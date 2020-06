Tuusulan pormestarilta Arto Lindbergiltä (sd) ja apulaispormestari Mika Mäki-Kuhnalta (kok) vaaditaan selvitystä kunnan luottokorttien käytöstä. Vaatimuksen takana on kahdeksan valtuutettua.

Asia käy ilmi valtuutettujen jättämästä valtuustokysymyksestä. Sen mukaan luottokorttien maksutapahtumista on vallinnut epätietoisuutta joulukuusta 2019 lähtien. Valtuutetut vaativat nyt, että kaikki kunnan luottokorteilla tehdyt maksutapahtumat vuodelta 2019 tuodaan julki.

He haluavat myös tietää, ovatko kuittien tiedot kirjanpitolain mukaisia.

HS on nähnyt osan vuoden 2019 kuiteista. Esimerkiksi helmikuussa ja toukokuussa pormestari Lindberg on käyttänyt korttiaan pääasiassa erilaisissa ravintoloissa ympäri Suomea ja Viroa 2 000 eurolla kuussa.

Apulaispormestari Mäki-Kuhna puolestaan maksoi 703 euron laskun Kotkan Amarillossa kesäkuussa 2019. Rahalla on ostettu käytännössä vain alkoholia ja lantrinkeja. Kuitissa on käsinkirjoitettu selvitys ”Kh:n seminaari, tarjoilua”. Tietoa tilaisuuden osallistujista ei ole. Vastaavia, summaltaan pienempiä alkoholilaskuja on Mäki-Kuhnalla lukuisia.

Yksi valtuustokysymyksen allekirjoittajista Ari Nyman (kesk) kuvaa kahden pormestarin rahankäyttöä sanalla ”holtiton”.

Pormestari Lindberg itse ei näe luottokorttinsa käytössä ongelmaa. Hänen mukaansa ravintolalaskut on tavanomaista edustamista, jotka kuuluvat hänen tehtäväänsä.

”En löydä sieltä mitään, mikä ei olisi normaalia.”

Lindbergin mukaan hän on laittanut myös kuitteihin asianmukaiset tiedot tilaisuuden luonteesta ja osallistujista.

”Ainakaan kukaan ei ole sanonut, ettei näin olisi.”

Myös apulaispormestari Mäki-Kuhna pitää luottokortin käyttöään asianmukaisena.

”Luottokorttien käytössä ei ole tapahtunut mitään olemassa olleiden käytäntöjen vastaista”, hän kommentoi tekstiviestillä.

Mäki-Kuhnan mukaan kuiteissa on ollut mukana tapahtumaselitykset ja osanottajat. Hän on käyttänyt korttiaan vain edustustehtävissä.

”Poliittiset vastustajat yrittävät mustamaalata, vaikka ovat olleet samoissa tilaisuuksissa nauttimassa kyseisistä tarjoiluista.”

Tuusulalaisvaltuutettuja närästää laskuissa etenkin suuri alkoholinmäärä.

”Kyllähän sitä virvoketta on mennyt jonkin verran”, Anu Åberg (kesk) sanoo.

Hänen mukaansa asia alkoi vaivata osaa valtuutetuista viime vuonna, kun eräässä tilaisuudessa ”ohi kannettiin” runsaasti alkoholia.

”Heräsi kysymys, että mitenköhän niitä kortteja mahdetaan käyttää. Mitään laitontahan tässä ei ole, kyse on moraalisesta näkökannasta.”

Åberg kokee, että luottokorttien käytön selvittämiseen on suhtauduttu nihkeästi. Hän vertaa asiaa oman kokemukseensa yrittäjänä: tilintarkastaja käy läpi kaikki kuitit.

Kunnan ylin päättävä elin eli valtuusto käsittelee kysymystä maanantaina.

