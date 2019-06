Tuusula

rakentaa koulukampuksen Kirkonkylään. Uudisrakennkseen tulee koulu, jossa on tilat 450 oppilaalle ja 216 lapsen päiväkoti.Valtuusto hyväksyi viime viikolla rakentamisen mahdollistavan hankesuunnitelman. Alustavan hankesuunnitelman mukaan rakennustyöt alkaisivat ensi vuonna ja toiminta uusissa tiloissa alkaisi vuoden 2022 elokuussa.Töiden kustannusarvio on noin 23,5 miljoonaa euroa.Koulukampuksen uudisrakennus korvaa valmistuttuaan Kirkonkylän koulun, joka on osittain käyttökiellossa sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennukseen muuttaa myös Mattilan päiväkoti.on myös tarkoitus korvata Etelä-Tuusulan alueella poistettavaksi määriteltyjä päiväkotikiinteistöjä lähivuosina rakennettavan päiväkoti Martta Wendelinin kanssa.Kirkonkylän koulu on tällä hetkellä 280 oppilaan koulu. Uudisrakennuksen 450 oppilasmäärällä Tuusulan kunta varautuu alueen mahdolliseen kasvuun.Suurempi koulutila mahdollistaa myös oppilaiden ohjaamiseen Kirkonkylän kouluun nykyisen Hyökkälän koulun alueelta. Kunta voi oppilaiden ohjaamisella osaltaan varautua siihen, että Rykmentinpuiston rakentuessa alueen lapsiluku kasvaa.Rykmentinpuistossa järjestetään asuntomessut ensi vuonna.