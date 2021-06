Tuusulanjärven rannalla vietettävä yö herätti kiinnostusta ympäri Suomen. Yli 2 700 pariskuntaa ilmoittautui mukaan Tuusulan kunnan järjestämään Unelmien yö -nimiseen markkinointitempaukseen. Hakuaika alkoi 19. huhtikuuta ja päättyi 31. toukokuuta.

Yksi näistä pariskunnista pääsee elokuussa majoittumaan Fjällbon puistossa järven rannalla olevaan laituripaviljonkiin.

Paviljonki, joka myös tunnetaan paikallisten keskuudessa nimellä Pussauskoppi, tullaan unelmatreffejä varten muuttamaan hotellisviitiksi. Majoituksen lisäksi pariskunnalle järjestetään juuri heidän mieltymysten mukaan räätälöityä ohjelmaa.

Hakijoiden määrä yllätti kunnan positiivisesti.

”Hakijoita oli Hangosta Utsjoelle ihan kirjaimellisesti. Paljon oli toki hakijoita Tuusulasta ja naapurikunnista sekä pääkaupunkiseudulta, mutta myös Turusta ja Tampereelta”, kuvailee Tuusulan kunnan kehittämispäällikkö Heidi Hagman.

Mukaan mahtui runsaasti hyvin erityyppisiä pariskuntia. On niin heteropareja kuin mies- ja naispareja. On pitkän linjan pariskuntia, jotka kertovat olleensa naimisissa 40 vuotta ja haluaisivat nyt viettää erityistä yötä.

On myös nuoria, tuoreita pariskuntia, jotka haluavat ripauksen lisäromantiikka suhteeseen. Hakijoissa oli myös etäsuhteessa eläviä, jotka toivoivat piristystä etäsuhteeseen yhteisellä elämyksellä.

”Oli myös tuoreen vauvan vanhemmat, jotka kertoivat, että haluaisivat kolmistaan vauvan kanssa tulla viettämään yötä.”

Korona-ajan vaikutus näkyi monen pariskunnan hakemuksessa. Moni kertoi raskaan vuoden vieneen energian ja jaksamisen – joltain myös leivän pöydästä.

”He kaipaavat piristystä ja pysähtymistä tulevana kesänä, eivätkä mahdollisuudet omalla rahalla hakea elämyksiä ole ehkä niin suuret”, Hagman kertoo.

Vaikka koskettavia henkilökohtaisia tarinoita riittää, valinta tulee Hagmanin mukaan olemaan sikäli helppo: sen suorittaa neiti Fortuna. Voittajapariskunta arvotaan keskiviikkona 2. kesäkuuta. Sen jälkeen aletaan suunnitella tarkempaa ohjelmaa voittaneen pariskunnan ajatusten ja toiveiden perusteella.

Laituripaviljonki löytyy Fjällbon vehreästä puistosta, joka on normaalisti ihmisten vapaassa käytössä. Unelmien yötä varten kunta aikoo kuitenkin yksityisyyden varmistamiseksi rajaamaan alueen vain valitun pariskunnan käyttöön.

Ajatuksena on sisustaa paviljonki hotellisviitiksi ja järjestää täyden palvelun hotellielämys tarjoiluineen.

”Tämä vanha pariskunta on pitänyt yhtä 16-vuotiaista pennuista asti tähän 52-vuotiaisiin keski-ikäisiin. Surut ja ilot on mahtuneet näihin vuosikymmeniin ja on päätetty yhdessä porskutella jatkossakin. Olemme niin erilaisia, mutta pitkässä suhteessa olemme oppineet juuri niitä piirteitä toisissamme arvostamaan ja omaa tilaa molemmille antamaan. Yhdistäviä ja onnen tekijöitä on onneksi paljon; kolme täysi-ikäistä lastamme sekä 6-vuotias syliteltävä sekarotuinen, lutuinen koiramme ja uusimpana korona-vuonna hankittu pienenpieni 20m2 saarimökki. Elämä on aika ihanaa! Yhteisiä hetkiä tulee järjestää ja vaalia. Siksi uskaliaana lähdimme arvontaan mukaan”

Pariskunta Vantaalta