Kaukokiito syyttää Tuusulaa taloudellisen hyödyn tavoittelusta maakaupoissa. Kunta sanoo, että se on toiminut tasapuolisesti.

Kaukokiito ja Tuusulan kunta ovat ajautuneet riitaan kuljetusyrityksen omistamasta maa-alueesta Tuusulan ja Vantaan rajan tuntumassa. Kaukokiitoa ei miellytä se, että Tuusula haki lunastusoikeuden alueelle.

Kaukokiito osti joulukuussa 2018 noin 24 hehtaarin suuruisen alueen yksityiseltä maanomistajalta Tuusulasta Tuusulanväylän länsipuolelta 4 750 000 eurolla.

Kaukokiito aikoi investoida alueelle uuden terminaalirakennuksen. Kaupan neliöhinta oli 19,80 euroa.

Tuusula on suunnitellut Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle uutta toimitila-aluetta, jota kutsuttaisiin Focus-alueeksi. Tuusulanväylää ja Hämeenlinnanväylää yhdistämään suunnitellusta Kehä IV:stä tulisi alueen runkoväylä. Alueen kaavoitus on parhaillaan käynnissä.

Kaukokiidon ostama alue sijoittuu suunnitellulle Focus-alueelle. Kehä IV:n linjaus veisi Kaukokiidon alueesta vajaa kaksi hehtaaria.

Tuusulan kunta halusi omistukseensa Kaukokiidolta loppuosan, noin 22 hehtaarin suuruisen alueen ja haki ympäristöministeriöltä lunastusluvan alueelle. Ympäristöministeriö myönsi luvan syyskuussa.

Kaukokiidon toimitusjohtaja Petri Angervuori arvostelee Tuusulan kuntaa siitä, ettei kunta käyttänyt etuosto-oikeuttaan yhtiön omistamalle alueelle, vaan haki lupaa lunastukseen.

Lunastusluvassa hinnan määrittelee kolmas osapuoli. On arvioitu, että hinta olisi 7,25 euroa neliötä kohden.

”Kunta itse perustelee, ettei se halua asettaa eri maanomistajia eri asemaan kauppahinnan osalta. Tosiasiassa etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen osoittaa, että lunastamisen tarkoituksena on käytännössä saada kunnalle taloudellista hyötyä̈”, Angervuori arvioi.

”Kunnan on lain mukaan mahdollisuus lunastaa maa-alue, jos yleinen tarve vaatii. Kun kunnan tarkoitusperät liittyvät ansaintaan, lunastamista ei voida tapauksessa pitää maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla yleisen tarpeen vaatimana”, toimitusjohtaja tulkitsee.

Angervuoren mukaan Kaukokiito haluaa sijoittua alueelle ja kehittää sitä yhdessä kunnan ja muiden maanomistajien kanssa, mutta kunta ja maanomistajat eivät ole missään vaiheessa päässeet aitoon keskusteluyhteyteen etsimään asiaan molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua.

Tuusula haki lunastusluvan myös Kaukokiidon omistaman alueen lähellä olevalle Åvallin suvun omistamalle maalle. Alue on laajuudeltaan 15 hehtaaria. Åvallin maihin Tuusulalla ei ollut etuosto-oikeutta. Myös näistä maista Tuusula oli valmis tarjoamaan 7,25 euroa neliötä kohden.

Tuusulan pormestari Arto Lindberg (sd) ei ymmärrä syytöksiä siitä, että kunnan maista tarjoama hinta on liian halpa.

”Tuusulan kunta on ostanut tietyllä hinnalla pääosan alueen maista, ja Kaukokiidolle ja Åvallin suvulle tarjottu hinta on samalla tasolla. Kaikkia maanomistajia on kohdeltava tasapuolisesti. Kaukokiito on ostanut alueen kalliimmalla, eikä siksi halua hyväksyä Tuusulan tarjoamaa hintaa”, Lindberg toteaa.

”Tuusulan kunnalla ei ole mitään Kaukokiitoa vastaan, kauppa voidaan tehdä koska tahansa samalla hinnalla kuin alueen muiden alueiden.”

Pormestari kiistää, että kunta aikoisi rahastaa alueella kauppaamalla sen aikanaan kilpailutuksen jälkeen kovemmalla hinnalla.

”Kaavoitus nostaa alueen hintaa, mutta kunnalle tulee myös kustannuksia alueen rakentamisesta esimerkiksi kunnallistekniikan luomisesta. Kun alue on aikanaan myyty kilpailutuksen jälkeen, taloudellinen lopputulos kunnalle on suurin piirtein nolla.”

Kaukokiito ja Åvallin suku ovat valittaneet hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön päätöksestä myöntää Tuusulalle lunastuslupa. Jos hallinto-oikeus ei muuta päätöstä, Kaukokiito ja Åvallin suku aikovat hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.