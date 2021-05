Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Kansanmusiikkia Taideyliopistosta: Veera Katila. Konsertissa Veera tutkiskelee kansanmusiikkia muun muassa puusarvella improvisoiden. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 14. Vapaa pääsy.

Konsertti: Kansanmusiikkia Taideyliopistosta: Carolina Stenbäck. Carolina Stenbäckin tutkintokonsertti. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 15. Vapaa pääsy.

Kansanmusiikkia Taideyliopistosta: Artturi Vuorinen. Artturi Vuorisen tutkintokonsertissa päästään kuulemaan vähärivisille haitareille sovitettuja kappaleita nykykansanmusiikista vanhempaan perinteeseen. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 16. Vapaa pääsy.

Konsertti: Kansanmusiikkia Taideyliopistosta: Aino Kinnunen. Aino Kinnusen tutkintokonsertissa kuullaan pohjoismaista kansanmusiikkia sekä sooloviululla soitettuna että erilaisten duo-kokoonpanojen esittämänä. Konsertti lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 17. Vapaa pääsy.

Konsertti: Suor Angelica & L'amico Fritz. Kahden oopperan illassa esitetään Giacomo Puccinin Suor Angelica sekä Pietro Mascagnin L'Amico Fritz. Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen opiskelijoiden oopperoiden tallenteet ovat katsottavissa Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla 4.6. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Vieraanamme Narek Hakhnazaryan 2/3. Narek Hakhnazaryan, sello, Jari Valo, viulu, Aino Räsänen, alttoviulu, ja Jouko Laivuori, piano. Schubertin ja Brahmsin musiikkia. Sunnuntain konsertin tallenne lähetetään Yle Radio 1:ssä klo 19.30. Vapaa pääsy.

Keikka: Virtuaalinen Malmitalo: Rotko. Jazz'n'Jam-keikan tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla 22.5. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Ali Jahangiri – Positiiviset. Ali Jahangirin uusin show käsittelee korona-ajan yhteiskuntaa. Suositeltva ikäraja 18-vuotta. Esityksen tallenne on katsottavissa Urban Espoon lavalla 28.5. saakka.Vapaa pääsy.

Tanssi: If I Would Lose My Voice stream. Kekäläinen & Companyn näyttämöteos havainnoi ihmisen vaikutusta maapallon muutokseen. Teos tarjoaa ajatuksia herättävän näkemyksen nykymaailman tilaan ja siihen, kuinka ihmisen toiminta on muuttamassa luontoa enemmän kuin koskaan aiemmin. Teos on katsottavissa TikettiStream-palvelussa 26.5. asti. Lippu 11,50 e. Kannatuslippu 27,50 e.

Elokuva: Lux Film Days 14.–23.5. Euroopan parlamentin LUX-palkinnosta kilpailevat tänä vuonna Thomas Vinterbergin Yhdet vielä, Alexander Nanaun Collective ja Jan Komasan Corpus Christi. Yleisöllä on mahdollisuus nähdä finalistielokuvat Kino Reginan verkkoalustalla. Vapaa pääsy.

Stop Hatred Now 17.–21.5. Interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta #StopHatredNow järjestetään jälleen virtuaalisesti toukokuussa. Tänä vuonna uutta diskurssia luovan tapahtuman teemana on Reshaping Horizons of Hope – Kohti toivon näkymiä. Luvassa on maksuttomia luentoja, keskusteluja, taiteellisia tuloksia ja työpajoja, jotka tarjoavat oppimisen ja konkreettisen työskentelyn välineitä. Viikon aikana pohditaan muun muassa inkluusiota ja saavutettavuutta, mielenterveyttä, nuorten toimijuutta ja normatiivisia kehoja. Puheenvuoroja on pitämässä muun muassa Pauliina Feodoroff, Flis Holland, Feminist Culture House sekä Miriam Attias. Lisätiedot ja ilmottautumiset osoitteessa stophatrednow.fi Vapaa pääsy.

Keskustelu: Tieteen rajat: akateeminen vapaus ja ihmisoikeudet. Paneelikeskustelussa tarkastellaan akateemista vapautta ja sen tieteenalaisia ja toiminnallisia rajoja. Näkökulmia keskusteluun asettavat mm. rahoituspäätökset, monitieteinen tutkimus, yhdessä tekeminen, vaikuttaminen ja datavetoisuus. Vieraat Anu Koivunen, Sami Pihlström, Kari Raivio ja Hanna Wass edustavat eri tieteenaloja ja näkökulmia keskustelussa. Mukana keskustelemassa Suomen Tiedeakatemiain Ihmisoikeuskomitean jäsenet Jukka Kekkonen, Liisa Laakso ja Emilia Palonen. Tapahtuma lähetetään suorana Tiedekulman verkkosivulla klo 13. Vapaa pääsy.

Keskustelu: Maunula-talon avoin foorumi. Tervetuloa kuulemaan ajankohtaisia alustuksia Maunulasta ja keskustelemaan Maunula-talon toiminnasta. Kevään avoimessa foorumissa on mahdollisuus kehittää talon toimintaa yhdessä talon työntekijöiden kanssa. Teams-keskusteluna käytävän tapahtuman linkki löytyy Maunula-talon verkkosivulta. Keskustelu klo 18–20. Vapaa pääsy.

Luento: Japanilaisuus suomalaisessa arkkitehtuurissa. Yksinkertaisuuden kauneus -luentosarja koostuu seitsemästä modernia arkkitehtuuria käsittelevästä luennosta, joissa tutustutaan mm. Kotkan ruusun ja pikkusireenin eli Kaija ja Heikki Sirenin elämään. Arkkitehti Severi Blomstedt ja tohtorikoulutettava Frans Autio luennoivat. Luento nähdään Espoon kaupunginmuseon Youtube -kanavalla klo 12, ja sarjan luennot ovat katsottavissa Youtube-kanavalla syyskuun alkuun asti. Vapaa pääsy.

Luento: Vegaaninen etäkokkikoulu. Kiinnostaako hyvä kasvisruoka, mutta aika ei tahdo riittää uusien reseptien opettelemiseen? Haluatko kokata vegeruokia, jotka onnistuvat taatusti joka kerta? Tervetuloa vegaaniseen etäkokkikouluu! Kurssi sopii kaikille sekasyöjästä vegaaniin. Lisätiedot, aikataulu ja ilmoittautuminen: www.ruokailo.fi/vegaaninen-kokkikoulu-etana/. Verkkotapahtuma klo 16. Liput 49 e.

Luento: Hyvän tulevaisuus. Filosofian maisteri Lassi Raunio luennoi aiheesta Puiden istutusta ja aurinkokeittimiä luonnon ja ilmaston hyväksi. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Kevätfestari: Miks tää on niin vaikeeta. Nähdään Annanatalon Teatteri­ryhmä Pyörteen (13–15-v.) Harriet Braunin näytelmän Kolme inspiroima musiikkivideo. Tallenne julkaistaan Annantalon Youtube-kanavalla ja Facebook-sivulla ja tallenne on verkossa kaksi viikkoa julkaisupäivästä. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa