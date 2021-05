Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Lauantain klassiset aamusoitot: Anneliina Rif. Esiintymässä Anneliina Rif, laulu ja keskiaikaiset instrumentit. Konsertti koostuu keskiaikaisista kertomuksista elämästä ympäri Eurooppaa. Konserttia voi seurata suorana lähetyksenä Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden YouTube-kanavalta klo 10.30. Tallenteen voi katsoa myös jälkikäteen. Vapaa pääsy.

Konsertti: HKO & UMO Helsinki. Helsingin kaupunginorkesteri ja Umo Helsinki Jazz Orchestra johtajanaan Ed Partyka. Klarinetti loistaa parrasvaloissa, kun klassinen musiikki ja jazz iskevät silmää toisilleen. Leonard Bernstein liitti barokkimuodostelmiensa perään jazz-riffejä, Billy Strayhornin Chelsea Bridgessa on kuultu muistumia Ravelista ja Igor Stravinsky kirjoitti Ebony-konserttonsa Woody Hermanin jazzyhtyeelle. Konsertti on katsottavissa verkossa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Konsertti: Naurua kolmannella. Konsertissa kuullaan kaikki kotimaisen huumorimusiikin klassikot. Suomalaisen huumorimusiikin vaiheita käsitellään humoristisin juonnoin, jotka saattavat äityä jopa pieniksi ohjelmanumeroiksi. Historian siipien havinasta huolimatta pääpaino musiikkiesityksissä on 1960-luvun jälkeen syntyneissä artisteissa. Lavalla Martti Suosalo, Mikko Kivinen ja Otto Kanerva sekä kapellimestari Kalle Torniainen muusikoineen. Karanteeniteatterin esityksen tallenne on katsottavissa Tikettistream-palvelussa 17.5. asti. Liput 12 e.

Keikka: Jarkko Ahola. Jarkko Ahola nähdään suoratoistettavalla keikalla. Tampereen Olympiasta lähetettävää konserttia voi katsoa suorana Keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 14,90 e.

Keikka: Martinus IG: Hassan Maikalin seurassa. Kulttuuritalo Martinuksen musiikkiaiheiset Instagram Live -lähetykset käynnistyvät rap-artisti Hassan Maikalin johdolla. Jokaiseen lähetykseen Maikalin vieraaksi liittyy mukaan tämän hetken mielenkiintoisimpia tulokasartisteja. Lähetyksissä artistit järjestävät yhdessä live-keikan ja artistivieraat esittävät kappaleitaan kotoaan käsin. Tapahtuma Kulttuuritalo Martinuksen Instagram-tilillä @kulttuuritalo­martinus. Lähetys alkaa klo 18. Vapaa pääsy.

Keikka: Saura Live International: Tuuletar. Saura Live -illassa luvassa on livemusiikkia, keskustelua englanniksi ja mutkatonta tunnelmaa suorana Pohjolanaukion Saurahuoneelta. Esiintymässä Tuuletar, jota isännöi Jean Ramsay. Tapahtuma lähetetään suorana SauraLiven Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy. Kannatusliput 10 ja 20e, jolla saa 7 pv katsomisoikeuden tallenteeseen.

Keikka: Kehäkettu & Setä Koponen. Suomalaisen hiphopin kulttiräppäreihin kuuluvien, Kehäkettu & Setä Koposen, eksklusiivista materiaalia sisältävä livekeikkataltiointi on katsottavissa Urban Espoossa osoitteessa urban­espoo.fi/lava 21.5. asti. Vapaa pääsy.

Keikka: Virtuaalinen Malmitalo: Rotko. Rotko on kolmen muusikon, improvisoijan ja säveltäjän yhteen sulauma. Saksofonisti Pauli Lyytinen, basisti Jori Huhtala ja rumpali Olavi Louhivuori tunnetaan rohkeina ja ahkerina musiikintekijöinä. Jazz'n'Jam-keikan tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla ja Malmitalon Facebook-sivulla 22.5. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Ali Jahangiri – Positiiviset. Ali Jahangirin uusin show Positiiviset käsittelee korona-ajan yhteiskuntaa. Suositeltava ikäraja 18-vuotta. Esityksen tallenne on katsottavissa Urban Espoon lavalla 28.5. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: NSFW. Lucy Kirkwoodin kirjoittama esitys on ajankohtainen musta komedia skandaalijournalismista, valtapeleistä, kiristyksestä sekä yksityisyydestä mediassa ja sen ulkopuolella. Esitys nähdään suoratoistona Koko-teatterista Tiketti­Stream-palvelussa klo 19. Liput 12,70 e.

Lastenteatteri: Kevätfestari: Rödluvan – varför beter de sig sådär? Teatteriryhmä Telluksen (13–18-v.) ruotsinkielinen videoesitys tutkii tuttua satua Punahilkasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tallenne julkaistaan Annantalon Youtube-kanavalla ja Facebook-sivulla ja tallenne on verkossa kaksi viikkoa julkaisupäivästä. Vapaa pääsy.

Arabian katufestivaali 2021. Arabian katufestivaali toteutuu virtuaalisesti festivaalin omalla Youtube-kanavalla ja ohjelmatuottajien kanavilla. Festivaaliohjelma tulee pitämään sisällään laajan kattauksen musiikkia, tanssia, taidetta, runoutta ja työpajoja. Tarkemmat ohjelmatiedot, aikataulu ja linkit julkaistaan Arabian katufestivaalin Facebook- sivulla. Arabian katufestivaalin Youtube-kanava klo 11–15.30. Vapaa pääsy.

Seven of Seven: Performanssiviikko. Galleria Myymälä2:n Seven of Seven -performanssi ja elävän taiteen viikolla nähdään joka ilta eri performanssi. Illan artistivieraana Roi Vaara. Tapahtuma lähetetään suorana Myymälä2:n Youtube-kanavalla klo 18–20. Vapaa pääsy.

Nyt lauletaan verkossa! Kanneltalon yhteislauluillat järjestetään tällä kaudella verkossa. Laulattajana on Mari Kätkä, ja ohjelmisto koostuu suosikkilauluista vuodenajat ja juhlapäivät huomioiden. Kuukauden yhteislaulut ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla, Kanneltalon netti­sivuilla ja Facebookissa. Ne julkaistaan aina jokaisen kuun 15. päivä ja ovat nähtävillä kaksi viikkoa. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali 7.5.–31.5. Kallion kävelyfestivaali järjestetään tänä keväänä omatoimi- ja virtuaali­kävely -tapahtumana. Kallion kukkii -kävelyfestivaali on samalla osa valtakunnallista Kävelykipinä-kampanjaa, jonka järjestävät Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura. Kävelyfestivaalin koko ohjelma osoitteessa: www.kallion­kavelyfestivaali.fi. Vapaa pääsy.

Lastentapahtuma: Koko perheen disko. Ohjelmassa musiikkia, taikuutta ja taidetoimintaa koko perheelle. Esiintyjinä Kengurumeininki duo sekä Taikuri Mano d'Oro, joka esittää taikatemppuja. Työpajoissa voi tehdä taidetta eri tekniikoilla; vaikkapa hernearkkitehtuuria, paperianimaatioita tai lähteä mukaan satuseikkailuun. Tapahtuma on katsottavissa osoitteessa vantaa­kanava.fi ajalla 15.5. klo 12 aina 21.5. saakka. Vapaa pääsy.

