huhtikuun lopulla tapahtuneen iäkkään miehen pahoinpitelyn esitutkinta on päättynyt. Tapaus siirretään syyteharkintaan Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastoon, poliisi tiedottaa.Esitutkinnassa selvisi, että vuonna 1939 syntynyt uhri ja vuonna 1934 syntynyt epäilty tekijä ovat asuneet naapureina samassa talossa jo noin 30 vuotta. Poliisin mukaan mikään ei viittaa siihen, että miesten välillä olisi ollut riitaa.Pahoinpitelyä on tutkittu murhan yrityksenä.Poliisi kertoi aiemmin toukokuun alussa, että epäilty tekijä oli lyönyt uhria useita kertoja päähän kirveen hamarapuolella. Teko tapahtui aamuyhdeksän aikoihin Tuusulan Riihikalliossa Haukantien ja Pellavamäentien risteyksessä.Esitutkinnassa selvisi, että alkoholilla ei ollut osuutta tekoon.mukaan uhri on liikuntarajoitteinen.Uhri sai lyönneistä vakavia vammoja, ja hänet vietin paikalta ambulanssilla sairaalaan. Poliisin torstaisen tiedotteen mukaan uhrin tila on kohentunut.Teosta epäilty mies otettiin kiinni tapahtumapaikan läheisyydestä. Toukokuun alussa hänet vangittiin todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä.