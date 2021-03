Uudeltamaalta on etsitty sopivaa tupaa elokuvan kuvauspaikaksi – Kiljusten herrasväestä kertovaan filmiin istuva mökki tärppäsi somen kautta

Kiljuset! -elokuvan tuottava Tack Films etsi Uudeltamaalta sopivaa tupaa kuvauskohteeksi. Vaihtoehdot on nyt rajattu Keravalle ja Tuusulaan.

Keski-Uudellamaalla voi nähdä lähiaikoina kirjailija Jalmari Finnen iki-ihanaa Kiljusen herrasväkeä.

Kiljusen herrasväestä kertovaa Kiljuset! -elokuvaa kuvataan huhti-kesäkuussa Keravalla tai Tuusulassa, mikäli rajoitukset eivät estä kuvaamista.

Elokuvan tuottava Tack Films Oy etsi alle tunnin ajomatkan päässä Helsingistä sopivaa tupaa kuvauspaikaksi Kirkkonummelta, Keravalta, Sipoosta tai Tuusulasta. Yhtiö kysyi Facebookissa, olisiko sopivaa maaseutumaisessa ympäristössä sijaitsevaa tupaa tarjolla kuvauksiin.

Kysely tuotti tulosta.

Tack Films Oy:n linjatuottaja Camilla O´Connor kertoi maanantaina, että kuvauksiin sopiva tupa oli löytynyt Keravalta ja Tuusulasta.

”Toinen talosta on tyhjillään ja saanut purkutuomion. Toinen tuvista on puolestaan yhdistyksen omistuksessa. Yhdistys on valmis vuokraamaan sen kuvauksiin, koska heillä ei ole tällä hetkellä toimintaa talossa.”

O´Connor kertoi maanantaina, että Tack Films ratkaisee lähipäivinä, kumpi taloista valitaan kuvauspaikaksi. Hän pitää todennäköisenä, että elokuvan muut kuvauspaikat ovat tuvan lähiympäristössä.

”Mikäli rajoitukset eivät estä kuvaamista, kuvaukset alkavat huhtikuun lopussa ja päättyvät viimeistään kesäkuun puolivälissä. Kuvauspäiviä on varattu noin 30.”

Tack Filmsin tuottaman Kiljuset! -elokuvan alustavaksi ensi-iltapäiväksi on suunniteltu ensi joulukuuta. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Jenny Dahström ja John Lundsten, ohjaaja on Reetta Huhtanen.

Elokuvan pääosan esittäjistä tiedotetaan lähiaikoina.

Elokuva perustuu Jalmari Finnen tekemiin Kiljusen herrasväki -klassikkokirjoihin, joita Finne teki seitsemän 1900-luvun alussa.

Kiljusen herrasväestä on tehty aiemminkin näytelmiä sekä elokuvia.

Matti Kuortti ohjasi vuonna 1981 ensi-iltansa saaneen elokuvan Kiljusen herrasväki, jonka pääosissa olivat Jukka Sipilä ja Marja-Sisko Aimonen.

Kuortti ohjasi myös vuonna 1990 valmistuneen Kiljusen herrasväen uudet seikkailut. Sipilä oli myös tässä elokuvassa pääosassa, naispääosan näytteli Miitta Sorvali.