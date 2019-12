Tuusula

-arkkitehtikilpailun voittajat on valittu. Nuorille, alle 40-vuotiaille arkkitehdeille suunnatun kansainvälisen kilpailun kohteita oli yhteensä 47 eri puolilla Eurooppaa. Suomesta mukana oli tänä vuonna Tuusula ja Hyvinkää.Tuusulan voittajaehdokkaaksi nousi portugalilaisen työryhmän ehdotus Anttila Farm Incubator. Ehdotuksen ovat laatineet Joana Gil Ribeiro ja Rui Cunha.”Ehdotuksen lähestymistapa on ennakkoluuloton. Sen avulla Anttilasta voisi muodostua uudenlainen asumista ja tuotantoa yhdistävä ja kansainvälisesti kiinnostava vetonaula. Kiertotalouteen liittyvät ratkaisut ovat osa alueen imagoa, eikä tuotantoa yritetä piilottaa asumiselta. Maankäytöllinen ratkaisu kaipaa kuitenkin kehittämistä”, kuvailee palkintolautakunnan puheenjohtaja, arkkitehti Kari Nykänen voittajaehdotusta Suomen arkkitehtiliiton (Safa) lähettämässä lehdistötiedotteessa.Tuusulassa tavoitteena oli löytää uusi visio osittain tyhjentyneelle Anttilan alueelle, joka sijaitsee Hyrylän kupeessa. Toiveena oli löytää ratkaisu, jossa yrittäminen ja asuminen muodostaisivat uudenlaisen kokonaisuuden historiallisessa ympäristössä.Moni nuori arkkitehti inspiroitui haasteesta, ja Tuusulasta tuli yksi kilpailun suosituimmista kohteista. Se keräsi 31 ehdotusta, viidenneksi eniten koko kilpailussa.on Tuusulan kaavoituspäällikön Pia Sjöroosin mielestä hyvä.”Olemme tosi tyytyväisiä. Voittanut ehdotus on rohkea ratkaisu, joka katsoo pitkälle tulevaisuuteen. Se yhdistää laadukkaan arkkitehtuurin tuotantoon, ja erityisen paljon pidettiin siitä, että siinä on otettu ekologisuus ja kiertotalous vahvasti mukaan.”Ihan sellaisenaan ehdotusta ei kuitenkaan lähdetä toteuttamaan. Etenkin järjestystä, jossa ehdotuksen eri elementit toteutetaan, hiotaan vielä.”Ehdotuksen mukaan inkubaattori, tai hautomo, tulisi rakentaa ensin ja vasta sitten ympärille tulevat kyläryppäät. Mutta meillä ei ainakaan vielä ole löytynyt sille toimijaa, joten on todennäköisempää, että aloitamme kyläryppäistä.”Ranta-alue toteutetaan hieman maltillisemmalla tavalla kuin voittajaehdotuksessa on esitetty. Siihen poimitaan elementtejä toiseksi sijoittuneelta ehdotukselta, jonka nimi on 60°North. Tämän ehdotuksen ovat laatineet espanjalaiset Natalia Vera Vigaray, Patxi Martín Domínguez ja Josep Garriga Tarrés, ranskalainen Agnes Jacquin, saksalainen Emmanuel Laux sekä puolalainen Alexandra Jansen.Seuraava suunnittelupalaveri pidetään Tuusulassa helmikuussa. Kaavaluonnos pyritään samaan valmiiksi ensi vuoden aikana, mahdollisesti jo alkusyksyksi.tehtävänä oli kytkeä aseman seutu ratojen yli muuhun keskustarakenteeseen sekä Renton ja Koritsoonin alueisiin. Voittajaksi valittiin espanjalaisten Laura Huerga Cadenasin ja Pablo Magán Ucedan ehdotus Symbiotic Fabric.”Ehdotus käyttää oivaltavasti hyödyksi olemassa olevia katulinjoja ja verkostoja sitoen keskustan yhdeksi kokonaisuudeksi. Uusi kehämäinen bulevardi kestää voimakkaan jatkokehittämisen ehdotuksen keskeisen idean vaarantumatta”, arvioi palkintolautakunnan jäsen, arkkitehti Eero Lundén Safan lehdistötiedotteessa.Hyvinkään kaupungin kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen on tyytyväinen voittajaehdotukseen.”Se on hyvä konsepti, josta jatkaa. Ehdotus on strategisesti kestävä ja hyvin taustoitettu. Aluetta suunnitellaan pitkälle aikavälille, ja tämä ehdotus kestää myös ympäristön muutoksia.”Europan järjestetään joka toinen vuosi. Siitä on kehittynyt maailman laajin arkkitehtikilpailu, johon rekisteröityy lähes kymmenentuhatta suunnittelijaa ympäri maailmaa. Suomi on ollut mukana Europanissa jo 20 vuotta, ja kilpailun kautta tulleita ehdotuksia on toteutettu eri puolilla maata.