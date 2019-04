Tuusula

Miestä lyötiin astalolla päähän useita kertoja päähän keskellä katua Tuusulassa aamuyhdeksältä – Poliisi tutki

astalolla Tuusulan Riihikalliossa Haukantien ja Pellavamäentien risteyksessä tiistaiaamuna yhdeksän aikoihin. Mies kuljetettiin sairaalaan, poliisin tietojen mukaan hänen tilansa on vakaa.Itä-Uudenmaan poliisin saamien tietojen mukaan väkivallan taustalla on epäillyn tekijän ja uhrin välillä pitkään jatkuneet erimielisyydet. Tapahtumassa epäilty tekijä löi astalolla uhria päähän useita kertoja.Teko keskeytyi, kun paikalle pysähtyi teon liikenteestä havainnut silminnäkijä. Silminnäkijä aloitti välittömästi uhrin ensiavun ja jatkoi sitä ambulanssin tuloon saakka.Epäilty tekijä saatiin pysäytettyä ohikulkijan avustuksella ja hän on poliisin huostassa.Itä-Uudenmaan poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa asianosaisten ja silminnäkijöiden kuulusteluilla. Tapauksen esitutkinta on alkuvaiheessa. Poliisi ei tiedota tässä vaiheessa tapauksesta enempää.Poliisi tutkii tapausta murhan yrityksenä.