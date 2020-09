Useat autot hyytyivät tielle tankattuaan 95E10-bensiiniä Tuusulassa sijaitsevan Mahlamäentien Nesteen asemalla perjantaina. Syyksi paljastui vuoto, jonka takia vettä oli päätynyt säiliöön.

Perjantai-iltapäivänä useat asiakkaat ottivat yhteyttä Nesteen asiakaspalveluun käytyään tankkaamassa Tuusulassa sijaitsevalla Neste Express -asemalla.

”Saatiin asiakkailta reklamaatioita, että autossa oli ilmennyt ongelmia sen jälkeen kun olivat käyneet meillä tankkaamassa”, kertoo Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen.

Hän ei osaa sanoa tarkalleen millaisia ongelmia asiakkaat olivat saaneet, mutta yhteydenottoja tuli yhteensä noin 40 asiakkaalta. Keski-Uusimaa -lehti myös kirjoitti perjantaina, että useat autot hyytyivät lähialueen teille.

Heti ensimmäisen yhteydenoton jälkeen Nesteellä alettiin selvittää mistä oli kyse ja 95E10-bensiinin myynti katkaistiin. Nopeasti kävi ilmi, että kyseisen bensiinin säiliössä oli vettä.

”Jos auton tankkiin päätyy vettä voi esimerkiksi tulla erilaisia käyntihäiriöitä ja ongelmia käynnistyksessä. Pyrimme ottamaan asiakkaisiin yhteyttä ja julkaisimme verkkosivuillamme ilmoituksen ongelmasta, jotta asiakkaat osaisivat toimia ja aina viedä auton huoltoon.”

Taskisen mukaan on aina olemassa riski, että bensiinisäiliöön joutuu syystä tai toisesta vettä. Siksi tällaisiin tilanteisiin on varauduttu automaattisella mittauksella. Se, että asiakkaan tankkiin päätyy vettä, on harvinaista.

”Säiliöissä on vesikoho, joka mittaa vesipitoisuutta. Jos se havaitsee sitä, se katkaisee automaattisesti myynnin. Valitettavasti tässä tapauksessa oli tekninen vika, ja siitä syystä automaattinen myynninkatkaisin ei toiminut.”

Kyseisen bensiinin myynti on ollut perjantaista asti katkaistu. Maanantaina 7. syyskuuta päästiin aloittamaan korjaustoimenpiteet ja tekemään tarkemmat selvitystyöt.

”Havaitsimme säiliön huoltokaivossa olevassa imuputken ja säiliön välisessä putkiliittimessä pienen vuodon, josta vesi on päässyt säiliöön. Itse polttoainesäiliö ei ole vaurioitunut, eikä polttoainetta ole päässyt säiliöstä ympäristöön”, kertoo Taskinen.

Koko asema suljettiin turvallisuussyistä korjaustöiden ajaksi. Taskinen arvioi myynnin jatkuvan normaalisti tiistain 8. syyskuuta.