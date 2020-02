Tuusula

Somen raadollisuutta pelkäävä 10-vuotias poika latasi nimettömänä biisin nettiin: Räpistä tuli heti ilmiö

Sen faija ajaa halpaa autoo, kai sekin syy päätä on aukoo Taukoo ei tule edes välitunnilla Juuri siellä sanat on julmia Liian helppoa sivusta on seurata, nauraa mukana vaikkei edes naurata. Astetta kovempi jätkä

Nuori

Spotifyssa

Vaikkei kiusaaja ajattelekaan, kiusattu ei muuta ajattelekaan. Ruokahalu poissa, kasaa univelkoi, miettii miten voiskaan välttää pahimpii pelkoi Se laskee milloin on joulu, kun ei joudu menemään kouluun Astetta kovempi jätkä

