Sarjakatkoja iski Tuusulaan. Joku katkoi yöllä 26 talkootyöllä istutettua puuta.

Lukuisissa Tuusulan puistoissa maanantaiaamu valkeni synkkänä. Joku oli katkonut peräti 26 nuorta puuta sekä Tuuliviirinpuistossa että Tuulipuistossa.

Sarjakatkojan tihutyön kohteeksi joutui muun muassa omenapuita, päärynäpuita ja pilvikirsikkapuita. Puut oli istutettu talkootyönä pari vuotta sitten.

”Kyllä ne ovat ihan ihmisen katkomia. Siellä on selkeästi katkottu runkoja käsin, ja osa puista on revitty ihan tyvestä asti. Lisäksi vastaistutetuilla taimilla on käytetty kastelupusseja ja tukiseipäitä, joita on myös revitty irti”, sanoo Tuusulan viheraluevalvoja Anna-Mari Tiitinen, joka toimii parhaillaan kunnanpuutarhurin sijaisena.

Viikonlopun aikana myös Esikunnan puistosta oli revitty kausi-istutuksia ja Lounatuulentiellä katkottu pensaita ja puita. Tiitinen ei osaa tarkkaan sanoa, milloin nämä tuhotyöt on tehty.

”Ainakin vielä perjantaina kaikki oli kunnossa.”

Tiitisen mukaan näyttää siltä, että Tuuliviirinpuiston ja Tuulipuiston puut on katkonut sama ihminen, sillä puut on katkottu samalla tyylillä.

Maanantain aikana kunnan viherpalvelut siivosivat tuhot ja siistivät puistoja ”sen verran, minkä niitä pystyy siistimään”.

”Keskustelua on käyty siitä, olisiko mahdollista istuttaa talkooperiaatteella uusia puita tilalle. Mitään varmaa ei ole vielä tehty, sillä tapaus on niin tuore”, Tiitinen sanoo.

Tuhojen kustannusten hän arvioi nousevan tuhansiin euroihin.

”Jos yhden puun hinta olisi noin 40 euroa, maksaisivat uudet taimet jo 1 040 euroa. Mukaan pitää laskea myös se työ, joka puiden hoitamiseen on kahden vuoden aikana käytetty. Ja lisäksi tulee siivoustyö.”

Ilkityöstä on ilmoitettu kunnan yhdyskuntatekniikan päällikölle ja kunnan lakimiehelle. Nyt pohditaan, tehdäänkö asiasta rikosilmoitus.

Tiitinen ei ole kuullut, että samanlaisia katkomisia olisi ollut Tuusulassa aiemmin.

”Totta kai jotain pienempää on ollut, mutta en ole kyllä kuullut, että täällä olisi näin järjestelmällisesti tuhottu puita aiemmin.”

Muualla Uudellamaalla puiden sarjakatkojia on tavattu aivan viime viikkoinakin. Viime viikolla HS uutisoi Espoossa toimineesta ”sarjasahaajasta”, joka oli sahannut poikki nuoria puita Kauklahdessa. Toukokuussa joku sahasi puita myös Espoon Vanttilassa.