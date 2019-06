Tuusula

Tuusulan ja Keravan bussilinjastot uudistuvat elokuussa

Tuusulan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erityisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keravalla

ja Keravan bussilinjasto uudistuu 12. elokuuta alkaen, kun HSL:n liikenteessä siirrytään syyskauden aikatauluihin.Uudistuksen jälkeen Tuusulan joukkoliikenne ei enää perustu suoriin kaukobussivuoroihin Kamppiin, vaan bussiyhteyksiä on pääasiassa junaradan varteen. Työmatkaliikenteessä säilyy myös suora yhteys Hakaniemeen.Uudistuksen taustalla on Tuusulan liittyminen HSL:n jäseneksi vuoden 2018 alusta.Hyrylän ympäristössä ja muualla eteläisessä Tuusulassa muutos on merkittävä. Aiemmin matkat Helsingin keskustan suuntaan ovat taittuneet ELY-keskuksen tilaamalla kaukobussiliikenteellä, mutta elokuusta alkaen Tuusulan joukkoliikenne alkaa kulkea HSL:n vähäpäästöisillä ja matalalattiaisilla busseilla ja uusin linjoin.Eteläisestä Tuusulasta tulee tiiviimpiä bussiyhteyksiä muun muassa Keravan, sekä Vantaan Leinelän ja Tikkurilan asemille. Kellokosken yhteydet perustuvat linjaan 665, joka kulkee Kellokosken ja Hyrylän väliä Järvenpään aseman kautta.kaikki bussit saavat toisen päätepysäkkinsä Keravan asemalta, jolloin vaihdot junan ja bussin välillä paranevat merkittävästi.