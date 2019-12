Tuusula

Kaikkialle kroppaan sattui, kun Reea Hangasluoma, 14, aloitti tankotanssin – nyt hän on jo omassa luokassaan l

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tälle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hangasluoma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reea Hangasluoma, 14, osallistui tankotanssin SM-kilpailuihin Hyvinkäällä vuonna 2017, perheelle ei ollut ihan selvää mihin se voisi johtaa.”Nämä ensimmäiset kisat olivat meille vähän yllätys, ei ihan tajuttu, että Reea on ilmoitettu sellaiseen kilpailuun, josta voi päästä edustamaan Suomea maailmalla”, sanoo äiti Marjo Hangasluoma.Heti näistä ensimmäisistä arvokisoista tytär sai hopeaa. Pistemäärä oli sen verran hyvä, että ovi maailmanmestaruuskisoihin avautui.”Tosi ylpeitä oltiin ja onnellisia Reean puolesta, mutta vähän mietittiin kaikkia järjestelyjä, että mennäänkö ihan oikeasti maailmanmestaruuskisoihin Espanjaan. Kyllä sinne silti mentiin.”Tankotanssissa on kaksi arvokilpailuja järjestävää liittoa ja muutamia kuukausia ensimmäisten kilpailujen jälkeen oli jo seuraavat MM-kisat, tällä kertaa Floridassa.Tänä vuonna marraskuussa Hangasluoma pääsi osallistumaan Hämeenlinnassa järjestettyihin MM-kisoihin. Hangasluoma taisteli tiensä kuudennelle sijalle, joka oli niin Suomen paras sijoitus kyseisessä luokassa kuin myös Hangasluoman oma henkilökohtainen paras kisasaavutus.tasolle Hangasluoma on päässyt hämmästyttävän nopeasti. Vielä noin kaksi ja puoli vuotta sitten Reea Hangasluoma ei edes harrastanut tankotanssia. Hän oli kyllä kokeillut tankotanssia kerran kotikunnassa Tuusulassa, mutta mitään merkkejä siitä, mitä tulevaisuus tarjoaisi ei silloin ollut havaittavissa.”Kaikki sattui! Ei ollut ihan maailman mukavin asia, eikä se into kunnolla lähtenyt siitä”, hän kuvailee ensikosketusta lajiin.Kaikki kuitenkin muuttui, kun silloin vasta seitsemänvuotias pikkusisko ilmoitti yhtäkkiä haluavansa aloittaa tankotanssin. Pikkusiskon uuden harrastuksen kautta laji alkoi näyttäytymään uudessa valossa isosiskolle. Tunne sen kuin voimistui tankotanssivideoita katsellessa.”Tuli fiilis, että haluan itsekin osata tuota. Kun muutaman kerran oli käynyt harjoituksissa tajusi, ettei se enää sattunutkaan. Iho tottui siihen.”on kehittynyt harvinaisen nopeasti.”Reea on todella taitava erityisesti voimaa ja dynaamisuutta vaativissa liikkeissä. Hän on ikäluokkansa huippua, maailman kärjessä mennään”, kuvailee Saija da Silva Gonçalves, yksi Hangasluoman valmentajista.Hangasluomalla on ollut hyötyä telinevoimistelutaustastaan. Viisi vuotta telinevoimistelun parissa kehitti jo nuorena vahvan kehon, josta on etua monessa voimaa vaativassa liikkeessä. Ja niitä tankotanssissa piisaa.”Tämä on kropalle aika äärimmäinen laji. Se vaatii etenkin koko ylävartalolta, keskivartalolta ja käsiltä voimaa”, sanoo da Silva Gonçalves.Tankotanssi rantautui Suomeen hieman yli kymmenen vuotta sitten ja etenkin viime vuosina lajin suosio on kasvanut nopeasti.”Uskon, että viime vuosina alkanut kehitys jatkuu ja että tulee yhä enemmän nuoria, jotka kiinnostuvat lajista”, sanoo da Silva GonçalvesTämä saattaa nostaa rimaa myös huipulla tulevaisuudessa.”Taso on jo nyt tosi kova, mutta mitä enemmän harrastajia tulee niin kyllä taso varmasti nousee vielä.””Kaikkea. Se vaatii vuosien monipuolista harjoittelua oikeastaan kaikilla eri osa-alueilla. Tähän tarvitaan erittäin hyvää liikkuvuutta, voimaa, kestävyyttä, paljon koordinaatiota ja jos miettii kisoja ja esiintymistä niin myös esiintymistaitoja ja musiikin tulkintaa”, sanoo da Silva Gonçalves.Reea Hangasluoma harjoittelee tangolla kaksi kertaa viikossa, jonka lisäksi on myös tanssiharjoitus kerran viikossa sekä ohjattua salitreeniä kerran viikossa. Salilla Hangasluoman fysiikkavalmentajan johdolla keskitytään liikkeisiin, joista tankotanssijalla on hyötyä.”Treenataan esimerkiksi puristusvoimaa ja keskivartaloa ja tehdään leukoja ja punnerruksia”, kertoo Hangasluoma.Nuoresta iästään huolimatta Hangasluoma on jo saavuttanut paljon sellaista, josta moni voi vain haaveilla. Tavoitteita löytyy kuitenkin vielä.”Olisihan se kiva jos tästä voisi joskus tulla ammatti. Ja MM-kisoissa olisi kiva päästä arvosijoille.”