Tuusula

80-vuotiasta miestä lyötiin useita kertoja päähän kirveellä keskellä katua Tuusulassa – 85-vuotias mies vangit

Tuusulassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teosta

iäkkään miehen tiistaina pahoinpidellyt mies vangittiin perjantaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin murhan yrityksestä.Vuonna 1934 syntynyt mies löi poliisin mukaan vuonna 1939 syntynyttä miestä useita kertoja päähän kirveen hamarapuolella. Teko tapahtui tiistaiaamuna yhdeksän aikoihin Tuusulan Riihikalliossa Haukantien ja Pellavamäentien risteyksessä.Teko keskeytyi, kun paikalle pysähtyi teon liikenteestä havainnut silminnäkijä. Silminnäkijä aloitti välittömästi uhrin ensiavun ja jatkoi sitä ambulanssin tuloon saakka.Uhri sai lyönneistä vakavia vammoja. Hän on edelleen sairaalahoidossa, ja hänen tilansa on vakaa.epäilty mies otettiin kiinni tapahtumapaikan läheisyydestä.Itä-Uudenmaan poliisi kertoi tiistaina, että sen saamien tietojen mukaan väkivallan taustalla on epäillyn tekijän ja uhrin välillä pitkään jatkuneet erimielisyydet. Esitutkinnassa on myöhemmin selvinnyt, että teko on tehty harkiten. Alkoholilla ei ole osuutta tekoon.Itä-Uudenmaan poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.