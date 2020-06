”Villa Mikaelin” keittiössä pyörätuolilla liikkuminen on otettu huomioon yksityiskohdissa. Esimerkiksi astianpesukoneen alataso ja keittiön yläkaapit liikkuvat tarvittaessa ylös tai alas.

Kaksitoista vuotta sitten hiphop-tanssija Mikael Turtiaisen elämä pysähtyi.

Hiphop-tanssin MM-hopeaa voittanut, juuri ylioppilaaksi kirjoittanut nuori mies oli ylittämässä Mannerheimintietä Helsingissä, kun hän jäi raitiovaunun alle.

Mikael Turtiainen

Hän vajosi koomaan, eivätkä ennusteet olleet hyviä. Lääkärit arvioivat, ettei hän koskaan enää pystyisi kommunikoimaan tai liikkumaan ja mahdollisuudet herätä koomasta arvioitiin olevan alle prosentin.

Toisin kuitenkin kävi. Juhannuksena vuonna 2008, vanhempiensa hääpäivänä Turtiainen heräsi. Siitä alkoi pitkä ja raskas toipuminen. Onnettomuudessa Turtiainen loukkaantui niin vakavasti, että hänen on täytynyt opetella ihan kaikki uudestaan hengittämisestä alkaen.

Syyskuussa alkaa Turtiaisen elämässä uusi luku. Tällöin koittaa nimittäin muuttopäivä häntä varten suunniteltuun mahdollisimman esteettömään kotiin, joka valmistuu Tuusulan asuntomessualueelle. Sen nimi on Villa Mikael. Kodissa joka ikinen neliö on suunniteltu helpottamaan hänen arkeaan.

”Eniten odotan sitä, että pääsen itse esteettömästi ja ongelmitta sisään ja ulos. Myös odotan, että mahdun liikkumaan pyörätuolin kanssa keittiöntason alle”, hän kuvailee puhelimitse.

Turtiaiselle tavallinen flunssakin on riski, joten vallitsevan koronatilanteen takia haastattelu tapahtuu puhelimitse. Turtiaisen isä, Petri Turtiainen, kuitenkin esittelee HS:lle tulevaa kotia paikan päällä.

Keittiössä hän laittaa keittiötason eteen tuolin ja pyytää istumaan siihen, jotta ymmärtäisin paremmin mitä Mikael Turtiainen kuvaili puhelimessa.

Ja tosiaan, tason alle jalat mahtuvat, jolloin pystyy hoitamaan erilaisia askareita. Kaapit liikkuvat napin painalluksesta ylös ja alas. Yleensä keittiötason alla on kaapit, joiden takia pyörätuolilla on hankalaa päästä tarpeeksi lähelle.

Tältä näyttää Villa Mikaelin wc ja suihku.

Taloa on suunniteltu jo kolme vuotta. Kaikki alkoi siitä, kun Turtiainen ja hänen avustaja ehdottivat vanhemmille, että he rakennuttaisivat yhdessä kahdet pienet talot.

”Mikaelin äiti huomasi että Tuusulaan on 2020 tulossa asuntomessut. Se mahdollisti sen, että pystyimme ihan oikeasti suunnittelemaan aidosti esteetöntä ja elinikäisesti tervettä taloa. Sellainen joka mahdollistaa Mikaelin omaehtoisen toiminnan ja kuntoutuksen paremmin”, kertoo Petri Turtiainen.

Suunnittelussa mietittiin myös pitkälle tulevaisuuteen. Tällä hetkellä Turtiainen liikkuu pyörätuolilla, mutta ikkunan alla asuntoa kiertävät tukikaiteet ennakoivat aikaa, jolloin hän pystyy itse kävelemään.

Talo on täynnä uutta teknologiaa. Esimerkiksi Turtiaisen labradorinnoutaja King pääsee pannassa olevan sirutunnisteen ansiosta kulkemaan itse koiranovesta sisään ja ulos.

”Koira auttaa Mikaelia, joten on tärkeää, että Mikael pystyy mahdollisimman itsenäisesti huolehtimaan myös Kingin tarpeista”, kertoo Petri Turtiainen.

Oikeasti esteettömän asunnon toteutuminen ei kuitenkaan ole ollut itsestäänselvyys. Suomessa Villa Mikaelin kaltaiset talot ovat edelleen hyvin harvinaista. Eräänlaisina esteettömän asumisen uranuurtajina toimivat Turtiaiset ovatkin joutuneet vääntämään monesta yksityiskohdasta eri viranomaisten kanssa.

”Kun ei ole ollut osaamista, ei ole myöskään ollut ymmärrystä siitä, mitä aidosti esteetön rakentaminen on. Ei ensin meinannut mennä ajatus läpi, että tällainen rakentaminen on oikeasti mahdollista. Se on vaatinut lisäselvityksiä lisäselvitysten perään”, sanoo Petri Turtiainen.

Alun perin esimerkiksi vaadittiin että tien pinnasta lattian tasoon tulisi olla 80 senttimetriä korkeuseroa. Tienreunasta on noin kolme metriä taloon.

”Se tarkoittaisi sitä, että pyörätuolia varten pitäisi olla ramppi, mutta se olisi niin jyrkkä, että Mikaelin olisi käytännössä mahdotonta päästä itsenäisesti kulkemaan siitä.”

Kylpyhuoneen lavuaariin on kaiverrettu syvennykset käsiä varten. Näiden avulla Mikael Turtiainen pystyy itsenäisesti liikkumaan esimerkiksi aamupesulle.

Myös lukuisista muista yksityiskohdista on taisteltu, kuten vaikkapa kylpyhuoneesta, johon ei haluttu pyörätuolin kanssa kulkemista hankaloittavia kynnyksiä.

Turtiaiset eivät kuitenkaan ole lannistuneet. Talo toteutuukin nyt täysin rampittomana ja kynnyksettömänä.

Myös Turtiaisen oma atriumpiha on täysin samalla tasolla kuin talon lattia, joten sähköllä toimivista liukuovista on helppoa itsenäisesti kulkea pihalle.

Toinen silmiinpistävä asia talossa on estetiikka. Tämä visuaalinen kokonaisuus on Petri Turtiaisen mukaan Mikaelille hyvin tärkeä asia.

Mikaelin avustaja ja hyvä ystävä Sanni Siltala muuttaa myös samaan pihapiiriin.

Koska Turtiaisen keuhkokapasiteetti on vain puolet normaalista, sisäilma on tärkeä asia, jota kodin suunnittelussa ollaan huomioitu paljon. Rakennukseen on käytetty terveyttä edistäviä materiaaleja, kuten antibakteerista mäntyä.

Näin vakavasta onnettomuudesta toipuminen ei tapahdu käden käänteessä. Nyt jo kolmekymppinen mies on kuitenkin ollut hyvin aktiivinen kuntoutuksessa ja tehnyt kovasti töitä. Edessä on vielä pitkä matka, mutta eteenpäin mennään koko ajan.

Petri Turtiainen uskoo, että uudella talolla voi olla merkittävä rooli tässä.

”Meidän käsitys on, että tämä tulee vaikuttamaan hyvin paljon Mikaelin kuntoutukseen. Tällä hetkellä Mikael tarvitsee avustajaa 16 tuntia päivässä. Hän tulee hirveän hyvin toimeen heidän kanssaan, mutta hän haluaa kuitenkin myös olla omatoimisempi.”

