Joel Kiviranta ponnisti maailmanmestariksi ja Stanley Cup -finalistiksi Tuusulan Rusutjärven pikkukylästä. Huipulle päästäkseen hänen oli nuorena siirryttävä Helsinkiin pelaamaan.

Tuusulan Rusutjärven kylässä on paljon peltomaisemaa ja taloja on harvassa. Kylän keskiössä on Rusutjärven koulu, joka on toiminut yli sata vuotta. Maisema on maalaismainen, vaikka pääkaupunkiin on matkaa noin 30 kilometriä.

Lokakuisena maanantaina puolenpäivän aikoihin kylässä on hiljaista. Autoja kulkee kylää halkovaa Rusutjärventietä satunnaisesti, koulussakaan ei ole elämää syysloman vuoksi.

Sitten paikalle saapuu jääkiekon maailmanmestarin ja Stanley Cup -finalisti Joel Kiviranta. Tämä on se paikka, missä hän aloitti koulunkäyntinsä.

Noin neljän kilometrin päässä Rusutjärven koululta oli 24-vuotiaan Kivirannan lapsuudenkoti. Hänen vanhempansa asuvat samassa paikassa edelleen.

Ensimmäiset luistimen piirrot Kiviranta kertoo tehneensä ulkojäillä. Astetta vakavammaksi luistelu muuttui, kun Kiviranta liittyi Keravan Shakersin kiekkokouluun. Hän muistelee tuolloin olleensa neljä- tai viisivuotias.

”Kolme vuotta vanhempi isoveljeni pelasi tuolloin Shakersissa. Siksi minäkin liityin seuran kiekkokouluun”, Kiviranta kertoo.

Kiekkokoulun jälkeen Shakersin eri junioritasot tulivat tutuiksi. 12-vuotiaana Kivirannasta alkoi tuntua, että hän haluaisi siirtyä Helsinkiin pelaamaan kehittyäkseen kiekkoilijana.

Joel Kiviranta Rusutjärven koulun pihalla.­

Kivirannan isällä oli kavereita, joiden pojat pelasivat Jokereissa. Sitä kautta syntyi ajatus, että Kiviranta siirtyy Jokereihin.

”Suurin syy Jokereihin siirtymiseeni oli varmasti se, että olin aina ollut Jokeri-fani.”

Ylä-asteelle siirryttäessä Kivirannan koulunkäynti jatkui Hyökkälän ylä-asteella Hyrylässä, peruskoulun jälkeen hän opiskeli merkonomiksi Helmi Liiketalousopistossa.

Samaan aikaan Kivirannan kiekkoura eteni. Hän nousi Jokereiden A-junioreihin 15-vuotiaana kaudella 2011-2012 ja vakiinnutti paikkansa joukkueessa. Kaudella 2013-2014 hän sai tililleen yhden liigaottelun Jokerien edustusjoukkueessa.

SM-liigaura lähti kunnolla vauhtiin syksyllä 2014, kun Kiviranta siirtyi Vaasan Sportiin. Siinä vaiheessa kiekkoilu ei ollut enää pelkkä harrastus.

”Jokereiden A-junioreissa näin läheltä, minkälaista edustusjoukkueen toiminta on. Ehkä silloin syntyi ajatus, että kiekosta voisi tulla ammatti. Vaasan Sportissa huomasin oven ammattilaisuuteen olevan raollaan, ja rynnistin sisään.”

Kivirannasta tulikin kiekkoammattilainen. Kotimaisessa liigassa Kiviranta ei voittanut mitaleja, koska Vaasan Sport ei taistellut kärkisijoista. Maajoukkueura alkoi sen sijaan täysosumalla. Kiviranta nousi keväällä 2019 maajoukkueeseen ja voitti maailmanmestaruuden toukokuussa.

Syksyllä 2019 Kiviranta siirtyi pelaamaan NHL:n Dallas Starsiin. NHL:n runkosarjassa hän pelasi Dallasin riveissä vain 11 ottelua, mutta teki läpimurtonsa kesken pudotuspelien. Lopulta Kiviranta oli joukkueen ratkaisupelaajia Dallasin edettyä Stanley Cupin finalistiksi. Syyskuun lopussa pelatuissa finaaleissa Dallas hävisi Tampa Bay Lightningille.

Nyt Kiviranta lomailee Hyrylässä tyttöstävänsä Minka Lemmelän luona.

”Aika rauhassa olen saanut olla. Muutamat vastaantulijat ovat halunneet jutella Hyrylässä ollessani.”

Rusutjärven koulun lähiliikuntapaikka on nimetty Jollen pihaksi kiekkotähden kunniaksi. Paikan varustus miellyttää kiekkotähteä.

”Jos kouluaikanani olisi ollut tällainen häkki koripallon pelaamista varten, olisin ollut siellä varmasti jatkuvasti. Kuntoilulaitteet ovat hyvät, ammattilaisena toki minulle laitteissa on liian kevyet painot”, Kiviranta arvioi.

Rusutjärven koulun lähiliikuntapaikka on nimetty Jollen pihaksi.­

Keväällä kuntoilulaitteille oli käyttöä. NHL-kausi oli tuolloin keskeytynyt koronaviruksen vuoksi ja Kiviranta palasi Suomeen.

”Harjoittelin keväällä Suomeen saavuttuani hetken koulun kuntoilulaitteilla.”

Kiekkouran kertailun jälkeen puhumme hetken Keski-Uudenmaan kiekkoilun nykytilasta. Nyt Keski-Uudellamaalla asuvan kiekkojuniorin on siirryttävä hyvissä ajoin Helsinkiin tai Espooseen pelaamaan, jos hän haluaa huipulle kiekkoilijana.

Mitä pitäisi tehdä, jotta huipulle tähtäävät kiekkojuniorit voisivat pelata pitempään Keski-Uudellamaalla?

”Hyvä kysymys. Olisi saatava jollakin tapaa selkeämpi polku, jossa juniorit pääsisivät pitemmälle Keski-Uudenmaan joukkueissa. Keski-Uudeltamaalta pitäisi saada joukkue SM-sarjaan eri junioritasoilla.”

Stanley Cup -finaalien päätyttyä Kivirannan ohjelmassa on ollut lähinnä lomailua. Kuluvalla viikolla hän aloitti fysiikkaharjoitukset.

”Tämänhetkisen tiedon mukaan NHL-kausi alkaa tammikuun alussa. En ole vielä päättänyt, pelaanko mahdollisesti Liigassa ennen sitä.”

Kiekkoura on vienyt Kivirannan Tuusulan Rusutjärven maalaismaisemista rapakon taakse. Kasvattajaseurana Keravan Shakersin menestystä hän seuraa vain satunnaisesti.

”Aika vähän tulee seurattua Shakersin menestystä. Yleensäkin jääkiekossa seuraan aika huonosti muita kuin omia seuraani.”

Kiviranta voisi kuitenkin kuvitella tukevansa rahallisesti Keski-Uudenmaan kiekkoilua peliuransa jälkeen.

”Tämä edellyttää sitä, että kaikki napsuisi kohdalleen kiekkouralla.”