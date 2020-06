Poraamista, vasarointia ja peruuttavien rekkojen piippausta. Katukiviä asetellaan paikoilleen ja puistoa viimeistellään.

Tuusulan Rykmenttipuistoon valmistuvat asuntomessut avataan 3. elokuuta, mutta ennen sitä riittää vielä paljon tekemistä alueella.

Messujen piti alkuperäisen suunnitelman mukaan alkaa jo heinäkuussa, mutta vallitsevan koronatilanteen takia niitä siirrettiin eteenpäin. Toimitusjohtaja Anna Tapio Osuuskunta Suomen Asuntomessuilta kertoo, että turvallisuus nousi etusijalle järjestelyissä. Messut toteutetaan niin, että kävijät ostavat liput tiettyihin aikaikkunoihin, jotta mahdolliset ruuhkat saataisiin minimoitua.

Myös erilaiset teknologiset ratkaisut, kuten kävijälaskurit, varmistavat sen, ettei alueella ole liikaa ihmisiä kerrallaan.

”Tapahtumajärjestelyssä huomioidaan turvallisuus joka ikisessä yksityiskohdassa jokaista ovenkahvaa myöten. Meillä on tällä hetkellä kova luottamus, että messut voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaan”, kertoo Tapio.

Järjestäjät seuraavat valtioneuvoston ohjeistusten päivityksiä loppukesän suurten yleisötapahtumien osalta. Hallitus on luvannut kertoa niistä kesäkuussa.

Ensimmäistä kertaa asuntomessujen historiassa nähdään townhouse-koteja. Kuvassa Trä Kronor -townhouse kodit, jotka rakennetaan luonnollisista materiaaleista.

Koronan aiheuttamat turvajärjestelyt tarkoittavat sitä, että käynti alueella on todennäköisesti kävijälle rauhallisempi ja sujuvampi kuin aikaisemmin. Kaikki on suunniteltu niin, ettei jonoja ja ruuhkaa syntyisi.

”Tuleminen on kaikin puolin helpompaa kuin koskaan. Ei tarvitse arpoa milloin jonoa on.”

Finnlog Hetena -kohteessa yhdistyy ekologinen rakennusmateriaali ja moderni arkkitehtuuri. 1970-luvulla suosittu atriumpiha tuo kuitenkin myös tuulahduksen menneiltä ajoila.

Asuntomessuja on järjestetty jo 50 vuotta, ja Tapion mukaan yli puolet suomalaisista on käynyt messuilla vähintään kerran elämänsä aikana. Tällä hetkellä asuminen on myös poikkeuksellisen ajankohtaista.

”Koronan keskellä moni on joutunut miettimään miten koti toimii. Ollaan esimerkiksi aika herkkänä sille, miten kotona voisi myös elpyä ja rauhoittua. Messuilla voi nyt poimia todella paljon vinkkejä. Siellä on paljon mietitty juuri näitä asioita ja myös esimerkiksi sitä, miten voisi tehdä sujuvasti etätöitä.”

Valmistuvaa asuntomessualuetta kuvaillaan eräänlaisena tulevaisuuden kyläkaupunkina. Alueella asutaan tiiviisti ja kaupunkimaisesti, mutta silti keskellä luontoa. Etenkin kesän kynnyksellä ympäröivä vehreys tuo oman tunnelmansa alueelle. Silti kyläkaupungista löytyy monenlaisia palveluja kuten päiväkotia, vanhusten hoivaa ja jopa koirapäiväkotia.

Tuusulan Rykmenttipuistoon valmistuvaa asuntomessualuetta kuvataan tulevaisuuden kyläkaupunkina. Asunnot ovat rakennettu tiiviisti, mutta alueella asutaan silti keskellä luontoa.

Tapion mielestä Rykmentinpuisto on jopa kansainvälisellä tasolla edelläkävijä.

”Täällä pääsee oikeasti kokemaan mitä tulevaisuuden kyläkaupunki on. Alue todella kutsuu yhteisölliseen asumiseen ja tekemiseen. Kun käyt siellä, voit kuvitella kuinka menet piknikille puistoon ja näet edessäsi viherpalstasi, jossa se oma basilika jo kasvaa.”

Alueelle on tulossa kolme kerrostaloa, josta yksi valmistuu jo messuja varten. Ensimmäisen kerrostalon asunnoista puolet on myyty. Kerrostalossakin korostuu yhteisöllisyys.

Pihalle tulee puuverhoiltu pihasauna yhteiseen käyttöön ja talosta löytyy etätyöskentelytila.

Honka Huomen -kohteessa on mietitty sisustuksen ja valaistuksen harmoniaa ja miellyttävää äänimaailmaa.

Alueella liikkuessa kävijän huomion kiinnittää erityisesti runsas puun käyttö materiaalina niin ulko- kuin sisätiloissa. Tämä onkin Tapion mielestä yksi onnistuneimpia asioita alueella.

Hän on tyytyväinen myös siihen, kuinka hyvin vastuullisuus näkyy rakentamisessa ja asumisessa alueella.

”Se ihastuttaa, kuinka fiksut ja ekologisesti tehokkaat valinnat on tuotu luontevaksi osaksi arkea ja estetiikkaa. Esimerkiksi se, kuinka tyylikkäästi aurinkopaneelit on integroitu osaksi kattoa ja yhdistetty kauniiseen viherkattoon.”

Messukohteiden sisustuksessa nähdään paljon skandinaavista tyyliä, mutta myös ripauksella japanilaista askeettisuutta.

Tyyliä kutsutaan ”japandiksi” ja siinä korostuu vaalea värimaailma yhdistettynä pehmeisiin luonnollisiin tummiin sävyihin. Myös erilaiset pyöreät, pesämäiset muodot irtokalusteissa, jotka tuovat kontrastia selkeään arkkitehtuuriin, ovat yleisiä tässä tyylissä.

Sievitalo Villa Kultakoivu on suunniteltu nelihenkiselle perheelle ajattomaksi kodiksi. Sisustuksessa on käytetty paljon luonnonläheisiä värejä.

Alueella nähdään myös paljon erilaisia älyratkaisuja. Kerrostalossa ovet ovat sähkölukkoisia ja robotti-imuri puhdistaa kodin asukkaan poissa ollessa. Teknologian hyödyntäminen näkyy erityisesti Villa Mikael -kohteessa, joka on rakennettu mahdollisimman esteettömäksi.

Asuntomessut järjestetään 3.-30.8.2020 Tuusulassa. Asuntomessut ovat avoinna tuona aikana joka päivä arkisin klo 12-20 ja viikonloppuisin klo 10-18, sekä pidennettynä iltana 21.8. klo 22 asti.