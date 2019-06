Tuusula

Hyrylään rakennetaan monitoimitalo

kunta rakentaa Hyrylän Rykmentinpuistoon monitoimitalo Monion.Kunnanvaltuusto päätti viime viikolla valita rakennuksen toteuttajaksi Skanska Talonrakennus Oy:n ja elinkaarimallin palveluntuottajaksi Caverion Suomen.Kunta rakennuttaa monitoimitalon elinkaarimallilla, jossa rakennusliike vastaa monitoimitalon rakentamisen lisäksi sen ylläpitämisestä seuraavat 20 vuotta.kustannusarvio on noin 30 miljoonaa euroa. Kunnan tavoitteena on, että monitoimitalo on valmis vuoden 2021 loppupuolella.Monitoimitaloon tulee lukio, kansalaisopisto, musiikkiopisto, taiteen perusopetusta, käsityökoulu ja erilaisia kokoontumis-, esiintymis- ja liikuntatiloja kuntalaisia varten.