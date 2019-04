Tuusula

Hyrylän urheilupuistoon suunnitellaan monitoimihallia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyrylän urheilupuistoon suunnitellaan monitoimihallia nykyisen kuplahallin paikalle. Kuplahalli on lähivuosina käyttöikänsä päässä ja se on purettava.Monitoimihalliin kaavaillaan jalkapallokentän lisäksi kaksirataista juoksurataa, joka kiertäisi jalkapallokentän sekä juoksusuoraa. Hallin tulisi myös kuntosali, liikuntasali, voimistelusali sekä kiipeilytilaa.Hankkeen kustannusarvio olisi tuolloin noin 26 miljoonaa euroa.Tiedot ilmenevät monitoimihallin konseptista tehdystä selvityksestä.Tuusulan kunta haluaisi monitoimihallihankkeeseen mukaan yksityisiä tahoja. Selvitys ehdottaa, että monitoimihallin omistaisi kunnan ja yksityisten omistama yhtiö.Tuusulan kunnan tavoiteena on päättää monitoimihallin toteuttamismallista loppuvuoden aikana. Hallin suunnnittelu- ja rakennustyöt voisivat alkaa vuonna 2021.