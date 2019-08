Tuusula

Tuusulaan rakennetaan pian 250 uutta asuntoa, kunta myi asuinkorttelitontin 2,85 miljoonalla eurolla

Tuusulan

Kortteliin

kunta myi Puustellinmetsän torialueeseen rajautuvan asuinkorttelin Avain Yhtiöt -konsernille. Korttelin kauppahinta oli 2,85 miljoonaa euroa.Kaupan kohteena olleessa korttelissa on rakennusoikeutta yhteensä 13 000 kerrosneliömetriä, ja kortteliin rakennetaan arviolta 250 asuntoa. Rakennustyöt korttelissa alkavat ensi vuoden syksyllä.rakennetaan asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja sekä omistusasuntoja. Taloihin tulee myös liiketilaa.Avain Yhtiöillä on myös toinen hanke rakenteilla Rykmentinpuistotien varteen, Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava-alueella.Rykmentinpuistotien varteen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen arvioitu valmistumisaika on ensi vuoden kesällä.