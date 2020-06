Tuusulan rauhallisuus ja sijainti ovat luusyöpää vastaan taistelleen Mika Vettenrannan mieleen. ”Täältä on lyhyt matka vähän joka suuntaan”, hän sanoo. ”Kunnon mukaan olen mennyt. Pitkään paikoillaan istuminen ei ole hyväksi.”

Seitsemältä töihin, ja neljäksi kotiin. Muutama vuosi sitten se oli kaupungin palveluksessa kokkina toimineen Mika Vettenrannan arkipäivien tahti. Nyt Tuusulanjärven rantapolulla kävelee mies, jolla ei ole enää aamuisin kiire minnekään. Vuoden alussa postiluukusta putosi päätös työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisesta 48-vuotiaana.

Täällä, vanhan puukirkon ja koivujen kupeessa, on sittemmin tultu ulkoiltua ja mietittyä tapahtumien kulkua useampaan kertaan. Kaikki kävi niin äkkiä.

”Elämästäni vietiin puolet pois”, Vettenranta kertoo.

Rantalaituriin osuvat aallot, kirkas auringonpaiste ja vähitellen heräilevä luonto tuovat katsojalleen mielenrauhaa. On ensimmäinen kevät, kun 48-vuotias Vettenranta on virallisesti työkyvytön. Häneltä on kielletty niin raskaat fyysiset suoritteet kuin kevyt istumatyö. Uusi arki on vaatinut opettelemista, eikä koronan myötä tullut poikkeustila ole ainakaan helpottanut asiaa.

”Osittain ajatukseni ovat vielä kesken. En tiedä, tulevatko ne edes valmiiksi.”

Palataan hetkeksi ajassa taaksepäin.

Vuonna 2016 Vettenranta työskenteli Tapanilan peruskoulun kokkina. Työpäivien päätteeksi hän meni yleensä suoraan kuntosalille. Vastassa oli samaan aikaan harjoittelevia tuttuja, joiden kanssa vaihdettiin kuulumiset ja nostettiin rautaa. Sen seurauksena lihakset kipeytyivät tasaiseen tahtiin, eikä siinä ollut mitään ihmeellistä.

Kipu ei mennyt pois. Sitten keho alkoi puutua. Aluksi Vettenranta luuli, että ongelmat menevät ohitse.

Sitten koitti aika, jolloin selkäkipu ei enää lähtenyt enää pois. Vettenranta arveli, että oli treenannut liikaa. Kesälomareissulla Italiassa olo tuntui hetken aikaa normaalilta, mutta outo tuntemus palasi kehoon elokuussa.

”Luulin, että lihakset ovat vain jumissa. Kävin hierojalla ja naksauttajalla, mutta kipu ei mennyt ohi. Se tuntui samalta kuin olisi nukkunut huonossa asennossa.”

Yhtenä aamuna Vettenranta heräsi siihen, että hänen vartalonsa oli puutunut vyötäröstä alaspäin. Aluksi hän ajatteli tuttuun tapaansa, että ehkä se menee ohi. Keho oli kuitenkin toista mieltä. Vettenranta varasi ajan paikalliseen terveyskeskukseen, jossa mitään hälyttävää ei löydetty, ja sen vuoksi tilannetta jäätiin seuraamaan.

”Sain muistaakseni päivän sairausloman. Sanoivat, että tule takaisin, jos tulee jotain.”

Vettenranta jatkoi sekä töitä että treenejään normaaliin tapaan, mutta tekeminen ei kadottanut selkäkipua eikä jalkojen puutumista. Kerran kesken työaamun hän päätti kokeilla, miltä neulan pistäminen jalkapohjaan tuntuisi. Kävi niin, että se ei tuntunut miltään. Siinä vaiheessa Vettenranta ymmärsi, ettei kaikki ehkä olekaan normaalisti.

Tilanne eskaloitui nopeasti. Yksityislääkäri passitti miehen erikoislääkärille, joka määräsi Vetterannan magneettikuvaukseen Hyvinkään sairaalaan. Ensimmäinen epäily oli, että selkärangassa olisi tulehdus.

Se ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa.

Magneettikuvissa näkyi nikamassa ollut kasvain, joka painoi selkäydintä. Diagnoosi johti ambulanssikyytiin, joka vei potilaan Töölön sairaalaan.

Vettenranta määrättiin vuodelepoon. Hän ei saanut kävellä muualle kuin vessaan, sillä yksi nikamista oli murtumispisteessä. Pahanlaatuinen luukasvain oli pakko leikata pois. Siihen eivät olisi auttaneet sädehoidot eivätkä lääkkeet. Lääkärit varoittivat halvaantumisriskistä, sillä kasvain oli lähellä selkäydintä. Leikkaus oli silti ainoa vaihtoehto.

Leikkaukset ovat jättäneet Vettenrannan selkään pitkään arven.

”Sitä ne aina sanoivat, että voi olla, ettet enää kävele, kun heräät.”

Vettenranta leikattiin pariin otteeseen. Molemmat leikkaukset sujuivat odotusten mukaan, eikä kylkiluun katkaisu tai selkään asennettu titaani kadottanut potilaan toimintakykyä. Elämä jatkui lähes normaalisti, ja kolme kuukautta myöhemmin sujuivat niin kokin työt kuin kuntosalikäynnit.

Vettenranta matkusteli, kävi kahviloissa ja teki sivutoimisia kokkikeikkoja iltaisin ja viikonloppuisin. Päivä kerrallaan vuosi vierähti kuin ennen vanhaan, vaikka takaraivossa painoivat sanat: mitäs jos.

Vuotta myöhemmin selvisi, että koko kasvainta ei ollut saatu pois. Edessä oli kolmas leikkaus.

”Jälkikäteen mietittynä se oli helppo leikkaus. Pystyin heti seuraavaan päivänä kävelemään, ja sain tikit pois parissa viikossa.”

Uuden operaation jälkeen Vettenranta jatkoi edelleen töiden tekoa, eikä antanut syövän vaivata ajatuksiaan liikaa. Vaikka kontrollikäynnit olivat tulleet hänen elämäänsä jäädäkseen, arki ei poikennut tavallisesta juurikaan. Ainoastaan selän arpi muistutti siitä, ettei kaikki ollut kuten ennen. Olo tuntui terveeltä.

Syksyllä 2018 Tuusulasta Vantaalle silloisen seurustelukumppaninsa kanssa muuttanut Vettenranta meni jälleen kontrollikäynnille Töölöön, mutta tällä kertaa lopputulos ei ollut toivottu. Kasvain oli uusinut ja levinnyt viereisiin nikamiin. Tieto oli musertavaa kuultavaa ihmiselle, joka oli kuvitellut kaiken olevan kunnossa.

”Mietin, mistä saan voimia. Kaikki alkoi taas ihan alusta. Muutama kyynelkin tuli, mutta yritin ajatella, että tästä on selvitty ennenkin.”

Edessä oli edellisiä leikkauksia isompi tehohoitoa vaativa operaatio, jossa myös nikamia oli poistettava. Sairaala-ajalta Vettenranta muistaa havahtuneensa siihen, kun hengitysputkea otettiin hänen suustaan pois. Vaikka neljäskin leikkaus onnistui, sen jälkeen palaaminen vanhaan arkeen ei ollut enää vaihtoehto.

Lopulta Vettenranta joutui leikkauspöydälle vielä viidennen kerran, kun selässä olleet tukirakenteet pettivät. Myöhemmin eteen tuli lisähaasteita, kun leikkaushaava ei lähtenyt parantumaan.

”Plastiikkakirurgi laittoi ihon kuntoon. En saanut olla kuin kylkiasennossa. Selkäni oli kuin rautakanki, ja minulta lähti painoa yli 20 kiloa.”

”Voisi olla etten kävelisi lainkaan tai edes olisi tässä. En jaksa enää nipottaa mitättömistä jutuista.”

Vettenranta lukee tällä hetkellä etenkin elämäkertoja. Koronan jälkeen hän aikoo jatkaa muita harrastuksiaan, joihin kuuluvat muun muassa uinti ja oman kunnon mukainen kuntosaliharjoittelu. Lisäksi Vettenranta nauttii kulttuurista, matkustelusta ja urheilun katsomisesta jääkiekosta jalkapalloon.

Toipuminen oli hidasta. Ensin Vettenranta jaksoi kävellä 100 metriä, sitten piti levätä. Nykyään tilanne on parempi. Jos aurinko paistaa, kilometrejä saattaa taittua jopa kymmenen. Olo on jäykkä, mutta selkä toimii ainakin sen verran, että kengät saa jalkaan. Kaikenlainen raskaiden painojen nostelu ja ylimääräinen taivuttelu on ehdottoman kiellettyä.

Töitä Vettenranta ei ole voinut tehdä pitkään aikaan, eikä vanhaan elämäntapaan palaaminen enää ole mahdollista. Toisaalta oman sairauskokemuksen kautta voi syntyä jotakin uutta.

Eron myötä takaisin tuusulalaiseksi palannut mies totuttelee tulevaisuuteen, jota ei voi millään ennustaa. Koronan vuoksi Vettenranta on joutunut rajoittamaan sekä oman 14-vuotiaan tyttärensä että vanhempiensa näkemistä, siksi olo on välillä tuntunut yksinäiseltä. Ajan on saanut kulumaan esimerkiksi kirjojen ja kävelylenkkien parissa.

”Voisi olla etten kävelisi lainkaan tai edes olisi tässä. En jaksa enää nipottaa mitättömistä jutuista.

On vaikeita päiviä ja on hyviä päiviä. Juuri nyt kaikki on hyvin, vaikka olisihan se kiva, että vierellä olisi joku, kenen kanssa jakaa arki. Ehkä sitten joskus.”

Vaikka syöpä voi palata milloin tahansa, Vettenranta on säilyttänyt hymynsä lisäksi uskon siihen, että horisontissa näkyy vielä poutapäiviä.

Sellaisia, joista voi nauttia vaikka Tuusulanjärvellä.