama esitys on vauhdikas koko perheen seikkailu, jossa Jules Vernen klassikko saapuu vuoteen 2021. Musiikki­teatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Lastenteatteri: Tohtori Zeiffal, tohtori Zeigal ja virtahepo, jota ei koskaan saatu kiinni. Koko perheen komedia, jossa kaksi hupaisaa virtahepotutkijaa esittelevät tutkimuskohdettaan yleisölle. Lavalla Jouni Bäckström ja Taina Mäki-Iso. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 15.7. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Seven of Seven: Performanssiviikko. Galleria Myymälä2:n Seven of Seven -performanssi ja elävän taiteen viikolla nähdään joka ilta eri performanssi. Illan artistivieraana Karolina Kucia. Tapahtuma lähetetään suorana Myymälä2:n Youtube-kanavalla klo 18–20. Vapaa pääsy.

Klubi-ilta: Nuori/Voima -klubi: Ofelia. Kahden keskustelun ilta: teemana Ofelia. Päätoimittaja Vesa Rantaman vetämään keskusteluun osallistuvat näyttelijä ja muusikko Fanni Noroila sekä kirjallisuudentutkija Maria Laakso. Keskustelussa pohditaan sivuhenkilö-tematiikkaa sekä klassikoiden nais­rooleja. Toisessa, anonyymiyttä ja salanimellä kirjoittamista käsittelevässä keskustelussa kohtaavat kirjailija Natalia Kivikko, runoilija Erkka Filander ja päätoimittaja Taija Roiha. Klubin luotsaavat Nuori Voima -lehden pää­toimittajat Taija Roiha ja Vesa Rantama. Lähetystä voi seurata Nuori Voima -lehden Facebook-livessä klo 19. Vapaa pääsy.

Ajatuksia Vantaasta. Monet Vantaan kaupunkikuvasta kadonneet puretut rakennukset ovat olleet kaupunkilaisille tärkeitä. Intendentti Päivi Yli-Karhula ja museoamanuenssi Anu Mönkkönen kertovat purkutalojen muistoista esine- ja kuvakokoelmissa. Vantaan kaupunginmuseon suorana lähetettävä luento nähdään suorana Teams-alustalla (https://bit.ly/Ajatuksia­Vantaasta.) klo 18. Vapaa pääsy.

Luento: Ateneum Teema: Repin ja Suomi. Etsitkö uusia näkökulmia ja tietoa Ateneumista, sen kokoelmasta ja näyttelyistä? Tervetuloa kuulemaan lisää Ilja Repinin suhteesta Suomeen. Luennoitsijana näyttelyn kuraattori, Ateneumin taidemuseon kokoelma­intendentti Timo Huusko. Luennon linkki löytyy Ateneumin verkkosivuilta. Teams-alustan kautta lähetettävä luento alkaa klo 18. Vapaa pääsy.

Luento: Kulttuurikulma: Rivot, rohkeat ja herkät Pompejin graffitot. Filosofian tohtori Ari Saastamoinen luennoi aiheesta Graffitoja rakkausrunoista solvauksiin. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 13. Vapaa pääsy.

Luento: Kulttuurielämää antiikin Kreikassa. Saara Kauppisen luentosarjassa käsitellään kulttuurielämän eri osa-alueita antiikin Kreikassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 16.30. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali 7.5.–31.5. Kallion kävelyfestivaali järjestetään tänä keväänä omatoimi- ja virtuaalikävely -tapahtumana. Kallion kukkii -kävelyfestivaali on samalla osa valtakunnallista Kävelykipinä-kampanjaa, jonka järjestävät Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura. Kävelyfestivaalin koko ohjelma osoitteessa: www.kallionkavelyfestivaali.fi. Vapaa pääsy.

