Hyrylän monitoimitalon rakentamispäätöksestä tehtiin valitus

kunnan kesäkuussa tekemästä monitoimitalo Monion rakentamispäätöksestä on jätetty valitus.Hankintakilpailun hävinnyt YIT Suomi Oy on tehnyt Moniota koskevasta hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen Tuusulan kunnanvaltuustolle ja valituksen markkinaoikeuteen.Tuusulan kunta pitää oikaisuvaatimusta ja valitusta perusteettomana.Hankintaoikaisuvaatimuksessaan YIT pyytää, että Tuusulan kunnanvaltuusto poistaa 10. kesäkuuta tekemänsä päätöksen, jolla se päätti hyväksyä Skanska Talonrakennus Oy:n Monio-rakennuksen toteuttajaksi ja Caverion Suomen elinkaarimallin palveluntuottajaksi.perustelee vaatimustaan sillä, että kunnan saama tarjous olisi ollut tarjouspyynnön vastainen. YIT:n mukaan lukuisat Skanska-Caverion-ryhmittymän tarjouksen suunnitteluratkaisut olisivat teknisten ja toiminnallisten vaatimusten vastaisia.Tuusulan kunnanhallitus käsittelee oikaisuvaatimusta kokouksessaan tänään maanantaina 19. elokuuta. Jos kunnanhallitus päättää esityslistan tekstin mukaan, kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että YIT Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus tulisi hylätä. Esityslistan mukaan kunnanhallitus esittäisi valtuustolle myös, että kunta hakisi markkinaoikeudelta lupaa hankkeen täytäntöönpanoon.Mikäli täytäntöönpanopyyntö hyväksytään, monitoimitalohanke etenee valituksesta huolimatta viivästyksittä.Hyrylän Rykmentinpuistoon suunniteltuun monitoimitaloon tulee lukio, kansalaisopisto, musiikkiopisto, taiteen perusopetusta, käsityökoulu ja erilaisia kokoontumis-, esiintymis- ja liikuntatiloja kuntalaisia varten. Kunnan tavoitteena on, että monitoimitalo on valmis vuoden 2021 loppupuolella.