Verkkotapahtumia

TORSTAI

Konsertti: Serenadi keväälle. Tapiola Sinfonietta johtajanaan Tarmo Peltokoski. Fagerlundin ja Brahmsin musiikkia. Konsertti lähetetään suorana Tapiola Sinfoniettan Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Suor Angelica & L'amico Fritz. Kahden oopperan illassa esitetään Giacomo Puccinin suuria tunteita nostattava Suor Angelica sekä Pietro Mascagnin koominen ooppera L'Amico Fritz. Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen opiskelijoiden oopperoiden tallenteet ovat katsottavissa Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla 4.6. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Suomalainen barokkiorkesteri: Bachin Collegium Musicum. Suomalaisen barokkiorkesterin konsertissa sopraano Kajsa Dahlbäck ja FiBO Players esittävät musiikkia, joka on soinut Leipzigin 1700-luvun alun tunnetuimman konserttipaikan Café Zimmermannin salongissa J. S. Bachin johdolla. Konsertin tallenne on katsottavissa Tikettistream-palvelussa 14. 5. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 40 e.

Keikka: Fafa's Replugged: Knipi. Fafa's Replugged @Lerin paja on Leri Leskisen juontama musiikkiohjelma, joka välitetään Leskisen studiolta. Esiintymässä Knipi. Tapahtuma nähdään osoitteessa Fafas.fi klo 19. Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen kannatuslippu.

Lastenkonsertti: Veikon kevätkeikaus. Ilmassa on ihania tuoksuja. Ja Veikkoa viedään! Korkkikseen, karkuteille laulavaksi laivakoiraksi ja konnalammen kautta kirppusirkukseen. Tuija Rantalainen, laulu, piano ja laulujen sävellykset, ja Vahtikoira Veikkona Veini Nupponen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Teatteri: Rikinkeltainen taivas. Juhana von Baghin ohjaama ja Michael Baranin dramatisoima esitys tuo Kjell Westön samannimisen romaanin näyttämölle visionäärisenä ja aistivoimaisena näyttämöteoksena. Kansallisteatterin suurella näyttämöllä helmikuussa taltioitu esitys on nähtävillä keikalla.fi -palvelussa 31.7 saakka. Liput 20 ja 30 e.

Lastenteatteri: Helsingin kaupungin talvipuutarhan kesäsatu: Prinsessa Ruusunen. Flooran eli ruusun päivänä julkistetaan videona Sytkyjen satu, jossa Talvipuutarhan lahjoittaja Jakob Julius af Lindfors katselee kaunista ruusutarhaa ja kuuntelee laulajia. Satuvideo on katsottavissa osoitteessa sytkyt.fi/3. Vapaa pääsy.

Tanssi: If I Would Lose My Voice stream. Kekäläinen & Company, Kekäläinen & Companyn If I Would Lose My Voice on näyttämöteos, joka havainnoi ihmisen vaikutusta maapallon muutokseen. Teos on katsottavissa TikettiStream-palvelussa 26.5. asti. Lippu 11,50 e. Kannatuslippu 27,50 e.

Seven of Seven: Performanssiviikko. Galleria Myymälä2:n Seven of Seven -performanssi ja elävän taiteen viikolla nähdään joka ilta eri performanssi. Illan artistivieraana Regina Mareta Soonsein. Tapahtuma lähetetään suorana Myymälä2:n Youtube-kanavalla klo 18–20. Vapaa pääsy.

Keskusteluja kryptassa. Keskusteluja kryptassa -sarjassa keskustellaan aiheesta kateus käsikirjoittaja Anna Brotkinin ja professori Anu Kantolan kanssa. Keskustelu suoratoistetaan Helsingin tuomiokirjon kryptasta, ja se on katsottavissa Kirkko ja kaupunki -median Facebook-sivuilla sekä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Youtube-kanavalla klo 17.30. Vapaa pääsy.

PERJANTAI

Konsertti: RSO – Vieraanamme Narek Hakhnazaryan. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Hannu Lintu. Solisteina Narek Hakhnazaryan, sello, Andrè Schuen, baritoni, ja Jussi Nikkilä, kertoja. Mm. Ustvolskajan, Tshaikovskin, Ligetin ja Larcherin musiikkia. Konsertti lähetetään suorana Yle Radio 1:ssä, Yle Areenassa, Yle Teemalla ja Yle TV 1:ssä klo 20. Vapaa pääsy.

Keikka: Eclipse-klubi: Tatu & Tutkimusmatkailijat. Tatu & Tutkimusmatkailijat on progressiivisen -ja psykedeelisen rockin sekä rootsin maailmoja instrumentaalimusiikin keinoin tutkiva yhtye. Eclipse Studiolta suorana lähetettävä konsertti nähdään keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 9,90 e.

Teatteri: Ali Jahangiri – Positiiviset. Ali Jahangirin uusin show Positiiviset käsittelee korona-ajan yhteiskuntaa. Esitys nähdään suorana Urban Espoon lavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Tanssi: Flock ja Golden. Kansallisbaletti esittää kaksi nykytanssin ensi-iltaa verkossa. Stage24-palvelussa ensi-iltansa saavat Javier Torresin koreografia Flock ja Emrecan Tanışin koreografia Golden. Molempien teosten tanssijoina nähdään Kansallisbaletin nuoria tanssijoita. Aleksanterin teatterin näyttämöllä taltioidut esitykset ovat katsottavissa Kansallisoopperan Stage24-palvelussa marraskuun alkuun. Vapaa pääsy.

Lux Film Days 14.–23.5. Euroopan parlamentin Lux-palkinnosta kilpailevat tänä vuonna Thomas Vinterbergin Yhdet vielä, Alexander Nanaun Collective ja Jan Komasan Corpus Christi. Yleisöllä on mahdollisuus nähdä finalistielokuvat Kino Reginan verkkoalustalla tai teatterissa 14.5. ja 21.5. Vapaaliput näytöksiin tulevat jakoon 14.5. klo 10 Kino Reginan verkkosivuilla, paikkoja on rajoitetusti. Vapaa pääsy.

Seven of Seven: Performanssiviikko. Galleria Myymälä2:n Seven of Seven -performanssi ja elävän taiteen viikolla nähdään joka ilta eri performanssi. Illan artistivieraana Laura Cemin. Tapahtuma lähetetään suorana Myymälä2:n Youtube-kanavalla klo 18–20. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali 7.5.–31.5. Kallion kävelyfestivaali järjestetään tänä keväänä omatoimi- ja virtuaalikävely -tapahtumana. Kallion kukkii -kävelyfestivaali on samalla osa valtakunnallista Kävelykipinä-kampanjaa. Kävelyfestivaalin ohjelma osoitteessa: kallionkavelyfestivaali.fi. Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Santeri Sammakon seikkailut. Tanssiteatteri MD:n vuorovaikutteisessa esityksessä Santeri Sammakko kutsuu lapset mukaan leikkiin. Esitystallenne on katsottavissa keikalla.fi-sivustolla 31.5. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.