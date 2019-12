Tuusula

12-vuotias tyttö tuli raskaaksi – Käräjäoikeus ei nähnyt asiassa rikosta, hovioikeus päätti toisin

17-vuotias

Poika ja tyttö

Käräjäoikeus

Helsingin hovioikeus

17-vuotias poika seurusteli 12-vuotiaan tytön kanssa Tuusulassa. He olivat sukupuoliyhteydessä. Tyttö tuli raskaaksi ja raskaus jouduttiin keskeyttämään. Tämä toi pojalle Helsingin hovioikeuden päätöksen mukaisesti sakot lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä nuorena henkilönä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus oli hylännyt syytteen.

Poika ja tyttö olivat yhdynnän tapahtuessa seurustelleet kymmenen kuukautta. He olivat yhdynnässä ensimmäisen kerran.

Tyttö ja poika kertoivat olleensa seurustelusuhteessa, joka oli alkanut tavanomaisena yhteydenpitona ja edennyt hiljalleen. He olivat muun muassa katsoneet yhdessä elokuvia, keskustelleet ja viettäneet aikaa kaupungilla.

Poika ja tyttö kertoivat, että sukupuoliyhteydestä oli päätetty yhdessä. Poika kertoi, että seurustelu oli jatkunut sukupuoliyhteyden jälkeen, sukupuoliyhteydessä he eivät olleet uudelleen. Sittemmin poika ja tyttö päättivät yhdessä lopettaa seurustelun.

Poika sai syytteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä nuorena henkilönä.

Käräjäoikeus ratkaisi, voidaanko tapauksessa soveltaa rikoslain rajoitussäännöstöä, jonka mukaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei pidetä tekoa, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi syytteen. Käräjäoikeus katsoi, ettei tytön ja pojan ikäero ole niin suuri, että se estäisi rajoitussäännön soveltamisen. Käräjäoikeus katsoi myös, ettei sukupuoliyhteys loukannut tytön seksuaalista itsemääräämisoikeutta ottaen huomioon suhteen laadun ja sukupuoliyhteyden vapaaehtoisuudesta kerrotut seikat.

Syyttäjä valitti käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen.

Helsingin hovioikeus päätyi asiassa toisenlaiseen ratkaisuun. Se katsoi, että pojan ja tytön viiden vuoden ikäero oli niin suuri, ettei rajoitussääntöä voida soveltaa. Hovioikeus katsoi, että poika on syyllistynyt lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön nuorena henkilönä ja tuomitsi pojalle 360 euron sakot.

Hovioikeus antoi ratkaisun asiassa torstaina.