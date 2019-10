Tuusula

Raiskauksen uhriksi väitetty lapsi kertoo keksineensä koko jutun: Oikeus kumosi viiden vuoden tuomion

Helsingin

Lapsi oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin hovioikeus

hovioikeus hylkäsi perjantaina kaikki syytteet tapauksessa, jossa mies oli tuomittu viiden vuoden vankeustuomioon törkeästä raiskauksesta, sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken sekä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Väitetyt teot ajoittuivat lähes kahden vuoden ajalle.kertonut lähisukulaisen häneen kohdistamista seksuaalisista teoista ensimmäistä kertaa 2014. Esitutkinnassa syksyllä 2015 ja alkuvuodesta 2016 lasta kuultiin oikeuspsykologisissa haastatteluissa ja poliisin suorittamassa kuulustelussa. Kesästä 2016 lapsi alkoi kuitenkin johdonmukaisemmin perua kertomuksiaan ja alkuvuodesta 2018 hän kertoi, että väitteet seksuaalisista teoista olivat olleet valhetta.Tästä huolimatta Tuusulan käräjäoikeus tuomitsi kesällä 2018 rikoksista epäillyn lähisukulaisen viideksi vuodeksi vankilaan ja 36 000 euron korvauksiin sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken, törkeästä raiskauksesta sekä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuomion antoi Tuusulan käräjäoikeus, mutta teon tapahtumapaikka on salattu.Tuomion saanut lähisukulainen valitti tuomiostaan hovioikeuteen.on laatiessaan tuomionsa asiasta huomioinut muun muassa lapsen terveydentilan ja hänen eri yhteyksissä antamiaan erilaisia kertomuksia seksuaalisten tekojen kohteeksi joutumisesta useiden miesten ja poikien taholta.Asiassa on kuultu todistajina muun muassa kahta oikeuspsykologia, lasta hoitanutta lääkäriä ja henkilöitä, joille lapsi on eri aikoina kertonut väitetyistä teoista. Lapsi on sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa kertonut, että hänen aikaisemmat kertomuksensa vastaajan häneen kohdistamista teoista olivat valhetta.”Hovioikeus on näitä ja muita asiassa ilmenneitä seikkoja arvioituaan katsonut, että asiassa on enemmän syytettä vastaan puhuvia kuin syytettä tukevia seikkoja. Hovioikeus on katsonut näyttöä kokonaisuutena harkittuaan, että vastaajan syyllistymisestä syytteessä tarkoitettuihin tekoihin on jäänyt varteenotettava epäily”, kerrotaan hovioikeuden asiasta laatimassa julkisessa selosteessa.Hovioikeus on 18. lokakuuta antamassaan tuomiossa hylännyt lähisukulaiseen kohdistuneet syytteet ja vapauttanut hänet korvausvelvollisuudesta.