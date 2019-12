Tuusula

Runoilija-kirjailija Heli Laaksosen taidenäyttely oli yllätyshitti Tuusulassa, kotimuseo Erkkolan kävijämäärät

Tuusulassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Runoilija

sijaitsevan runoilija J.H. Erkon kotimuseon Erkkolan kävijämäärä nousi tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Kävijämäärää nosti muun muassa runoilija-kirjailija Heli Laaksosen kuvataidenäyttelyn suuri suosio.Tuusulan kulttuuri- ja museotoimen johtaja Ulla Kinnunen sanoo museon kävijämäärän nousseen tänä vuonna viidellä-kuudellasadalla viime vuoteen verrattuna. Viime vuonna Erkkolassa vieraili Museoliiton tilastojen mukaan noin 10 800 kävijää.Erkkolan kävijämäärä on viime vuosina ollut Kinnusen mukaan 10 000:n molemmin puolin vuosittain.Kotimuseon kävijämäärä kasvoi tänä vuonna viime vuoteen verrattuna, koska runoilija-kirjailija Heli Laaksosen taidenäyttely helmi-toukokuussa oli erittäin suosittu. Laaksosen näyttely oli hänen uransa toinen, ensimmäinen oli vuonna 2017 Harjavallan Emil Cedercreutzin museossa.”Osalle kävijöille saattoi olla uusi asia, että Laaksonen on myös kuvataiteilija”, Kinnunen miettii Laaksosen näyttelyn suosion syytä.Erkkolan tämän vuoden kausi päättyi sunnuntaina 15. joulukuuta, museo on seuraavan kerran auki talvitauon jälkeen 4. helmikuuta ensi vuonna.helmikuussa talvitauon jälkeen Erkkolassa avautuu Kaleva-aiheinen näyttely, jossa on esillä Kalevalaan ja muuhun kansanrunouteen liittyvää taidetta 1800-luvulta nykypäivään.Kesällä on puolestaan esillä Tove Janssonin taidetta ja muumikuvituksia. Syksyllä kotimuseo esittelee Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -kirjan kuvituksia. Esillä on alkuperäiskuvituksia muun muassa Akseli Gallen-Kallelalta, Marcus Collinilta, Erkki Tantulta ja Matti Visannilta.”Näyttely juhlistaa sitä, että Seitsemän veljeksen ilmestymisestä tulee vuonna 2020 kuluneeksi 150 vuotta.”J. H. Erkon taiteilijakoti Erkkola valmistui vuonna 1902 Tuusulan Rantatielle. Runoilija asui kodissaan kuolemaansa vuoteen 1906 saakka.Erkkola toimi Erkon kuolemaan jälkeen yksityiskotina vuoteen 2006 saakka. Taiteilijakoti siirtyi vuoden 2007 alussa Tuusulan kunnan omistukseen, jolloin museotoiminta alkoi.