Tuusula

Jorma Lehtikankaalla on erikoinen ongelma: Hän tietää kaiken urheilusta, mutta jää aina sporttivisoissa toisek

Tuusulalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosittainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Urheilutoimittaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

63-vuotias

Nykyisin

Lehtikangas

Uudenmaan urheiluvisa järjestetään Järvenpään Eikan Pubissa lauantaina 14. joulukuuta kello 12. Kisassa on ollut vuosittain 8–25 osanottajaa.

Jorma Lehtikankaan rooliksi on muodostunut olla ikuinen kakkonen.Joka vuosi Lehtikangas menee Järvenpään Eikan Pubiin, osallistuu Uudenmaan urheiluvisaan – muttei voita sitä.Ja tänä lauantaina hän yrittää taas uudestaan.visa järjestetään nyt 27. kerran, ja Lehtikangas on osallistunut joka ikinen kerta.Viidesti hän on sijoittunut visassa toiseksi. Yhdestä kakkossijasta hänelle jäi jossiteltavaa.”Vuonna 2001 hävisin voiton laiskuuttani. Pohdin ennen kisaa, että siinä saatetaan kysyä jotakin samana vuonna Suomessa järjestetyistä suunnistuksen MM-kisoista, mutta en viitsinyt perehtyä aiheeseen”, hän kertoo.Visassa kuitenkin kysyttiin Suomen miesten suunnistuksen viestijoukkueen kokoonpanoa.”En tiennyt ja menetin kaksi pistettä. Tämä ratkaisi voiton, koska hävisin voittajalle 0,25 pistettä”, mies muistelee.Lehtikangas osallistuu vuosittain myös muihin urheiluvisoihin. Vuoden yleisurheilutietäjä -kilpailussa hän on sijoittunut kerran toiseksi. Toinen sija on tullut myös urheilutiedon joukkue-SM-kisoissa.Marko Terva-aho on nimennyt Lehtikankaan urheilutiedon Hilkka Riihivuoreksi toistuvien kakkossijojen vuoksi.Urheilua vähemmän seuraaville kerrottakoon, että hiihtäjä Hilkka Riihivuori voitti henkilökohtaisilla matkoilla MM-kisoissa 1978 ja 1982 sekä olympiakisoissa 1980 yhteensä viisi hopeaa, mutta ei ainuttakaan kultamitalia.”Olen minä jotakin voittanutkin tietovisoissa. Paikallinen lounasravintola järjesti aikanaan Beatles-tietovisan. Voitin sen, kun olin ainoa osanottaja”, mies naureskelee.Lehtikangas vietti lapsuutensa Hämeenlinnassa ja kertoo aloittaneensa siellä 8-vuotiaana urheilutietämisharrastuksensa. Urheilutiedon siemen kylvettiin, kun vanhemmat kaverit kysyivät lähikioskilla Lehtikankaalta urheilukysymyksiä.”Tokion vuoden 1964 kesäolympialaiset tulivat tutuksi television välityksellä. Sen jälkeen aloin lainata urheilukirjoja kirjastosta ja vuonna 1965 aloin tilata tuolloin ilmestynyttä Urheilun Kuva-aittaa. Tutkin myös Hämeen Sanomien urheilusivut tarkkaan”, mies muistelee harrastuksen alkuvaiheita.Lehtikangas kertoo kartuttavansa urheilutietoa kirjoista, lehtien urheilusivuja hän ei enää lue kovin tarkkaan. Urheilutietäjä ei myöskään käy kovin paljon paikan päällä katsomassa urheilua, television urheilulähetyksetkin jäävät usein katsomatta.”Seuraan aika neutraalisti urheilua. En huumaantunut jääkiekon MM-kullasta viime keväänä. Se oli kyllä sykähdyttävää, että mestaruus tuli hienolla yhteistyöllä ja joukkuehengellä”, hän kertoo.”Jalkapallomaajoukkueen EM-paikan ratkaisseen Liechtenstein-ottelun aikana menin saunomaan.”Omaa urheilutaustaa Lehtikankaalla on judossa, jossa hän kilpaili aikuisten SM-kisoissa. Ikämiehenäkin hän on edelleen judon kanssa tekemisissä. Hän harjoittelee kolmesti viikossa ja vetää judon harjoitusrytmiä.on kilpaillut keväällä urheilutiedon SM-kisoissa, kesällä Kalevan kisojen yhteydessä vuoden yleisurheilutietäjä -kilpailussa, syksyllä urheilutiedon joukkue-SM-kisoissa ja Suomi-Viro -maaottelussa ja loppuvuodesta Uudenmaan urheiluvisassa.Lauantaina hänen ohjelmassaan on siis visa Eikan Pubissa. Hän kertoo, ettei ole valmistautunut mitenkään erityisesti.Puhumme sitten hetken urheilukysymyksistä. Pyydän urheilutietäjää esittämään hyvän kysymyksen.”Kuka suomalainen olympiavoittaja on sanonut, ettei ole koskaan harrastanut urheilua?”, Lehtikangas kysyy.”Oikea vastaus on Aale Tynni, joka voitti Lontoon kesäolympiakisoissa vuonna 1948 taidelajien lyriikkasarjassa kultaa runollaan Hellaan laakeri.”Lehtikangas sanoo hyvän urheilukysymyksen olevan sellainen, jonka pystyy päättelemään. Huonossa kysymyksessä kysytään Lehtikankaan mielestä vain tuloksia. Vaikkapa, kuka voitti 400 metrin aidat vuoden 1924 kesäolympialaisissa.Toisinaan urheilutietäjällekin tulee huono hetki. Lehtikangasta on jäänyt harmittamaan se, ettei judoaiheisen kysymyksen vastaus tullut mieleen.”Eräässä kisassa mokasin judon peruskysymyksessä. Kisassa kysyttiin, että mitä judossa tarkoittaa kake. En muistanut sen tarkoittavan judoheittoa.”