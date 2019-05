Tuusula

Vanhukset saavat kotiinsa kamarimusiikin yksityiskonsertin Tuusulassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuusulassa ja Järvenpäässä heinä-elokuun vaihteessa järjestettävä kamaritaidetapahtuma Meidän festivaali aikoo järjestää konsertteja yksityiskodeissa.Kodeissa on tarkoitus järjestää kaksi intiimiä konserttia 29. heinäkuuta ja 2. elokuuta. Ilmaiskonserteissa olisi noin kymmenen hengen yleisö.Tuusulan kunnan kulttuuripalvelut etsii parhaillaan sopivia koteja konsertteihin.”Ajatuksena on viedä konsertti vanhuksen kotiin. Festivaali haluaa tavoittaa ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta tulla konsertteihin”, Tuusulan kunnan kulttuurituottaja Outi Karhu-Suuronen kertoo.Kulttuurituottaja kertoo, että ihmiset ovat tarjonneet koteja konsertteihin, mutta sopivia koteja ole vielä löytynyt.”Etsimme koteja, joihin on hyvä saavutettavuus. Tavoitteena on löytää sopivat kodit konsertteihin toukokuun loppuun mennessä. Jos koteja ei löydy, saatamme vielä konsertit vanhusten palvelutaloihin.”Kotikonserttien järjestäminen on osa Tuusulan kulttuurinen vanhustyö -hanketta, jonka tarkoituksena on tuoda taidetta ja kulttuuria ikäihmisten ja heidän omaistensa arkeen.Meidän festivaali järjestetään 28. heinäkuuta – 3. elokuuta. Tuusulanjärven ympäristössä vuosittain järjestettävä kamaritaidetapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997.Tapahtuman nimi oli vuoteen 2010 saakka Tuusulanjärven kamarimusiikki, sen jälkeen nimi muuttui Meidän festivaaliksi. Meidän festivaalin järjestää Järvenpään Sibelius-seura ry.