Kun hotelli-, ravintola- ja cateringala ovat vaikeuksissa se vaikuttaa myös monen pienyrittäjän toimeentuloon. Yhtäkkiä tutut asiakkaat eivät enää osta tuotteita. Samaan aikaan monessa ruokakaupassa on ollut haasteita vastata kasvaneeseen kysyntään.

Klaukkalan K-Citymarketissa tähän on nyt löydetty ratkaisu.

”Kaikki lähti liikkeelle niin, että tuusulalainen leipomoyrittäjä otti minuun yhteyttä. Hän kertoi avoimesti, että hänen horeca-alalla olevat toimituskanavansa ovat kuihtuneet kasaan ja kysyi olisiko mitään mahdollisuutta saada myydä tuotteita meillä”, kertoo Klaukkalan K-Citymarketin kauppias Tomi Huuho.

Huuho kertoo tietävänsä miten syvissä vesissä voi uida, sillä 1990-luvun lama iski pahimpaan mahdolliseen hetkeen. Hän oli juuri ottanut suuren lainan ryhtyessään vuonna 1991 kauppiaaksi. Oli toisin sanoen selvää, että leipomoyrittäjän pyyntöön suostuttaisiin.

Koronakriisin myötä yhä useammat ihmiset syövät nyt myös lounaansa kotona. Monet kaupan tavarantoimittajista eivät ole kyenneet vastaamaan yhtäkkiä kasvaneeseen kysyntään. Toisin sanoen myös kauppa ja asiakkaatkin hyötyisivät uudesta yhteistyökumppanista ja tämän tuotteista.

Nukuttuaan yön yli Huuho keksi, että idean voisi viedä vielä askeleen pidemmälle ja luoda siitä kampanja. Hän päätti julkaista paikallislehdessä ilmoituksen, jossa kehotti vastaavanlaisessa ahdingossa olevia pienyrittäjiä rohkeasti lähestymään.

”Ajatus oli puhtaasti se, että meillä on väylä ja asiakasvirrat ja heillä on toimiva koneisto ja kulut, jotka juoksee. Yritykset ovat saaneet hyviä ihmisiä töihin ja on tärkeää, että heitä pystytään pitämään töissä.”

Klaukkalan K-Citymarketin kauppias Tomi Huuho toivoo, että kaikki Suomen kauppiaat lähtisivät mukaan tukemaan yrittäjiä, jotta yrittäjien toiminta voisi jatkua koronakriisistä huolimatta. Kuva: Tomi Huuho

Viime viikon loppupuolella julkaistu ilmoitus poiki heti yhteydenottoja.

Huuho kertoo, ettei yhdellekään ole jouduttu sanomaan ei. Tähän mennessä jo kuusi yrittäjää on mukana. Muutama leipomo, käsityöläispanimo, yrttitoimittaja, limsayrittäjä ja valmissalaattiannosten tekijä rikastuttavat nyt kaupan valikoimaa tuotteillaan. Kaikki ovat lähiseudun yrittäjiä.

”Sehän se ajatus onkin. Rahtaaminen on kallista, eli pitää olla helppo saavutettavuus.”

Mitä tahansa tuotteita ei oteta myyntiin, vaan ajatuksena on nimenomaan auttaa niitä, joiden normaalit väylät ovat nyt pysähtyneet.

Kyseiset tuotteet ovat saaneet hyvät paikat myymälässä ja niiden yhteydessä on pieni juliste, jossa kerrotaan kampanjasta. Julisteen teksti loppuu sanaan ”yhdessä”.

Sana on Huuholle monella tapaa tärkeä. Ensinnäkin hän toivoo, että muutkin kauppiaat ympäri Suomea lähtisivät mukaan auttamaan.

”Yhdellä myymälällä on vain tiettyyn määrään asti mahdollisuus auttaa. Se apu mitä me yhtenä kauppana voidaan tarjota ei riitä. Me ei esimerkiksi voida ottaa kuutta leipomoa. Tähän tarvitaan satoja kauppoja mukaan.”

Toiseksi hänen mielestään sana ”yhdessä” on kriisin myötä muttunut paljon vahvemmaksi kuin mitä se on koskaan aikaisemmin hänen yrittäjänuransa aikana ollut. Hyvinä aikoina, kun talous on nousussa, Huuhon mielestä ihmisillä on luontainen taipumus miettiä omia tarpeitaan ja toimia itsenäisesti.

”Koronankaltainen kriisi jättää jälkeensä pysyvästi, ei pelkästään tautina, vaan se muuttaa ihmisten ajattelumallia. Filosofian muutos näkyy jo nyt. Ollaan enemmän ihmisiä toisillemme kuin aikaisemmin. Se on hienoa asia.”

Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Nurmijärven Uutiset.