Kunta lainaa maksutta sähköpyöriä Tuusulassa

lainaa maksutta sähköpyöriä käyttöön päiväksi kesän ja syksyn aikana. Lainattavia pyöriä on kaksi.Pyörän lainaus tapahtuu Tuusport-liikkeestä osoitteesta Koskenmäenpolku 4.Yhden päivän lainausaika tarkoittaa Tuusportin aukioloajan mukaista aikaa. Tuusport on avoinna arkisin kello 9–18 ja lauantaina kello 9–14. Poikkeuksena on lauantaina kello 13 lähtien tehdyt varaukset, tuolloin palautusaika on maanantaina kello 9.varauksia voi olla voimassa vain yksi kerrallaan.Pyörän lainaajan on oltava 18 vuotta täyttänyt. Alle 18-vuotiaalle pyörän voi lainata hänen seurassaan oleva aikuinen, jolloin vastuu pyörästä on aikuisella.