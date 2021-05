Valikoima päivien menoja.

Verkkotapahtumia

SUNNUNTAI

Konsertti: Exit – kautta aikojen. Exitin kautta aikojen parhaat laulut ja tarinat yhdessä konsertissa. Konsertin tuottavat Radio Dei ja Ohjelmatoimisto Kristalli. Konsertti nähdään Tikettistream-palvelussa klo 18. Liput 18 e. Tukilippu 25–100 e.

Konsertti: Vieraanamme Narek Hakhnazaryan 2/3. Narek Hakhnazaryan, sello, Jari Valo, viulu, Aino Räsänen, alttoviulu, ja Jouko Laivuori, piano. Schubertin ja Brahmsin musiikkia. Konsertti lähetetään suorana Yle Radio 1:ssä klo 15. Vapaa pääsy.

Suor Angelica & L'amico Fritz. Kahden oopperan illassa esitetään Giacomo Puccinin suuria tunteita nostattava Suor Angelica sekä Pietro Mascagnin koominen ooppera L'Amico Fritz. Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen opiskelijoiden oopperoiden tallenteet ovat katsottavissa Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla 4.6. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: UMO Helsinki Ensemble feat. Annimaria Rinne: Great American Songbook. Laulaja Annimaria Rinne ja UMO Helsinki Ensemble tarttuvat ennakkoluulottomasti suuren amerikkalaisen laulukirjan säkeisiin – eli 1920–1950 luvun suosittuihin Broadway-teattereiden sekä Hollywood-elokuvien musiikkinumeroihin. Luvassa enemmän ja vähemmän kuultuja musikaaliklassikoita tyylikkäinä sovituksina. Konsertin tallenteen voi katsoa UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa ja Helsinkikanava.fi:ssä 31.5. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Kehäkettu & Setä Koponen. Suomalaisen hiphopin kulttiräppäreihin kuuluvien, Kehäkettu & Setä Koposen, eksklusiivista materiaalia sisältävä livekeikkataltiointi on katsottavissa Urban Espoossa osoitteessa urbanespoo.fi/lava 21.5. asti. Vapaa pääsy.

Teatteri: Ali Jahangiri –Positiiviset. Ali Jahangirin uusin show Positiiviset käsittelee korona-ajan yhteiskuntaa. Suositeltva ikäraja 18-vuotta. Esityksen tallenne on katsottavissa Urban Espoon lavalla 28.5. saakka. Vapaa pääsy.

Tanssi: If I Would Lose My Voice stream. Kekäläinen & Company, Kekäläinen & Companyn If I Would Lose My Voice on näyttämöteos, joka havainnoi ihmisen vaikutusta maapallon muutokseen. Teos tarjoaa ajatuksia herättävän näkemyksen nykymaailman tilaan ja siihen, kuinka ihmisen toiminta on muuttamassa luontoa enemmän kuin koskaan aiemmin. Teos on katsottavissa TikettiStream-palvelussa 26.5. asti. Lippu 11,50 e. Kannatuslippu 27,50 e.

Lux Film Days 14.–23.5. Euroopan parlamentin elokuvien LUX-palkinnosta kilpailevat tänä vuonna Thomas Vinterbergin Yhdet vielä, Alexander Nanaun Collective ja Jan Komasan Corpus Christi. Yleisöllä on mahdollisuus nähdä finalistielokuvat toukokuussa ilmaiseksi Kino Reginan verkkoalustalla.Vapaa pääsy.

Seven of Seven: Performanssiviikko. Galleria Myymälä2:n Seven of Seven -performanssi ja elävän taiteen viikolla nähdään joka ilta eri performanssi. Illan artistivieraana Saija Alexandra Kangasniemi. Tapahtuma lähetetään suorana Myymälä2:n Youtube-kanavalla klo 18–20. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali 7.5.–31.5. Kallion kävelyfestivaali järjestetään tänä keväänä omatoimi- ja virtuaalikävely -tapahtumana. Kallion kukkii -kävelyfestivaali on samalla osa valtakunnallista Kävelykipinä-kampanjaa, jonka järjestävät Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura. Kampanjan tarkoituksena on haastaa kaikki suomalaiset kävelemään ja tehdä kävelystä maan tapa. Kävelyfestivaalin koko ohjelma osoitteessa: www.kallionkavelyfestivaali.fi. Vapaa pääsy.

Lapsille: Koko perheen disko. Ohjelmassa musiikkia, taikuutta ja taidetoimintaa koko perheelle. Esiintyjinä Kengurumeininki duo sekä Taikuri Mano d'Oro, joka esittää taikatemppuja ja myös opettaa pari taikasalaisuuttaan osallistujille. Työpajoissa voi tehdä taidetta eri tekniikoilla; vaikkapa hernearkkitehtuuria, paperianimaatioita tai lähteä mukaan Satuseikkailuun. Diskon juontajana toimii koomikkotaikuri J-P Pirinen. Tapahtuma on katsottavissa osoitteessa vantaakanava.fi 21.5. saakka. Vapaa pääsy.

Lapsille: Santeri Sammakon seikkailut. Tanssiteatteri MD:n vuorovaikutteisessa esityksessä Santeri Sammakko kutsuu lapset mukaan leikkiin. Santeri Sammakon seikkailut on perheen pienimmille suunnattu esitys. Esitystallenne on katsottavissa keikalla.fi-sivustolla 31.5. saakka. Liput 15 e.

MAANANTAI

Konsertti: Kansanmusiikkia Taideyliopistosta: Olli Sippola. Olli Sippolan maisterikonsertti A-side B-side esittelee nimensä mukaisesti tyylillisesti kaksi erilaista puolta. Konsertti lähetetään suorana Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Being Alive. Näyttelijä-laulaja Miika Laakso ja pianotaiteilija-säveltäjä Jukka Nykänen viettävät tunnin musikaalien, jazzin ja muuten vain hyvien biisien parissa. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e.

Konsertti: Virtuaalinen Malmitalo: Rotko. Rotko on kolmen muusikon, improvisoijan ja säveltäjän yhteen sulauma. Saksofonisti Pauli Lyytinen, basisti Jori Huhtala ja rumpali Olavi Louhivuori tunnetaan rohkeina ja ahkerina musiikintekijöinä. Jazz'n'Jam-keikan tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla ja Malmitalon Facebook-sivulla 22.5. saakka. Vapaa pääsy.

Stop Hatred Now 17.–21.5. Interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta #StopHatredNow järjestetään virtuaalisesti. Uutta diskurssia luovan tapahtuman teemana on Reshaping Horizons of Hope – Kohti toivon näkymiä. Luvassa on maksuttomia luentoja, keskusteluja, taiteellisia tuloksia ja työpajoja, jotka tarjoavat oppimisen ja konkreettisen työskentelyn välineitä. Viikon aikana pohditaan mm. inkluusiota ja saavutettavuutta, mielenterveyttä, nuorten toimijuutta ja normatiivisia kehoja. Puheenvuoroja on pitämässä mm. Pauliina Feodoroff, Flis Holland ja Miriam Attias. Lisätiedot ja ilmottautumiset osoitteessa stophatrednow.fi. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa