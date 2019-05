Tuusula

Porkkanan­siemeniä myynyt yritys vapautettiin yli 700 000 euron vahingon­korvauksista

hovioikeus on vapauttanut porkkanansiemeniä maahantuoneen yrityksen maksamasta vahingonkorvauksia porkkananviljelijöille.Kymmenen viljelijää vaati Tuusulan käräjäoikeudessa Ollos oy:ltä (entinen Fatgad oy ja silloinen HL-Vihannes oy) yli 1,8 miljoonan euron vahingonkorvauksia. Viljelijöiden mukaan yrityksen myymät virheelliset porkkanansiemenet olivat aiheuttaneet porkkanasadon pilaantumisen vuosina 2014 ja 2015.Käräjäoikeus tuomitsi lokakuussa 2017 yrityksen maksamaan erilaisia korvauksia yhteensä noin 730 000 euroa korkoineen.Käräjäoikeuden mukaan siemenissä oli ollut viljelijöiden väittämä virhe. Oikeus katsoi, että virhe todettiin geneettisissä tutkimuksissa ja että virhe oli ollut huomattava.Hovioikeus puolestaan katsoo, etteivät viljelijät ole näyttäneet siemenissä olleen korvaukseen oikeuttavaa virhettä.olivat esimerkiksi kertoneet, että porkkanoiden kukinta oli ollut ensimmäisenä vuotena erittäin runsasta, mikä on täysin poikkeuksellista kyseiselle Panther-porkkanalajikkeelle.Viljelijät kertoivat nostettujen porkkanoiden juuriston olleen epätavanomaisen huono. Heidän mielestään myös porkkanoiden ulkomuoto oli ollut epätavanomainen.Viljelijöiden mukaan porkkanoiden satotaso oli jäänyt noin puolet normaalia satotasoa pienemmäksi, koska porkkanat olivat olleet huonolaatuisia ja ne olivat kestäneet huonosti varastointia.katsoo, että vaikka viljelijät ovat voineet perustellusti kokea porkkanalajikkeen kukkimisen ensimmäisenä kasvuvuotena varsin poikkeukselliseksi, kukkiminen ei sinänsä osoita siementen virheellisyyttä. Oikeudenkäynnissä kävi ilmi, että kukkimiseen on voinut vaikuttaa esimerkiksi viileä sää.Hovioikeuden mukaan myöskään suoritetut geneettiset testit eivät osoita siementen virheellisyyttä. Oikeus perustelee, etteivät geneettisissä testeissä todetut erot kerro siitä, miten havaitut erot vaikuttavat porkkanan ilmiasuun.Oikeus perustelee päätöstään muun muassa oikeudenkäynnissä kuultujen kasvinjalostuksen ja kasvifysiologian asiantuntijoiden lausunnoilla. Asiantuntijat muun muassa pitivät tehtyjä testejä puutteellisina.Kasvinjalostuksen asiantuntijan mukaan kukintaa olisi ilmennyt satunnaisesti, jos kukinta olisi johtunut siemenen mutaation tai vieraslajin sekoittumisen takia. Täten koko siemenerän käyttäytyminen epänormaalisti ei hänen mukaansa viittaa siemenen geneettiseen poikkeavuuteen.päätti kumota käräjäoikeuden tuomion ja vapauttaa yrityksen vahingonkorvausvelvollisuudesta. Yrityksen ei myöskään tarvitse maksaa oikeudenkäyntikuluja tai asianosaiskuluja.Tuomio ei ole lainvoimainen, sillä siitä voidaan vielä valittaa korkeimpaan oikeuteen.