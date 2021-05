Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulo hälytyspaikalle nopeutuu jatkossa Jokelaan, kun hälytysajoneuvot pääsevät liikkumaan vihreällä aallolla liikennevaloristeyksissä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto huomautti toukokuun alussa Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta hitaudesta.

Aluehallintoviraston mukaan pelastustoiminnan toimintavalmiusajat eivät ole toteutuneet kiireellisissä tehtävissä niille asetettujen vähimmäistavoitteiden mukaisesti. Puutteita toimintavalmiusaikojen saavuttamisessa oli erityisesti Vantaalla sekä jossain määrin Tuusulassa Jokelan alueella.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jussi Rahikainen kertoo, että Jokelassa toimintavalmiusaikojen puutteet vuonna 2020 koskevat riskiluokan kaksi alueita. Pelastuslaitoksen tulee saavuttaa riskiluokan kaksi alueella sijaitsevat kohteet vähintään 50 prosentissa tapauksissa kymmenessä minuutissa hälytyksestä.

Jokelassa oli vuonna 2020 27 hälytystä, joissa pelastuslaitos ei ehtinyt paikalle kymmenessä minuutissa riskiluokan kaksi alueelle. Rahikaisen mukaan ylitykset olivat noin kaksi minuuttia tavoitellun kymmenen minuutin päälle.

”Kun Jokelaan tulee hälytys, lähimmät vakituiset yksiköt ovat Hyvinkäällä, Hyrylässä ja Järvenpäässä. Etäisyydet ovat sen verran pitkiä, että tavoiteaika on ylittynyt. Olemme seuranneet pitempään Jokelan tilannetta”, Rahikainen sanoo.

Rahikainen sanoo Jokelan alueen tehtävien määrän olevan toistaiseksi niin pieni, ettei alueelle kannata vielä rakentaa pelastusasemaa.

”Jos Jokelan alueen asutus tiivistyy ja väkimäärä lisääntyy pitkällä aikavälillä, pelastuslaitoksen yksikön perustaminen ja aseman rakentaminen on ajankohtaista.”

Pelastuslaitoksen nopeus paranee Jokelan alueelle jossain määrin, kun niin sanottu Hali-järjestelmä otetaan käyttöön. Järjestelmässä hälytysajossa oleville ajoneuvoille järjestetään reitille vihreä aalto liikennevaloristeyksissä, eli risteyksien valot näyttävät vihreää paloautoille.

”Hali-järjestelmä on ollut käytössä Oulussa. Kokemukset ovat osoittaneet, että järjestelmä helpottaa jonkun verran hälytysajoneuvojen liikkumista. Hali-järjestelmää kokeillaan tämän vuoden aikana Vantaalla Havukosken paloaseman yhteydessä. Jatkossa järjestelmä saattaa tulla käyttöön myös Hyvinkäälle ja Järvenpäähän.”

Rahikaisen mukaan Hali-järjestelmän käyttöönotto on erittäin kustannustehokasta, koska järjestelmän kustannukset kuntaa kohden ovat muutama kymmenen tuhatta euroa vuodessa.

Pelastuslaitos aikoo myös jatkossa hyödyntää Jokelassa toimivan VPK:n apua enemmän.

”Yleensä Jokelan VPK:n jäsenet lähtevät kotoaan liikkeelle saadessaan hälytyksen ja eivät tästä syystä ole olleet niin paljon hälytyksillä mukana. Vakinainen yksikkö on yleensä tuolloin nopeampi. Jatkossa, jos Jokelan VPK on harjoittelemassa asemallaan tai heidän yksikkö on muuten miehitetty, nousevat he saman tien hälytysvasteeseen ja saavat hälytyksen heti.”

Kokonaisuudessaan pelastuslaitos saavuttaa keskimäärin Keski-Uudenmaan kunnissa riskiluokka kahteen kuuluvilla alueilla tavoiteaikataulun, eli pelastuslaitos on paikalla vähintään kymmenessä minuutissa hälytyksen saamisesta.

Vuonna 2020 pelastuslaitos oli paikalla riskiluokka kahden alueella Hyvinkäällä keskimäärin 6.38 minuuttia hälytyksen jälkeen. Järvenpäässä vastaava luku oli 7.07 minuuttia, Tuusulassa 8.00 minuuttia ja Keravalla 8.08 minuuttia.