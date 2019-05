Tuusula

Kellokosken sairaalamuseossa pääsee tutustumaan lobotomiaan, sähköiskuhoitoihin ja Prinsessan taiteeseen

Anna Svedholm

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Prinsessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Prinsessa-osa

Sähköiskuhoitoja