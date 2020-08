Tuusulaan nousee hiilineutraali asuinalue, kunta on varannut aluetta varten kaksi korttelia Rykmentinpuistosta asuntomessualueen läheisyydestä.

Suunnitteluprojektin johtaja Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen kertoo tiedotteessa, että alueelle suunnitellaan maailman ensimmäinen hiilineutraali asuinalue.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan rakennusten elinkaaren aikana korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin.

”Taloista tulee hirsirakenteisia. Hiilineutraalius on mahdollista saavuttaa, kun hyödynnetään hirren varastoima hiilidioksidi ja talojen energia tuotetaan mahdollisimman fossiilivapaasti. Alueella on käytettävissä vähäpäästöistä kaukolämpöä tai maalämpöä”, Romppainen vastaa HS:n kysymykseen, kuinka hiilineutraalius käytännössä toteutuu alueella.

Alueen asukas ei Romppaisen mukaan välttämättä huomaa, että alue on hiilineutraali.

”Asukkaalle ei tule velvollisuuksia siitä, että alue on hiilineutraali. Hiilineutraaliuteen johtavat valinnat on tehty jo suunnitteluvaiheessa.”

Hankkeelle varatuissa Tuusulan kortteleissa rakennusoikeutta on yhteensä 22 000 kerrosneliömetriä, mikä mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 200 perheelle. Alueelle tulee pienkerrostaloja, pientaloja ja town house -tyyppisiä taloja.

”Alueen rakentaminen voi alkaa ensi vuoden aikana sen mukaan, minkälainen ennakkokysyntä taloilla on.”

Tuusulan tulevat talot rakennetaan siis hirrestä, hirren käyttö asuntojen rakennusmateriaalina on lisääntynyt Suomessa viime vuosina.

Romppainen toteaa loma-asunnoissa hirren olevan yleisin rakennusmateriaali. Omakotitaloissa uudisrakentamisesta on Romppaisen mukaan 25 prosenttia hirsirakentamista, hirren markkinaosuus on kasvanut omakotitaloissa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kerrostaloissa hirren käyttö rakennusmateriaalina on toistaiseksi ollut vähäistä. Nyt kiinnostus on Romppaisen mukaan lisääntynyt, kun hirren käyttöön kerrostaloissa liittyneet tekniset haasteet on saatu ratkaistua.

”Pudasjärvelle valmistuu parhaillaan ensimmäinen hirsistä tehty kerrostalo Suomessa. Muualle Suomeen nousee todennäköisesti jatkossa lisää hirrestä tehtyjä kerrostaloja, koska rakennuttajat ovat olleet hirsitaloista kiinnostuneita.”